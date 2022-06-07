Ярославское отделение Союзмаша России предложило механизмы поддержки промышленности

Участники расширенного заседания Ярославского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России» (ЯРО ООО СМР) под председательством заместителя генерального директора – управляющего директора ПАО «ОДК-Сатурн» Виктора Полякова рассмотрели возможности ускорения технологического развития и расширения делового партнерства.

ЯРО ООО СМР объединяет тринадцать крупных промышленных предприятий области. На них разрабатываются и производятся двигатели и оборудование для авиационной, морской и автомобильной техники, корабли и катера различных классов, судовые агрегаты, телеметрические системы и оптика, системы связи и навигации. Входят в организацию и два вуза – РГАТУ и ЯГТУ.

В совещании с промышленниками и учреждениями образования приняли участие представители департамента инвестиций, промышленности и внешнеэкономической деятельности правительства Ярославской области, Экономического совета Ярославской области, Торгово-промышленной палаты Ярославской области, администрации Рыбинска, Центра занятости населения Ярославля.

– Региональное отделение Союза машиностроителей России представляют основные, самые крупные промышленные предприятия Ярославской области, производящие высокотехнологичную передовую продукцию. Их мнение, видение дальнейшего развития промышленности, своей отрасли для нас очень важно, – прокомментировал председатель комитета развития промышленности департамента инвестиций, промышленности и внешнеэкономической деятельности Ярославской области Андрей Сторожев.

Предприятия области успешно переходят на отечественные производственные технологии, не снижают выпуска продукции и темпов развития, открывают новые вакансии для инженерно-технических специалистов и рабочих, взаимодействуют с вузами по подготовке инженеров нового поколения.

– Мы должны достойно ответить на стоящие перед страной вызовы, обеспечить выполнение программы импортозамещения, эффективную работу промышленности. И, естественно, надо отработать методы преодоления трудностей, вызванных санкциями. В рамках Союза машиностроителей мы взаимодействуем и помогаем друг другу: и исполнительная власть, и образовательные учреждения, и предприятия региона, – отметил заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн», председатель ЯРО ООО СМР Виктор Поляков.

В числе обсуждаемых тем – механизмы государственной и региональной поддержки предприятий, гранты на реинжиниринг критически важных комплектующих, возможности технического университета технологически поддержать производственный комплекс региона, специализированная платформа обмена информацией для упрочения кооперационных связей, другие задачи машиностроителей на пути достижения технологической независимости страны.

– Поскольку потенциал промышленности нашей страны – это один из факторов стратегического лидерства, а Союз машиностроителей России – один из фундаментальных институтов в развития промышленности, сегодняшнее мероприятие важно и результативно, – подчеркнул генеральный директор АО «Рыбинский завод приборостроения» Андрей Комогорцев.

В резолюции заседания ЯРО ООО СМР большой блок связан с образованием.

– Задачи подготовки кадров и инновационного развития университетов сейчас действительно вышли на первый план. Вопрос сейчас стоит в том, как менять спектр реализуемых университетом программ в контексте новых задач, которые есть у предприятий, – сказала ректор ЯГТУ Елена Степанова.

По итогам встречи ярославские машиностроители предложили правительству области продолжить практику предоставления субсидий промышленным предприятиям на возмещение части затрат на приобретение нового оборудования.

Решено принять участие в разработке региональной программы по привлечению в промышленность молодежи. Поддержать обращение в министерство просвещения и министерство науки и высшего образования о развитии системы среднего и высшего профессионального образования Ярославской области с учетом потребности в открытии новых специальностей, увеличения приема, использования практики целевого набора для среднего профобразования. В числе решений – и подготовка предложений по внесению изменений в ТК РФ и ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Они предусматривают обязательный набор на приоритетные государственные направления обучения в учреждениях высшего образования и среднего профессионального образования и распределение на предприятия.