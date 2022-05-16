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Цены идут по плану

16.05.2022, 11:13, Главное
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В апреле 2022 года стоимость минимального набора продуктов питания выросла на 3,6 процента (с февраля – на 14,5 процентов).

Больше всего за второй месяц «специальной военной операции» в Украине подорожали: картофель – на 13,4%, яблоки – на 11,5%, рис – на 11,5% и морковь – на 10,5%.

По официальным данным заметнее всего подешевели: капуста – на 4,5%, хлеб – на 2,4% и огурцы – на 1,9%.

В целом, по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе в апреле достигла 5897 рублей против 5694 в феврале.

Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ! А это – 150 грамм сметаны в месяц, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…
 

Продукты питания,  входящие в минимальный набор 

Норма потребления в год

Норма потребления в месяц

Средняя цена единицы товара, рублей 

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в марте, рублей 

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в апреле, рублей 

Изменение стоимости за месяц

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 

15,00

1,25

486,97

591,75

608,71

102,9%

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 

4,00

0,33

297,65

100,06

99,22

99,2%

Куры охлажденные и мороженые, кг 

14,00

1,17

180,84

204,49

210,98

103,2%

Баранина (кроме бескостного мяса), кг 

1,80

0,15

641,51

96,23

96,23

100,0%

Рыба мороженая неразделанная, кг 

14,00

1,17

165,18

186,89

192,71

103,1%

Сельдь соленая, кг 

0,70

0,06

281,14

15,14

16,40

108,3%

Масло сливочное, кг 

1,80

0,15

813,95

113,51

122,09

107,6%

Масло подсолнечное, кг 

7,00

0,58

130,84

72,75

76,32

104,9%

Маргарин, кг 

6,00

0,50

235,00

111,47

117,50

105,4%

Сметана, кг 

1,80

0,15

281,66

40,70

42,25

103,8%

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 

110,00

9,17

60,63

546,61

555,78

101,7%

Творог нежирный, кг

10,00

0,83

375,42

312,14

312,85

100,2%

Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 

2,50

0,21

699,73

139,88

145,78

104,2%

Яйца куриные, 10 шт. 

18,00

1,50

83,83

126,38

125,75

99,5%

Сахар-песок, кг 

20,00

1,67

84,47

138,78

140,78

101,4%

Печенье, кг 

0,70

0,06

234,40

12,83

13,67

106,5%

Карамель, кг 

0,70

0,06

327,74

18,49

19,12

103,4%

Чай черный байховый, кг 

0,50

0,04

1464,45

56,52

61,02

108,0%

Соль поваренная пищевая, кг 

3,65

0,30

18,02

5,08

5,48

107,9%

Перец черный (горошек), в пересчете за кг 

0,73

0,06

3288,61

186,28

200,06

107,4%

Мука пшеничная, кг 

20,00

1,67

51,26

80,03

85,43

106,7%

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 

115,00

9,58

51,78

508,30

496,23

97,6%

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг

75,00

6,25

78,07

483,88

487,94

100,8%

Рис шлифованный, кг 

5,00

0,42

117,25

43,86

48,85

111,4%

Пшено, кг 

6,00

0,50

60,84

29,04

30,42

104,8%

Горох и фасоль, кг 

7,30

0,61

70,22

39,58

42,72

107,9%

Вермишель, кг 

6,00

0,50

107,89

52,20

53,95

103,4%

Картофель, кг 

150,00

12,50

56,97

628,00

712,13

113,4%

Капуста белокочанная свежая, кг 

35,00

2,92

85,58

269,91

249,61

92,5%

Лук репчатый, кг 

20,00

1,67

51,83

83,40

86,38

103,6%

Морковь, кг 

35,00

2,92

71,49

188,74

208,51

110,5%

Огурцы свежие, кг 

1,80

0,15

165,38

25,28

24,81

98,1%

Яблоки, кг 

18,60

1,55

133,50

185,63

206,93

111,5%

Стоимость набора, в расчете на месяц 

  

  

5693,80

5896,58

103,6%



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