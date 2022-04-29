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«ОДК-Сатурн» организовало стажировку преподавателей рыбинского университета

29.04.2022, 9:15, Новости
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ПАО «ОДК-Сатурн» провело полугодовую стажировку преподавателей кафедры организации производства и управления качеством Рыбинского государственного авиационного технического университета имени П. А. Соловьева.

Полученные на производстве знания послужат совершенствованию вузовской образовательной программы «Управление качеством в производстве газотурбинных двигателей».

РГАТУ является для «ОДК-Сатурн» основным источником молодых инженерно-технических кадров. Сотрудничество предприятия и его опорного вуза способствует повышению квалификации преподавательского состава и уровня подготовки выпускников.

Для улучшения подготовки инженеров по качеству предприятие и вуз разработали новую образовательную программу для бакалавров по направлению управления качеством, в 2021 году провели на нее первый набор. В ноябре минувшего года стартовала стажировка восьми представителей профильной кафедры. В течение полугода преподаватели знакомились с требованиями по качеству и лучшими практиками в высокотехнологичном производстве «ОДК-Сатурн».

– Сотрудничество дирекции по качеству предприятия и кафедры «Организация производства и управление качеством» укрепляется. Мы нацелены на подготовку специалистов в области качества, способных максимально быстро приступить к реальной работе на предприятии. Погружение студентов и преподавателей в процессы и практическую деятельность «ОДК-Сатурн» способствует этому, – сказал директор по качеству ПАО «ОДК-Сатурн» Александр Петров.

В ходе докладов и экскурсий сотрудники РГАТУ познакомились с выпускаемой продукцией и производственными мощностями предприятия, детально рассмотрели работу подразделений по качеству, прошли внутрифирменный курс обучения компетенциям в области качества. Преподаватели также получили представление о современных методах контроля продукции, информационных системах, узнали о развитии метрологического обеспечения, бережливом производстве, обучении профессии контролера, приняли участие в учебно-имитационном тренинге «Фабрика процессов».

– Сегодня одной из проблем образования является отсутствие у большинства преподавателей современного производственного опыта. С этой точки зрения стажировка преподавателей кафедры организации производства и управления качеством (ОПиУК) в ПАО «ОДК-Сатурн» чрезвычайно полезна, – отметил доктор технических наук, профессор кафедры ОПиУК РГАТУ Валерий Непомилуев.

– Запомнились экскурсии на производственные площадки, а также лекции ведущих специалистов предприятия. Получены практические навыки и знания в части современных технологий, инструментов и методов работы на одном из крупнейших предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации, – поделилась впечатлениями преподаватель кафедры ОПиУК РГАТУ Ирина Киселева.

– Все увиденное и услышанное во время стажировки будет использовано преподавателями кафедры для совершенствования новой образовательной программы «Управление качеством при производстве газотурбинных двигателей», улучшения подготовки в области качества студентов других направлений, – подытожил заведующий кафедрой кафедры ОПиУК РГАТУ Эдуард Киселев.

Стажировка преподавателей – один из этапов комплексной работы по подготовке квалифицированных кадров. В планах нового учебного года практика студентов второго курса на предприятии, дальнейшая производственная адаптация учащихся, готовых по окончании вуза инженерами по качеству трудоустраиваться в «ОДК-Сатурн».




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