Всего на полтора процента
09.06.2022, 12:46, Главное
Теги: Безработица, Война, Общество, Работа
В мае 2022 года стоимость минимального набора продуктов питания выросла на 1,5 процента (с февраля – на 16,3 процента).
Больше всего за третий месяц «специальной военной операции» в Украине подорожали: лук репчатый – на 16,3%, картофель – на 12,7% и маргарин – на 8,8%.
По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области заметнее всего подешевели: огурцы свежие – на 26,8%, капуста белокочанная – на 17,5% и яйца – на 5,1%.
В целом, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе достигла 5986 рублей в мае против 5897 в апреле.
Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ! А это – 150 грамм сметаны в месяц, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…
|
Продукты питания, входящие в минимальный набор
|
Норма потребления в год
|
Норма потребления в месяц
|
Средняя цена единицы товара, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в апреле, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в мае, рублей
|
Изменение стоимости за месяц
|
Говядина (кроме бескостного мяса), кг
|
15,00
|
1,25
|
491,15
|
608,71
|
613,94
|
100,9%
|
Свинина (кроме бескостного мяса), кг
|
4,00
|
0,33
|
291,96
|
99,22
|
97,32
|
98,1%
|
Куры охлажденные и мороженые, кг
|
14,00
|
1,17
|
176,99
|
210,98
|
206,49
|
97,9%
|
Баранина (кроме бескостного мяса), кг
|
1,80
|
0,15
|
641,51
|
96,23
|
96,23
|
100,0%
|
Рыба мороженая неразделанная, кг
|
14,00
|
1,17
|
165,44
|
192,71
|
193,01
|
100,2%
|
Сельдь соленая, кг
|
0,70
|
0,06
|
285,32
|
16,40
|
16,64
|
101,5%
|
Масло сливочное, кг
|
1,80
|
0,15
|
809,16
|
122,09
|
121,37
|
99,4%
|
Масло подсолнечное, кг
|
7,00
|
0,58
|
136,29
|
76,32
|
79,50
|
104,2%
|
Маргарин, кг
|
6,00
|
0,50
|
255,60
|
117,50
|
127,80
|
108,8%
|
Сметана, кг
|
1,80
|
0,15
|
280,89
|
42,25
|
42,13
|
99,7%
|
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л
|
110,00
|
9,17
|
60,81
|
555,78
|
557,43
|
100,3%
|
Творог нежирный, кг
|
10,00
|
0,83
|
371,51
|
312,85
|
309,59
|
99,0%
|
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг
|
2,50
|
0,21
|
701,07
|
145,78
|
146,06
|
100,2%
|
Яйца куриные, 10 шт.
|
18,00
|
1,50
|
79,52
|
125,75
|
119,28
|
94,9%
|
Сахар-песок, кг
|
20,00
|
1,67
|
81,98
|
140,78
|
136,63
|
97,1%
|
Печенье, кг
|
0,70
|
0,06
|
240,37
|
13,67
|
14,02
|
102,6%
|
Карамель, кг
|
0,70
|
0,06
|
331,55
|
19,12
|
19,34
|
101,2%
|
Чай черный байховый, кг
|
0,50
|
0,04
|
1482,97
|
61,02
|
61,79
|
101,3%
|
Соль поваренная пищевая, кг
|
3,65
|
0,30
|
17,56
|
5,48
|
5,34
|
97,4%
|
Перец черный (горошек), в пересчете за кг
|
0,73
|
0,06
|
3338,66
|
200,06
|
203,10
|
101,5%
|
Мука пшеничная, кг
|
20,00
|
1,67
|
50,65
|
85,43
|
84,42
|
98,8%
|
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг
|
115,00
|
9,58
|
53,60
|
496,23
|
513,67
|
103,5%
|
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг
|
75,00
|
6,25
|
81,95
|
487,94
|
512,19
|
105,0%
|
Рис шлифованный, кг
|
5,00
|
0,42
|
112,33
|
48,85
|
46,80
|
95,8%
|
Пшено, кг
|
6,00
|
0,50
|
61,17
|
30,42
|
30,59
|
100,6%
|
Горох и фасоль, кг
|
7,30
|
0,61
|
69,77
|
42,72
|
42,44
|
99,3%
|
Вермишель, кг
|
6,00
|
0,50
|
105,96
|
53,95
|
52,98
|
98,2%
|
Картофель, кг
|
150,00
|
12,50
|
64,23
|
712,13
|
802,88
|
112,7%
|
Капуста белокочанная свежая, кг
|
35,00
|
2,92
|
70,60
|
249,61
|
205,92
|
82,5%
|
Лук репчатый, кг
|
20,00
|
1,67
|
60,29
|
86,38
|
100,48
|
116,3%
|
Морковь, кг
|
35,00
|
2,92
|
68,86
|
208,51
|
200,84
|
96,3%
|
Огурцы свежие, кг
|
1,80
|
0,15
|
121,09
|
24,81
|
18,16
|
73,2%
|
Яблоки, кг
|
18,60
|
1,55
|
133,99
|
206,93
|
207,68
|
100,4%
|
Стоимость набора, в расчете на месяц
|
5896,58
|
5986,07
|
101,5%
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