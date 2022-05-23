Бизнес клуб «Скорость»

Клуб бизнесменов «Скорость» предлагает поддержку начинающим предпринимателям на всех этапах ведения бизнеса. Вступив в клуб и купив программу, вы сможете повышать прибыльность своего бизнес проекта.

Автором и основателем курса является долларовый миллиардер Аяз Шабутдинов. Он сам с успехом занимается бизнесом и готов предложить вам собственные идеи и наработки по тому, как сделать его успешным.

Скорость клуб – это отличная возможность начать получать хороший доход на своем деле. Узнать подробнее можно на сайте likecentre.ru. С нами вы сможете быстро достичь успеха!

Бизнес идеи 2022 года

Многие стали интересоваться открытием собственного бизнеса. Это подходит инициативным, активным людям, которые бы хотели хорошо зарабатывать. Кроме того собственный бизнес – это шанс реализовать свои идеи.

Какие бизнес идеи популярны в этом году?

Прежде всего, огромной востребованностью пользуется продажа товаров на маркетплейсах. Первоначально нужно исследовать нишу и конкурентов. Далее выявить, какие товары востребованы, и какие условия сотрудничества есть.

Маркетплейсы удобны тем, что можно вести деятельность даже без своего склада и офиса. Прибыль может быть как небольшой, так и значительной – до миллиона рублей в месяц.

Эффективно продавать товары можно в интернете. Сайт интернет магазина должен быть сделан качественно, на удобной платформе. Если товар действительно хорошо покупают, то доход может быть большим.

Для бизнес-проектов отличными вариантами могут также стать: реставрация мебели, мобильный планетарий, выращивание растений и микрозелени, продажа домашних продуктов – фермерского мяса, молока, сыра.

Популярные ниши: продажа натуральной косметики, салон красоты, бутик эксклюзивной одежды, студия массажа.

В общем, бизнес идей очень много. Выбирайте то, что подходит вам по первоначальным стартовым вложениям и близко по духу. Только то, что вдохновляет, будет приносить хороший доход.

Как начать бизнес

Если денег не так много, рекомендуется начинать бизнес на оказании услуг, открытии интернет магазина либо небольшой торговый точки. За масштабные проекты лучше не браться.

С нуля можно начать такой бизнес: автоняня – развозка детей после садиков и школ домой; букеты из продуктов – фруктов, овощей, сладостей; изготовление тортов и пирожных; ремонтная мастерская.

Торговые точки могут быть разной направленности. Например, можно продавать швейную фурнитуру, купальники, воздушные шары, фильтры для воды. Торговля подразумевает стартовый капитал.