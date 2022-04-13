Безупречное качество сантехники от Grohe

Современная сантехника фирмы Grohe представлена большим выбором различных приспособлений. Все они на практике демонстрируют отменные эксплуатационные свойства, детальнее на www.infpol.ru .

Из особенностей

Grohe является немецким производителем, поставляющим на современный рынок стильные и функциональные сантехнические приспособления. Их проектирование, разработка и последующее создание ведется еще с 1936 года. Дойдя до наших дней и кардинально преобразовавшись, сантехника заявленного бренда стала настоящим эталоном качества. За ней закреплены такие положительные моменты:

предельная безопасность в ходе эксплуатации;

универсальность;

стильное оформление;

долговечность.

Существуют отдельные сантехнические серии от Grohe. Например, для ванной предусмотрены эргономичные и практичные термостаты со смесителями, всевозможные аксессуары, несущие только пользу. Для душевых комнат предусмотрены гарнитуры разных параметров и наборов, душевые полноценные системы. А вот для кухонь созданы линейки на основе фильтров, смесителей, иных аналогичных приспособлений. В любом случае каждая единица демонстрирует высокое качество, т.к. в производственном процессе задействованы только лучшие материалы и комплектующие. Каждый этап изготовления подлежит жесткому контролю.

Большим спросом у потребителя пользуются кухонные смесители, их аналоги для ванной комнаты. Они отличаются по принципу установки, бывают наборными, навесными, скрытыми.Производятся такие приспособления из латуни. С целью обеспечения стойкости к коррозионному действию создается дополнительный защитно-декоративный слой. Уникальность изделий в том, что они поддерживают функцию по экономному расходованию воды.

В производственном процессе реализованы уникальные технологические разработки. Все рычаги демонстрируют плавный ход. Также в устройствах внедрена инновация по предупреждению появления известкового скопления. Поверхность защищена от пагубного действия усиленного нагрева.

Все сантехнические изделия от Grohe демонстрируют на практике стильный и современный дизайн. Внешний вид, продуманный до мелочей, выдвигается на передний план еще на этапе разработки каждой единицы продукции. Описываемые устройства в полной мере соответствуют стандартам мирового значения. Длительность в эксплуатации тестируется в известной лаборатории типа Lifetest. Практика показывает продолжительность в применении не менее 10 лет, при этом сохраняются все заявленные изначально свойства.