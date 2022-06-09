Всего на полтора процента

В мае 2022 года стоимость минимального набора продуктов питания выросла на 1,5 процента (с февраля – на 16,3 процента).

Больше всего за третий месяц «специальной военной операции» в Украине подорожали: лук репчатый – на 16,3%, картофель – на 12,7% и маргарин – на 8,8%.

По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области заметнее всего подешевели: огурцы свежие – на 26,8%, капуста белокочанная – на 17,5% и яйца – на 5,1%.

В целом, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе достигла 5986 рублей в мае против 5897 в апреле.

Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ! А это – 150 грамм сметаны в месяц, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…

