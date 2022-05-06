Работа и зарплата в майские праздники

В мае меньше рабочих дней, чем в большинстве месяцев, — как это отразится на зарплате жителей Ярославской области, рассказал Александр Южалин, руководитель юридической практики в SuperJob.

У вас оклад или оклад + премия

Если вы работаете 5 дней в неделю и вам установлен оклад, за май вы получите такой же оклад, как и в другие месяцы. В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ, сотрудники, которые получают оклад, не должны терять в заработной плате в месяцах, где есть нерабочие праздничные дни, а также «дополнительные выходные», установленные Правительством РФ.

Однако если вы получаете еще и премию (а премия — это не гарантированная законом выплата за выполнение тех критериев, которые установил работодатель), то все будет зависеть, какие условия премирования установлены в вашей организации.

У вас часовая тарифная ставка или сдельная система оплаты труда

Эксперт уточняет, что если вам установлена часовая тарифная ставка или сдельная система оплаты труда, то размер вашей зарплаты за месяц зависит от того, сколько фактически времени вы отработали или какой объем продукции произвели.

Очевидно, что в мае вы отработаете меньше рабочих часов (или дней) и по этой логике должны были бы получить меньше денег. Однако Трудовой кодекс РФ сокращает ваше неравенство по сравнению с положением «окладников». Работодатели обязаны выплачивать работникам, которые не получают оклад, дополнительное вознаграждение за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе. Размер такого вознаграждения определяется работодателем самостоятельно (статья 112 ТК РФ).

Например, если вам установлена часовая тарифная ставка, вы работаете по стандартной 5-дневной рабочей неделе и дополнительно не привлекались к работе в нерабочие праздничные дни (1 и 9 мая), то за эти 2 дня вам должно быть выплачено дополнительное вознаграждение. А если привлекались, то оплата производится в двойном размере – подчеркивает Александр Южалин из SuperJob.

Вы работаете в майские праздники

Если вас привлекли к работе в нерабочие праздничные дни (1 и 9 мая) или в выходной, установленный режимом рабочего времени (графиком), то вам полагается повышенная оплата за такой день.

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере:

• сдельщикам — не менее чем по двойным сдельным расценкам;

• работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, — в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки;

• работникам, получающим оклад (должностной оклад):

— в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени (это тот случай, когда рабочий день по графику выпадает на нерабочий праздничный день);

— в размере не менее двойной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени (это тот случай, когда работодатель привлекает работника к работе в выходной или праздничный день отдельно, то есть отдельным распоряжением).

При этом конкретные размеры оплаты работы в выходной или нерабочий праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом в организации. В любом случае эти размеры не могут быть меньше, чем двухкратная оплата.

В мае россиян ждут длинные выходные, напоминает Татьяна Нечаева, юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву. Она рассказала, какая компенсация положена сотрудникам, если их будут привлекать к работе в выходные и праздничные дни.

Прежде всего нужно разобраться с днями, которые установлены для отдыха. Ведь от того, является день нерабочим выходным днем или праздничным, будет зависеть то, как оплачивать это время.

Работающие по пятидневке будут отдыхать:

7.05, 08.05 – суббота и воскресенье, обычные выходные,

09.05 – День Победы (праздничный),

10.05 – перенос с 02.01 (выходной).

Работающие по шестидневке:

08.05 – воскресенье (выходной),

09.05 – День Победы (праздничный),

10.05 – перенос с 02.01 (выходной).

Работающие по сменному графику:

– В праздничные дни – отдыхают, они общие для всех.

Выходные устанавливаются графиком сменности, поэтому указанные выше выходные дни могут быть для них рабочими без дополнительных оплат.

– Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений, индивидуального предпринимателя. Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни должно быть оплачено не менее чем в двойном размере за часы, фактически отработанные в этот день, либо предоставляется другой день отдыха (полный день отдыха, даже если человек работал 5 часов). Привлечение без согласия возможно, но это в самом крайнем случае, когда произошла катастрофа, авария, несчастные случаи (перечень есть в ТК РФ), – поясняет Татьяна Нечаева.

Есть отдельные работы, которые требуют постоянного присутствия работников на рабочем месте (неотложные, непрерывного цикла, связанные с обслуживанием населения) и там действуют отдельные правила.

Особенности привлечения в выходные и нерабочие дни могут быть установлены и коллективным договором. В ряде случаев при наличии профсоюза, привлечение работников в нерабочие дни нужно будет согласовать и с ним.

Важно! Запрещено привлекать к работе в выходные дни и праздничные беременных женщин, лиц до 18 лет.

– Таким образом, если человек трудится по стандартному пятидневному графику, но вынужден выйти на работу в период с 7 по 10 мая, то он должен либо получить за фактически отработанные часы оплату как минимум в двойном размере, либо получить отгулы, – заключает эксперт.