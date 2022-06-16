Обзоры лучших онлайн казино Канады на Casino Zeus

Потребность в информации – самое важное, что есть у азартных игроков помимо, непосредственно, азарта. Именно информирование аудитории и является самой существенной, самой важной помощью для современного игрока – так можно обезвредить мошенников или уберечь средства пользователей от неразумных трат.

Этой важной задачей и занимается информационный портал Casino Zeus – крупнейшее объединение экспертов с реальным игровым опытом и опытом создания собственного казино. Алексей Иванов – основатель и ведущий эксперт, официально запустил проект и в Канаде.

Что канадские игроки смогут найти на портале?

Новый сайт предлагает игрокам из Канады и тем, кто отдаёт предпочтение канадским казино из других стран, множество полезной информации.

Статьи, рейтинги и ТОПы помогут игрокам правильно выбирать казино с лучшими условиями: высокий шанс выигрыша, надёжное хранение личных данных и честная система платежей в сравнении.

Также каждый день игрок сможет найти новости и полезные информационные статьи о казино онлайн – все самые важные изменения в законодательстве и просто факты.

Какие онлайн казино в Канаде имеют лицензионный статус?

Официально – никакие, так как в стране запрещены непосредственно казино. Но разрешены другие виды азартных развлечений – именно этой особенностью законодательства и пользуются организаторы казино в Канаде, чтобы оставаться в легальной сфере.

ВАЖНО! Играя в надежное онлайн казино с лицензией в Канаде, вы ничего не нарушаете – если игровой зал уже вышел на рынок и осуществляет платежи, то со стороны закона всё точно в порядке.

За тем, чтобы такие услуги предоставляли только ответственные и безопасные организации, следит Kahnawake Gaming Commission – это основной орган, контролирующий выдачу лицензий.

По словам Алексея Иванова, формально игровой бизнес в стране запрещён статьями 201-206, но статья 204 разрешает некоторые виды тотализаторов, в том числе и скачки. Именно это помогает обходить несправедливые ограничения.

Лучшие онлайн казино Канады в 2022 году

Казино Зевс постоянно работает над изучением рейтинга самых востребованных игровых клубов и на основе этой информации собирает актуальные рейтинги. Зайдя на сайт, вы всегда сможете увидеть те казино, которые на данный момент собрали больше всего симпатий от игроков и экспертов.

Если вы ищете казино онлайн Канада, то обязательно обратите внимание на следующие бренды:

Evospin

GoldenStar

King Billy

Lucky Nugget

Wild Fortune

Помимо них на сайте ещё десятки брендов, которые тщательно проверены экспертами и точно заслуживают вашего доверия.

На что обратить внимание при выборе сайта для азартных игр?

Выбор такого сайта только на первый взгляд кажется простым, но на деле стоит учесть много факторов. Многим игрокам достаточно того, что им предлагается сыграть в бесплатное онлайн казино, но помимо бесплатного входа имеют значение и другие факторы:

честность – неприятно выиграть и не увидеть свой выигрыш потом;

большое разнообразие игр;

работа администрации над улучшением наполнения сайта;

техническое состояние сайта;

ответственное отношение к данным игрока – надежное хранение и запрет на передачу данных третьим лицам.

Также, выбирая казино Канада, обратите внимание на наличие на сайте брендовых автоматов. Если есть игры от таких гигантов, как NetEnt. Igrosoft и т.д., то такой площадке точно можно доверять. Не забудьте проверить методы оплаты – вполне возможно, что казино не поддерживает тот, который вам удобен. Из популярных – перевод с карты или счёта, электронные и крипто-кошельки.

Советы по ответственной игре от Алексея Иванова

Играть ответственно очень важно – прежде всего для самого игрока. Нельзя превышать заранее установленный бюджет на игру, нельзя игнорировать негативные эмоции от игры или, напротив, слишком сильную увлеченность. Такие меры помогут избежать игровой зависимости.