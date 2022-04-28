Лестницы на каркасе – прочные и надежные

Лестницы на металлокаркасе широко используются как снаружи, так и внутри зданий. Снаружи они, прежде всего, несут определенную функцию. С помощью них можно подняться на верхние этажи.

Внутри помещения лестницы на металлокаркасе имеют не только практическую пользу, но и обладают эстетической функцией. Деревянная лестница с использованием металлического каркаса выглядит всегда привлекательно. Можно подобрать такую лестницу разных оттенков: белого, коричневого и любого другого цвета.

Металлические лестницы на заказ производит компания «Лестницы на каркасе». Очень многие клиенты остались довольны работой компании. То, что делают мастера, полностью устраивает заказчиков. Лестницы получаются очень красивыми и надежными.

Особенности таких лестниц

Такие конструкции отличаются большой прочностью. Для них подойдут самые разные виды металлопроката. Это швеллер, профильные трубы, листы металла.

Размеры ступеней у них соответствуют длине шага. Чтобы подниматься по лестнице было удобно и приятно, у неё есть перилы.

Часто их устанавливают и на улице, например, для крыльца или входа.

Внутри домов, различных зданий также устанавливают лестницы на металле. Они помогают подняться на разные этажи коттеджа.

Пространство под такой конструкцией может быть свободным либо закрытым. Благодаря второму типу можно организовать небольшую кладовую под лестницей.

Популярностью и востребованностью пользуются:

маршевые лестницы, состоящие только из ступеней;

поворотные – подходят для дачи или частного дома;

забежные, в которых ступени сделаны в форме клиньев;

винтовые, со столбом, вокруг которого располагают ступени.

По своему дизайну они могут быть разнообразными. Отделка может быть деревянной, из стекла или пластика. Виды креплений также бывают разными.

Какую лестницу выбрать

Ступени из металла подойдут как нельзя лучше для уличных лестниц. Внутри домов делают ступени из дерева.

Иногда их делают из закаленного стекла либо пластика повышенной прочности.

Чтобы по лестнице можно было безопасно подниматься, делают перила. При изготовлении перил используют: нержавеющую сталь, дерево, пластик, прочное стекло. Перила могут быть с балясинами либо в виде поручней.

От назначения лестницы зависит выбор перил. Учитывается обувь, в которой вы будете по ней ходить, есть ли в доме маленькие дети и животные, будут ли по лестнице подниматься пожилые люди. Еще обязательно учитывается стиль самого интерьера.

На финальном этапе делают декор лестницы. Её покрывают специальными антикоррозийными составами.

При правильном подходе обычная лестница может стать настоящим украшением интерьера. Она вполне может стать не просто его дополнением, но и центром.

Для дачи не обязательно подбирать лестницу со слишком ярким декором. А вот в загородном коттедже привлекательный и нестандартный дизайн лестницы будет вполне уместен.

Компания «Лестница на каркасе» поможет подобрать лестницу по вашим возможностям и пожеланиям.

О компании

Эта компания работает в Москве и Московской области достаточно давно. За годы работы было сделано множество самых разных проектов для разных клиентов.

Здесь вы можете заказать лестницу в дом, квартиру, на улицу или другой вариант. В этой фирме знают все об установке лестниц на металлокаркасе.

В штате работают настоящие профессионалы, мастера своего дела.

Предварительно вы получите 3D макет лестницы. А также полезные информационные материалы по установке лестниц.

«Лестницы на каркасе» – динамично развивающая компания, лидер в своей нише!