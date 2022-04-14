«ОДК-Сатурн» приглашает 28 апреля в ОКЦ на Ярмарку вакансий по пятидесяти профессиям

Рыбинское ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) приглашает на Ярмарку вакансий.

Мероприятие состоится 28 апреля 2022 года, с 14 до 17 часов, в Общественно-культурном центре, по адресу ул. Чкалова, дом 89. Предприятие ждет рабочих и инженерно-технических специалистов на замещение более чем 500 вакансий по 50 профессиям. Причина повышенного спроса в новых кадрах — дальнейший рост объемов производства.

На ярмарке резюме у всех желающих будут принимать руководители подразделений и цехов. Они ответят на вопросы о специфике работы, особенностях трудовых договоров, социальных гарантиях, возможностях обучения для новичков и карьерного роста для профессионалов.

Сегодня предприятию требуются испытатели-механики двигателей; контролеры измерительных приборов и специального инструмента; контролеры станочных и слесарных работ; модельщики выплавляемых моделей; наладчики контрольно-измерительных приборов и автоматики; наладчики станков и манипуляторов с программным управлением; операторы станков с программным управлением; плавильщики металла и сплавов; полировщики лопаток; сверловщики; слесари-сборщики двигателей и агрегатов; слесари-ремонтники производственного оборудования; слесари механосборочных работ; стерженщики ручной формовки; термисты; токари; токари-карусельщики; формовщики по выплавляемым моделям; фрезеровщики; шлифовщики; электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

По всем рабочим специальностям возможен прием учениками и бесплатное обучение на предприятии с выплатой стипендии от 18 000 рублей.

– Преимущество «ОДК – Сатурн» в том, что мы можем самостоятельно обучать кандидатов в корпоративном Учебном центре. Учеников принимаем более чем по 70-ти направлениям, – говорит начальник отдела кадров «ОДК — Сатурн» Александра Рыжакова. – В первую очередь мы приглашаем профессионалов, но готовы принять и учениками тех, кто заинтересован в работе на высокотехнологичном предприятии. У нас ученики проходят обучение за счёт предприятия, получая рабочую специальность в краткие сроки. При этом им выплачивается стипендия. Компания предлагает комплекс мер социальной поддержки для своих работников – это тоже важный фактор, который выделяет «ОДК-Сатурн» как надёжного работодателя.

Кроме рабочих профессий предприятию требуется и инженерно-технический персонал: инженеры-технологи, инженеры-конструкторы, инженеры-программисты, инженеры по организации и нормированию труда, мастера производственного участка. Заработная плата инженерно-технических кадров устанавливается индивидуально в зависимости от уровня компетентности специалиста.

Дополнительную информацию можно получить в отделе кадров ПАО «ОДК-Сатурн» по адресу: Рыбинск, проспект Ленина, 163, кабинет № 113.

Контактные телефоны: +7 (4855) 32 83 18, +7 (4855) 32 82 70, +7 (4855) 32 41 58. E-mail: [email protected]