Зарплата не растет, желания все выше

Служба исследований hh.ru выяснила, сталкивались ли жители Ярославской области с задержкой заработной платы в последняя время и как изменился их доход по сравнению с 2021 годом.

85% ярославцев сообщили, что в 2022 году их работодатель ни разу не задержал выплату заработной платы. Остальные 15% сталкивались с этим, в том числе 4% – в январе, 7% – в феврале, 4% – в марте.

В некоторых профессиональных сферах доля респондентов, которым задержали зарплату, значительно выше среднего. Так, в «Искусстве, развлечениях, масс-медиа» с несвоевременными выплатами столкнулись 31% респондентов, в «Туризме, гостиницах, ресторанах» – 29%, в «Строительстве, недвижимости» – 28%. Реже всего зарплату задерживали госслужащим и специалистам по добыче сырья (всего по 6%).

Больше трети опрошенных жителей Ярославской области рассказали, что по сравнению с началом 2021 года уровень их заработной платы увеличился. Еще у 38% ярославцев зарплата осталась без изменений. О падении ежемесячных доходов рассказали 28% респондентов.

Среди представителей разных профессий об увеличении зарплат чаще других говорят ИТ-специалисты (57%), специалисты по добыче сырья (49%), а также юристы и маркетологи (по 43%). Падение зарплат больше свойственно автомобильному бизнесу (36%), продажам (34%), а также сфере гостеприимства и научно-образовательной сфере (по 30%).

73% ярославцев помимо основной зарплаты периодически получают премии. Чаще всего это ежемесячные (они есть у 27% опрошенных), а также годовые вознаграждения (17%). Кроме того, 13% опрошенных рассказали, что у них в компании есть разовые премии за определённую работу (срочную, внеплановую, и т.д.) и проекты. 13% получают премии раз в квартал, 5% – раз в полгода. Интересно, что реже других премии получают представители автобизнеса (45%), а чаще всех – банковские работники (82%), госслужащие (81%) и специалисты по добыче сырья (80%).

При этом, в SuperJob отмечают, что для счастья россиянам сегодня денег нужно больше, чем когда-либо — в среднем 190 тыс. руб. в месяц, в ноябре прошлого года достаточно было 178 тыс. Самое дорогое счастье — в Москве, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Красноярске. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны, в том числе и из Ярославля.

В Ярославле, по опросам SuperJob, сейчас для счастья нужно 158 тыс. рублей. Это на 5 тыс. рублей больше, чем в ноябре прошлого года и на 8 тыс. рублей больше, чем в мае прошлого года. К слову, в начале наблюдений в 2018 году эта сумма, по данным аналитиков SuperJob, равнялась у ярославцев 133 тыс. рублей.

По данным SuperJob, чтобы чувствовать себя счастливым, среднестатистическому россиянину нужно 190 тыс. руб. в месяц. Самые высокие запросы — у респондентов с ежемесячным доходом свыше 80 тыс. руб. (255 тыс. руб.). Мужчинам для счастья нужно на треть больше, чем женщинам (в среднем 216 тыс. против 166 тыс. руб.).

По сравнению с ноябрем 2021 года, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, «цена» счастья выросла в среднем на 12 тыс. руб. (+7%).

Самые большие финансовые аппетиты — у жителей Москвы: в столице для счастья нужно в среднем 230 тыс. руб. На втором месте — Владивосток (205 тыс. руб.), на третьем — Ростов-на-Дону (200 тыс. руб.), а замыкают пятерку мегаполисов с самым «дорогим» счастьем Санкт-Петербург и Красноярск (195 тыс. и 192 тыс. руб. соответственно). Самые скромные денежные аппетиты — у населения Оренбурга (140 тыс. руб.), Рязани (145 тыс. руб.), Липецка, Астрахани (по 150 тыс. руб.) и Кирова (155 тыс. руб.).

При этом за последние 5 месяцев больше всего выросли ожидания респондентов из Тюмени (на 10%, с 172 до 190 тыс. руб.), Новокузнецка (на 9%, со 165 до 180 тыс. руб.), а также Перми и Кирова (по 8%).

По данным SuperJob, за последние месяцы заметно выросла не только сумма, которой достаточно для счастья, но и желаемый минимальный размер оплаты труда, и уровень пенсионных ожиданий россиян.