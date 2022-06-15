«ОДК-Сатурн» примет на практику студентов проекта «Крылья Ростеха»

«ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) примет на практику студентов первой, пилотной, группы проекта «Крылья Ростеха».

С сентября 2021 года они обучаются в вузе проектированию ракетных и авиационных двигателей. После летней сессии первокурсники приступят к учебной практике в конструкторских отделах предприятия.

«Крылья Ростеха» – образовательный проект Госкорпорации «Ростех» по подготовке инженерных кадров двигателестроительной отрасли, призванный сформировать новое поколение специалистов – технологических лидеров. В ярославском регионе он реализуется в «ОДК-Сатурн», а обучение студентов ведется в Рыбинском государственном авиационном техническом университете имени П. А. Соловьева.

В группу были зачислены 23 человека. По итогам первой сессии все студенты получили отличные результаты и, успешно освоив программу второго семестра, подошли к летней сессии. После экзаменов начнется летняя учебная практика по теме «Освоение базовых навыков инженера-конструктора» и по компетенции «Выпуск конструкторской документации» в подразделениях ОКБ-1 «ОДК-Сатурн».

– Программа обучения нацелена на одаренных молодых людей и проводится по индивидуальной образовательной траектории. С первого курса студенты первого набора проекта «Крылья Ростеха» трудоустроены в «ОДК-Сатурн» и имеют возможность в процессе учебы и в ходе учебной практики на современной производственно-конструкторской базе предприятия осваивать компетенции, которые очень важны инженеру для создания качественной наукоемкой продукции, – отметила директор по персоналу ПАО «ОДК-Сатурн» Светлана Жукова.

На предприятии студенты уже получили основы рабочей профессии токаря или фрезеровщика, с присвоением 2-го разряда. В течение учебного года они также посещали лаборатории, производства, испытательные комплексы, напрямую общались с руководителями ключевых направлений предприятия и корпорации. Такие встречи знакомят первокурсников с сегодняшним днем и перспективами развития отрасли, раскрывают особенности выбранной специальности инженера-конструктора.

Для прохождения практики все студенты уже распределены по конструкторским отделам предприятия, подготовлены задания, выделены наставники. Но до начала работ нужно сдать летнюю сессию. Ребятам предстоит показать свои знания по общим курсам общеобразовательной программы по специальности, а также сдать два экзамена по программе дополнительного профессионального образования – английскому языку и созданию конструкторской документации на базе программного продукта NX.

Итоги первого года обучения предприятие, вуз и студенты подведут в конце июля.

– Учеба трудная, но очень интересная. Здорово, что прямо с первого курса можно погрузиться в сферу производства, поработать в конструкторском бюро, пообщаться с работниками. Мы посетили много цехов, нас познакомили с современным производством. Обычно на практику на предприятие студенты попадают на 3-м курсе, а мы уже сейчас придем на первую практику в КБ. Меня распределили в конструкторский отдел общей сборки, ожидаю от летней работы новых знаний, – сказал студент РГАТУ Павел Мелентьев.

– Предполагал, что будет сложно, но не думал, что будет настолько интересно. Много занятий, дополнительных курсов, особенно по английскому языку. Понравилось обучение на производстве рабочей специальности токаря. Порадовали люди – очень добрые, отзывчивые, готовые помочь, дать совет, ответ на любой вопрос. Буду проходить практику в конструкторском отделе турбин, ожидаю новых проектов, заданий, настоящей работы, чтобы набираться большего опыта, – поделился студент РГАТУ Алексей Столбов.

По проекту «Крылья Ростеха» в вузах Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Самары, Рыбинска, Казани, Улан-Удэ, Перми, Иркутска и Новосибирска проходят подготовку 250 студентов, в том числе 23 человека в РГАТУ. Дорогостоящее обучение оплачивают дочерние структуры Ростеха – ОАК, ОДК, «Вертолеты России», КРЭТ, «Технодинамика». Программа рассчитана на способных выпускников школ, которым предстоит освоить усиленную образовательную программу, включающую изучение иностранного языка и конструкторских IT-компетенций. Обучающимся гарантируется трудоустройство с 1 курса на авиастроительные предприятия, входящие в Ростех. За хорошую успеваемость студенты получают мотивационные выплаты, от предприятия они составляют свыше 20 тыс. рублей в месяц. Для участия в программе необходимо иметь суммарный балл ЕГЭ не ниже 220, средний балл аттестата – не ниже 4, а также владеть английским языком на уровне не ниже А2 по системе согласно общеевропейской шкале языковой компетенции (CEFR). Учитываются дополнительные достижения, такие как победы в олимпиадах по физике, математике, иностранным языкам, а также в чемпионатах Junior Skills.