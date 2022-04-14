Friends Casino: как играть в популярные развлечения
14.04.2022, 8:08, Детали
Теги: Интернет, Развлечения, Технологии
Виртуальное казино Friends Casino создано на базе одноименного рума. Работает с 2014 года по лицензии Кюрасао. Ориентировано на посетителей из СНГ. Предлагается играть на рубли, пользоваться популярными способами пополнения и вывода, запускать слоты от ведущих провайдеров с безупречной графикой и обилием бонусных опций.
Регистрация и вход
При создании аккаунта открывается доступ к реальным ставкам и бонусных предложениям. Чтобы зарегистрироваться, можно выбрать один из трех способов. Через
- электронную почту;
- мобильный телефон;
- социальные сети ОК, ВК, Facebook, Mail.ru, Google+, Яндекс.
Аналогичным образом можно выполнить вход. После регистрации желательно заполнить профиль и прикрепить копию паспорта. Это значительно сэкономит время на перевод средств. Вывод выигрышей производится только при полной верификации.
Игры от топовых провайдеров
Friends Casino online предлагает свыше 4000 развлечений. Сотрудничает с проверенными девелоперами. Посетители найдут контент от Pragmatic Play, Endorphina, Evolution Gaming. BTG, Microgaming, NetEnt и прочих популярных студий. Клиентам гарантируется рандомное выпадение призов и честность игрового процесса.
Интернет-казино предлагает разноплановый контент. На сайте размещены:
- слоты;
- рулетки;
- кости;
- баккара;
- покер;
- быстрые игры;
- лотереи;
- хай-лоу;
- сик бо.
Коллекцию легко отсортировать по типу, новизне, популярности. Играть можно с ПК и мобильных телефонов. Софт запускается с браузера, не требует предварительной остановки каких-либо программ. Поддерживается демо-режим.
Зарегистрировав учетную запись и пополнив баланс, можно играть с живыми дилерами. Представлено свыше 150 карточных и настольных развлечений. Посетители найдут разные виды рулеток, блэкджека, покера.
Обновленная мотивационная программа
Маркетинговый отдел постоянно экспериментирует с бонусами. Сейчас клиенты могут получить:
- приветственный пакет 100% + 100 бесплатных вращений;
- бездепозитные фрипины по промокоду ― 30-40 шт;
- еженедельный кэшбэк ― 10%.
Вейджер варьируется в пределах х15-х35. Для отыгрыша разрешается выбирать слоты без поддержки прогрессивного джекпота. Полную версию исключений можно найти в правилах.
В Friends Casino действует программа лояльности. Активные игроки могут выполнять миссии и получать дополнительные бонусы. Регулярно проводятся турниры. Одни организуются при поддержке топовых провайдеров, другие финансируются исключительно казино. Гарантии достигают 1 млн долларов.
Способы оплаты
Предусмотрен онлайн-банкинг, ЭПС, крипто-кошельки, кредитные карты. Минимальный депозит стартует с 500 рублей, вывод можно заказать, имея на счету от 1000. За перевод призов взимаются комиссии до 1-4%. Сроки составляют 24 часа.
Интернет-казино обрабатывает платежи круглосуточно. Задержки возникают редко. При появлении вопросов следует обращаться в чат техподдержки. Операторы оперативно обрабатывают сообщения.
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