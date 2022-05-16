Цены идут по плану
16.05.2022, 11:13, Главное
Теги: Безработица, Бизнес, Война, Общество, Работа
В апреле 2022 года стоимость минимального набора продуктов питания выросла на 3,6 процента (с февраля – на 14,5 процентов).
Больше всего за второй месяц «специальной военной операции» в Украине подорожали: картофель – на 13,4%, яблоки – на 11,5%, рис – на 11,5% и морковь – на 10,5%.
По официальным данным заметнее всего подешевели: капуста – на 4,5%, хлеб – на 2,4% и огурцы – на 1,9%.
В целом, по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе в апреле достигла 5897 рублей против 5694 в феврале.
Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ! А это – 150 грамм сметаны в месяц, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…
|
Продукты питания, входящие в минимальный набор
|
Норма потребления в год
|
Норма потребления в месяц
|
Средняя цена единицы товара, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в марте, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в апреле, рублей
|
Изменение стоимости за месяц
|
Говядина (кроме бескостного мяса), кг
|
15,00
|
1,25
|
486,97
|
591,75
|
608,71
|
102,9%
|
Свинина (кроме бескостного мяса), кг
|
4,00
|
0,33
|
297,65
|
100,06
|
99,22
|
99,2%
|
Куры охлажденные и мороженые, кг
|
14,00
|
1,17
|
180,84
|
204,49
|
210,98
|
103,2%
|
Баранина (кроме бескостного мяса), кг
|
1,80
|
0,15
|
641,51
|
96,23
|
96,23
|
100,0%
|
Рыба мороженая неразделанная, кг
|
14,00
|
1,17
|
165,18
|
186,89
|
192,71
|
103,1%
|
Сельдь соленая, кг
|
0,70
|
0,06
|
281,14
|
15,14
|
16,40
|
108,3%
|
Масло сливочное, кг
|
1,80
|
0,15
|
813,95
|
113,51
|
122,09
|
107,6%
|
Масло подсолнечное, кг
|
7,00
|
0,58
|
130,84
|
72,75
|
76,32
|
104,9%
|
Маргарин, кг
|
6,00
|
0,50
|
235,00
|
111,47
|
117,50
|
105,4%
|
Сметана, кг
|
1,80
|
0,15
|
281,66
|
40,70
|
42,25
|
103,8%
|
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л
|
110,00
|
9,17
|
60,63
|
546,61
|
555,78
|
101,7%
|
Творог нежирный, кг
|
10,00
|
0,83
|
375,42
|
312,14
|
312,85
|
100,2%
|
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг
|
2,50
|
0,21
|
699,73
|
139,88
|
145,78
|
104,2%
|
Яйца куриные, 10 шт.
|
18,00
|
1,50
|
83,83
|
126,38
|
125,75
|
99,5%
|
Сахар-песок, кг
|
20,00
|
1,67
|
84,47
|
138,78
|
140,78
|
101,4%
|
Печенье, кг
|
0,70
|
0,06
|
234,40
|
12,83
|
13,67
|
106,5%
|
Карамель, кг
|
0,70
|
0,06
|
327,74
|
18,49
|
19,12
|
103,4%
|
Чай черный байховый, кг
|
0,50
|
0,04
|
1464,45
|
56,52
|
61,02
|
108,0%
|
Соль поваренная пищевая, кг
|
3,65
|
0,30
|
18,02
|
5,08
|
5,48
|
107,9%
|
Перец черный (горошек), в пересчете за кг
|
0,73
|
0,06
|
3288,61
|
186,28
|
200,06
|
107,4%
|
Мука пшеничная, кг
|
20,00
|
1,67
|
51,26
|
80,03
|
85,43
|
106,7%
|
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг
|
115,00
|
9,58
|
51,78
|
508,30
|
496,23
|
97,6%
|
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг
|
75,00
|
6,25
|
78,07
|
483,88
|
487,94
|
100,8%
|
Рис шлифованный, кг
|
5,00
|
0,42
|
117,25
|
43,86
|
48,85
|
111,4%
|
Пшено, кг
|
6,00
|
0,50
|
60,84
|
29,04
|
30,42
|
104,8%
|
Горох и фасоль, кг
|
7,30
|
0,61
|
70,22
|
39,58
|
42,72
|
107,9%
|
Вермишель, кг
|
6,00
|
0,50
|
107,89
|
52,20
|
53,95
|
103,4%
|
Картофель, кг
|
150,00
|
12,50
|
56,97
|
628,00
|
712,13
|
113,4%
|
Капуста белокочанная свежая, кг
|
35,00
|
2,92
|
85,58
|
269,91
|
249,61
|
92,5%
|
Лук репчатый, кг
|
20,00
|
1,67
|
51,83
|
83,40
|
86,38
|
103,6%
|
Морковь, кг
|
35,00
|
2,92
|
71,49
|
188,74
|
208,51
|
110,5%
|
Огурцы свежие, кг
|
1,80
|
0,15
|
165,38
|
25,28
|
24,81
|
98,1%
|
Яблоки, кг
|
18,60
|
1,55
|
133,50
|
185,63
|
206,93
|
111,5%
|
Стоимость набора, в расчете на месяц
|
|
|
5693,80
|
5896,58
|
103,6%
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