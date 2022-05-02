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В Ярославле учет вакцинированных сотрудников чаще всего ведут банки и торговые организации

02.05.2022, 11:00, Новости
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Бизнес не теряет бдительность: 6 из 10 работодателей в Ярославле ведут учет вакцинированных от ковида сотрудников.

При этом в большинстве таких компаний уже привито 80% персонала и более. В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители работодателей из Ярославля.

Напомним, эксперты предполагают, что летом может начаться новая волна коронавируса. Большинство компаний продолжает отслеживать численность вакцинированных работников. В 61% организаций Ярославля ведется учет количества сотрудников, привитых от коронавируса: «Мы обязаны отчитываться, поэтому отмечаем, кто и когда вакцинировался». Нет такой практики в каждой третьей компании (34%).

Учет сотрудников, привитых от COVID-19, чаще ведут крупные организации с численностью персонала свыше 1000 человек (75%), тогда как среди малого бизнеса таковых только 52%.

Среди компаний разных отраслей чаще всего за вакцинацией работников следят в банковской сфере (77%) и торговле (68%), а реже всего — в отрасли информационных технологий (30%).

На сегодняшний день число компаний, в которых вакцинированы 80% сотрудников и более, составляет 65%. В 13% организаций привиты от 50% до 80% работников, в каждой десятой — от 30% до 50%.

Время проведения опроса: 14—27 апреля 2022 года




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