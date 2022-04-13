Безупречное качество сантехники от Grohe
13.04.2022, 10:32, Рекомендуем
Теги: Ремонт, Строительство
Современная сантехника фирмы Grohe представлена большим выбором различных приспособлений. Все они на практике демонстрируют отменные эксплуатационные свойства, детальнее на www.infpol.ru.
Из особенностей
Grohe является немецким производителем, поставляющим на современный рынок стильные и функциональные сантехнические приспособления. Их проектирование, разработка и последующее создание ведется еще с 1936 года. Дойдя до наших дней и кардинально преобразовавшись, сантехника заявленного бренда стала настоящим эталоном качества. За ней закреплены такие положительные моменты:
- предельная безопасность в ходе эксплуатации;
- универсальность;
- стильное оформление;
- долговечность.
Существуют отдельные сантехнические серии от Grohe. Например, для ванной предусмотрены эргономичные и практичные термостаты со смесителями, всевозможные аксессуары, несущие только пользу. Для душевых комнат предусмотрены гарнитуры разных параметров и наборов, душевые полноценные системы. А вот для кухонь созданы линейки на основе фильтров, смесителей, иных аналогичных приспособлений. В любом случае каждая единица демонстрирует высокое качество, т.к. в производственном процессе задействованы только лучшие материалы и комплектующие. Каждый этап изготовления подлежит жесткому контролю.
Большим спросом у потребителя пользуются кухонные смесители, их аналоги для ванной комнаты. Они отличаются по принципу установки, бывают наборными, навесными, скрытыми.Производятся такие приспособления из латуни. С целью обеспечения стойкости к коррозионному действию создается дополнительный защитно-декоративный слой. Уникальность изделий в том, что они поддерживают функцию по экономному расходованию воды.
В производственном процессе реализованы уникальные технологические разработки. Все рычаги демонстрируют плавный ход. Также в устройствах внедрена инновация по предупреждению появления известкового скопления. Поверхность защищена от пагубного действия усиленного нагрева.
Все сантехнические изделия от Grohe демонстрируют на практике стильный и современный дизайн. Внешний вид, продуманный до мелочей, выдвигается на передний план еще на этапе разработки каждой единицы продукции. Описываемые устройства в полной мере соответствуют стандартам мирового значения. Длительность в эксплуатации тестируется в известной лаборатории типа Lifetest. Практика показывает продолжительность в применении не менее 10 лет, при этом сохраняются все заявленные изначально свойства.
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