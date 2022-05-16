Цены идут по плану

В апреле 2022 года стоимость минимального набора продуктов питания выросла на 3,6 процента (с февраля – на 14,5 процентов).

Больше всего за второй месяц «специальной военной операции» в Украине подорожали: картофель – на 13,4%, яблоки – на 11,5%, рис – на 11,5% и морковь – на 10,5%.

По официальным данным заметнее всего подешевели: капуста – на 4,5%, хлеб – на 2,4% и огурцы – на 1,9%.

В целом, по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе в апреле достигла 5897 рублей против 5694 в феврале.

Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ! А это – 150 грамм сметаны в месяц, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…

