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Всего на полтора процента

09.06.2022, 12:46, Главное
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В мае 2022 года стоимость минимального набора продуктов питания выросла на 1,5 процента (с февраля – на 16,3 процента).

Больше всего за третий месяц «специальной военной операции» в Украине подорожали: лук репчатый – на 16,3%, картофель – на 12,7% и маргарин – на 8,8%.

По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области заметнее всего подешевели: огурцы свежие – на 26,8%, капуста белокочанная – на 17,5% и яйца – на 5,1%.

В целом, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе достигла 5986 рублей в мае против 5897 в апреле.

Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ! А это – 150 грамм сметаны в месяц, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…
 

Продукты питания, входящие в минимальный набор

Норма потребления в год

Норма потребления в месяц

Средняя цена единицы товара, рублей

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в апреле, рублей

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в мае, рублей

Изменение стоимости за месяц

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 

15,00

1,25

491,15

608,71

613,94

100,9%

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 

4,00

0,33

291,96

99,22

97,32

98,1%

Куры охлажденные и мороженые, кг 

14,00

1,17

176,99

210,98

206,49

97,9%

Баранина (кроме бескостного мяса), кг 

1,80

0,15

641,51

96,23

96,23

100,0%

Рыба мороженая неразделанная, кг 

14,00

1,17

165,44

192,71

193,01

100,2%

Сельдь соленая, кг 

0,70

0,06

285,32

16,40

16,64

101,5%

Масло сливочное, кг 

1,80

0,15

809,16

122,09

121,37

99,4%

Масло подсолнечное, кг 

7,00

0,58

136,29

76,32

79,50

104,2%

Маргарин, кг 

6,00

0,50

255,60

117,50

127,80

108,8%

Сметана, кг 

1,80

0,15

280,89

42,25

42,13

99,7%

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 

110,00

9,17

60,81

555,78

557,43

100,3%

Творог нежирный, кг

10,00

0,83

371,51

312,85

309,59

99,0%

Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 

2,50

0,21

701,07

145,78

146,06

100,2%

Яйца куриные, 10 шт. 

18,00

1,50

79,52

125,75

119,28

94,9%

Сахар-песок, кг 

20,00

1,67

81,98

140,78

136,63

97,1%

Печенье, кг 

0,70

0,06

240,37

13,67

14,02

102,6%

Карамель, кг 

0,70

0,06

331,55

19,12

19,34

101,2%

Чай черный байховый, кг 

0,50

0,04

1482,97

61,02

61,79

101,3%

Соль поваренная пищевая, кг 

3,65

0,30

17,56

5,48

5,34

97,4%

Перец черный (горошек), в пересчете за кг 

0,73

0,06

3338,66

200,06

203,10

101,5%

Мука пшеничная, кг 

20,00

1,67

50,65

85,43

84,42

98,8%

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 

115,00

9,58

53,60

496,23

513,67

103,5%

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг

75,00

6,25

81,95

487,94

512,19

105,0%

Рис шлифованный, кг 

5,00

0,42

112,33

48,85

46,80

95,8%

Пшено, кг 

6,00

0,50

61,17

30,42

30,59

100,6%

Горох и фасоль, кг 

7,30

0,61

69,77

42,72

42,44

99,3%

Вермишель, кг 

6,00

0,50

105,96

53,95

52,98

98,2%

Картофель, кг 

150,00

12,50

64,23

712,13

802,88

112,7%

Капуста белокочанная свежая, кг 

35,00

2,92

70,60

249,61

205,92

82,5%

Лук репчатый, кг 

20,00

1,67

60,29

86,38

100,48

116,3%

Морковь, кг 

35,00

2,92

68,86

208,51

200,84

96,3%

Огурцы свежие, кг 

1,80

0,15

121,09

24,81

18,16

73,2%

Яблоки, кг 

18,60

1,55

133,99

206,93

207,68

100,4%

Стоимость набора, в расчете на месяц 

5896,58

5986,07

101,5%



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