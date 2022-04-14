Friends Casino: как играть в популярные развлечения

Виртуальное казино Friends Casino создано на базе одноименного рума. Работает с 2014 года по лицензии Кюрасао. Ориентировано на посетителей из СНГ. Предлагается играть на рубли, пользоваться популярными способами пополнения и вывода, запускать слоты от ведущих провайдеров с безупречной графикой и обилием бонусных опций.

Регистрация и вход

При создании аккаунта открывается доступ к реальным ставкам и бонусных предложениям. Чтобы зарегистрироваться, можно выбрать один из трех способов. Через

электронную почту;

мобильный телефон;

социальные сети ОК, ВК, Facebook, Mail.ru, Google+, Яндекс.

Аналогичным образом можно выполнить вход. После регистрации желательно заполнить профиль и прикрепить копию паспорта. Это значительно сэкономит время на перевод средств. Вывод выигрышей производится только при полной верификации.

Игры от топовых провайдеров

Friends Casino online предлагает свыше 4000 развлечений. Сотрудничает с проверенными девелоперами. Посетители найдут контент от Pragmatic Play, Endorphina, Evolution Gaming. BTG, Microgaming, NetEnt и прочих популярных студий. Клиентам гарантируется рандомное выпадение призов и честность игрового процесса.

Интернет-казино предлагает разноплановый контент. На сайте размещены:

слоты;

рулетки;

кости;

баккара;

покер;

быстрые игры;

лотереи;

хай-лоу;

сик бо.

Коллекцию легко отсортировать по типу, новизне, популярности. Играть можно с ПК и мобильных телефонов. Софт запускается с браузера, не требует предварительной остановки каких-либо программ. Поддерживается демо-режим.

Зарегистрировав учетную запись и пополнив баланс, можно играть с живыми дилерами. Представлено свыше 150 карточных и настольных развлечений. Посетители найдут разные виды рулеток, блэкджека, покера.

Обновленная мотивационная программа

Маркетинговый отдел постоянно экспериментирует с бонусами. Сейчас клиенты могут получить:

приветственный пакет 100% + 100 бесплатных вращений;

бездепозитные фрипины по промокоду ― 30-40 шт;

еженедельный кэшбэк ― 10%.

Вейджер варьируется в пределах х15-х35. Для отыгрыша разрешается выбирать слоты без поддержки прогрессивного джекпота. Полную версию исключений можно найти в правилах.

В Friends Casino действует программа лояльности. Активные игроки могут выполнять миссии и получать дополнительные бонусы. Регулярно проводятся турниры. Одни организуются при поддержке топовых провайдеров, другие финансируются исключительно казино. Гарантии достигают 1 млн долларов.

Способы оплаты

Предусмотрен онлайн-банкинг, ЭПС, крипто-кошельки, кредитные карты. Минимальный депозит стартует с 500 рублей, вывод можно заказать, имея на счету от 1000. За перевод призов взимаются комиссии до 1-4%. Сроки составляют 24 часа.

Интернет-казино обрабатывает платежи круглосуточно. Задержки возникают редко. При появлении вопросов следует обращаться в чат техподдержки. Операторы оперативно обрабатывают сообщения.