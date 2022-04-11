Подорожало все, кроме огурцов

В марте цены на основные продукты питания выросли на 10,6 процента.

Больше всего за месяц специальной военной операции в Украине подорожали лук репчатый – на 55,1 процента, капуста белокочанная – на 51,4 процента, сахар-песок – на 45,7 процента, морковь – на 31,9 процента и картофель – на 23,7 процента.

По официальным данным подешевели только огурцы – на 18,5 процента, до 168 рублей 56 копеек.

В целом, по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе в марте достигла 5694 рублей против 5148 в феврале.

Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ! 150 грамм сметаны в месяц, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…

