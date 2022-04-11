Подорожало все, кроме огурцов
11.04.2022, 10:46, Главное
Теги: Безработица, Бизнес, Война, Работа
В марте цены на основные продукты питания выросли на 10,6 процента.
Больше всего за месяц специальной военной операции в Украине подорожали лук репчатый – на 55,1 процента, капуста белокочанная – на 51,4 процента, сахар-песок – на 45,7 процента, морковь – на 31,9 процента и картофель – на 23,7 процента.
По официальным данным подешевели только огурцы – на 18,5 процента, до 168 рублей 56 копеек.
В целом, по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе в марте достигла 5694 рублей против 5148 в феврале.
Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ! 150 грамм сметаны в месяц, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…
|
Продукты питания, входящие в минимальный набор
|
Норма потребления в год
|
Норма потребления в месяц
|
Средняя цена единицы товара, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в феврале, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в марте, рублей
|
Изменение стоимости за месяц
|
Говядина (кроме бескостного мяса), кг
|
15,00
|
1,25
|
473,40
|
574,89
|
591,75
|
102,9%
|
Свинина (кроме бескостного мяса), кг
|
4,00
|
0,33
|
300,18
|
96,69
|
100,06
|
103,5%
|
Куры охлажденные и мороженые, кг
|
14,00
|
1,17
|
175,28
|
194,04
|
204,49
|
105,4%
|
Баранина (кроме бескостного мяса), кг
|
1,80
|
0,15
|
641,51
|
96,23
|
96,23
|
100,0%
|
Рыба мороженая неразделанная, кг
|
14,00
|
1,17
|
160,19
|
179,68
|
186,89
|
104,0%
|
Сельдь соленая, кг
|
0,70
|
0,06
|
259,55
|
14,25
|
15,14
|
106,2%
|
Масло сливочное, кг
|
1,80
|
0,15
|
756,71
|
108,29
|
113,51
|
104,8%
|
Масло подсолнечное, кг
|
7,00
|
0,58
|
124,71
|
67,56
|
72,75
|
107,7%
|
Маргарин, кг
|
6,00
|
0,50
|
222,93
|
98,36
|
111,47
|
113,3%
|
Сметана, кг
|
1,80
|
0,15
|
271,33
|
39,01
|
40,70
|
104,3%
|
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л
|
110,00
|
9,17
|
374,57
|
296,23
|
312,14
|
105,4%
|
Творог нежирный, кг
|
10,00
|
0,83
|
59,63
|
508,93
|
546,61
|
107,4%
|
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг
|
2,50
|
0,21
|
671,41
|
133,18
|
139,88
|
105,0%
|
Яйца куриные, 10 шт.
|
18,00
|
1,50
|
84,25
|
122,06
|
126,38
|
103,5%
|
Сахар-песок, кг
|
20,00
|
1,67
|
83,27
|
95,23
|
138,78
|
145,7%
|
Печенье, кг
|
0,70
|
0,06
|
219,97
|
12,71
|
12,83
|
100,9%
|
Карамель, кг
|
0,70
|
0,06
|
316,93
|
15,51
|
18,49
|
119,2%
|
Чай черный байховый, кг
|
0,50
|
0,04
|
1356,47
|
49,89
|
56,52
|
113,3%
|
Соль поваренная пищевая, кг
|
3,65
|
0,30
|
16,71
|
4,22
|
5,08
|
120,4%
|
Перец черный (горошек), в пересчете за кг
|
0,73
|
0,06
|
3062,20
|
176,17
|
186,28
|
105,7%
|
Мука пшеничная, кг
|
20,00
|
1,67
|
48,02
|
75,00
|
80,03
|
106,7%
|
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг
|
115,00
|
9,58
|
53,04
|
491,91
|
508,30
|
103,3%
|
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг
|
75,00
|
6,25
|
77,42
|
483,56
|
483,88
|
100,1%
|
Рис шлифованный, кг
|
5,00
|
0,42
|
105,26
|
36,99
|
43,86
|
118,6%
|
Пшено, кг
|
6,00
|
0,50
|
58,07
|
24,83
|
29,04
|
117,0%
|
Горох и фасоль, кг
|
7,30
|
0,61
|
65,06
|
34,76
|
39,58
|
113,9%
|
Вермишель, кг
|
6,00
|
0,50
|
104,39
|
46,84
|
52,20
|
111,4%
|
Картофель, кг
|
150,00
|
12,50
|
50,24
|
507,50
|
628,00
|
123,7%
|
Капуста белокочанная свежая, кг
|
35,00
|
2,92
|
92,54
|
178,27
|
269,91
|
151,4%
|
Лук репчатый, кг
|
20,00
|
1,67
|
50,04
|
53,77
|
83,40
|
155,1%
|
Морковь, кг
|
35,00
|
2,92
|
64,71
|
143,06
|
188,74
|
131,9%
|
Огурцы свежие, кг
|
1,80
|
0,15
|
168,56
|
31,00
|
25,28
|
81,5%
|
Яблоки, кг
|
18,60
|
1,55
|
119,76
|
157,33
|
185,63
|
118,0%
|
Стоимость набора, в расчете на месяц
|
|
|
5147,92
|
5693,80
|
110,6%
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