Каждый второй ярославец поддерживает возможность покупки отечественного автомобиля из средств материнского капитала ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Каждый второй ярославец поддерживает возможность покупки отечественного автомобиля из средств материнского капитала

27.05.2022, 8:30, Детали
Теги: , ,

В Госдуму внесен законопроект, который в случае принятия позволит тратить средства материнского капитала на покупку автомобиля российского производства.

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, как представители экономически активного населения из Ярославля относятся я к подобной инициативе.

Каждый второй ярославец поддерживает предложение, которое позволит тратить средства материнского капитала на покупку автомобиля: «Если в этом нуждаются родители ребенка. Как средство передвижения или для заработка».

Против подобной инициативы высказались 28% опрошенных: «Большие риски возникновения мошеннических схем с потерей средств»; «Многие необразованные семьи рожают много детей для получения маткапитала, а потом не следят за детьми»; «Я категорически против. Машина — это не предмет первой необходимости. Тем более для ребенка. Авто — это источник трат: страховка, бензин, ремонт»; «Жилье должно быть в приоритете»; «Почему именно отечественного авто?! Импортные безопаснее».

Женщины одобряют идею покупки автомобиля на материнский капитал чуть чаще мужчин (54 и 47% соответственно). Ярославцы в возрасте от 35 до 44 лет позитивно оценивают инициативу чаще более молодых и более зрелых сограждан (54%). Среди респондентов с зарплатой до 50 тыс. руб. сторонников нового способа вложения маткапитала больше, чем среди тех, кто зарабатывает выше (57%). Респонденты с детьми одобряют законопроект чаще бездетных (56 и 49%).

По сравнению с исследованиями прошлых лет, россияне все чаще хотят иметь возможность тратить средства маткапитала на покупку автомобиля. В 2015 году, согласно опросам SuperJob, аналогичная инициатива получила поддержку 45% граждан, в 2009 — 43%.

Время проведения опроса: 25—26 мая 2022 года.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.05 / Новости из Рыбинска

25.05 / В Рыбинске пройдёт пасхальный фестиваль добрых дел

19.05 / Проведенный «ОДК-Сатурн» форум придаст импульс технологическому развитию в условиях ограничений

16.05 / Цены растут по плану

11.05 / Курсы по охране труда

11.05 / ОДК завершила испытания первого опытного двигателя ПД-8

11.05 / Преимущества покупки ОСАГО на Ozon

09.05 / Рыбинск отмечает День Победы

06.05 / Об организации движения транспорта 9 Мая

06.05 / «ОДК-Сатурн» направит на целевое обучение по проекту «Крылья Ростеха» 40 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика