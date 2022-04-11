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Подорожало все, кроме огурцов

11.04.2022, 10:46, Главное
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В марте цены на основные продукты питания выросли на 10,6 процента.

Больше всего за месяц специальной военной операции в Украине подорожали лук репчатый – на 55,1 процента, капуста белокочанная – на 51,4 процента, сахар-песок – на 45,7 процента, морковь – на 31,9 процента и картофель – на 23,7 процента.

По официальным данным подешевели только огурцы – на 18,5 процента, до 168 рублей 56 копеек.

В целом, по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе в марте достигла 5694 рублей против 5148 в феврале.

Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ! 150 грамм сметаны в месяц, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…
 

Продукты питания,  входящие в минимальный набор

Норма потребления в год

Норма потребления в месяц

Средняя цена единицы товара, рублей 

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в феврале, рублей 

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в марте, рублей 

Изменение стоимости за месяц

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 

15,00

1,25

473,40

574,89

591,75

102,9%

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 

4,00

0,33

300,18

96,69

100,06

103,5%

Куры охлажденные и мороженые, кг 

14,00

1,17

175,28

194,04

204,49

105,4%

Баранина (кроме бескостного мяса), кг 

1,80

0,15

641,51

96,23

96,23

100,0%

Рыба мороженая неразделанная, кг 

14,00

1,17

160,19

179,68

186,89

104,0%

Сельдь соленая, кг 

0,70

0,06

259,55

14,25

15,14

106,2%

Масло сливочное, кг 

1,80

0,15

756,71

108,29

113,51

104,8%

Масло подсолнечное, кг 

7,00

0,58

124,71

67,56

72,75

107,7%

Маргарин, кг 

6,00

0,50

222,93

98,36

111,47

113,3%

Сметана, кг 

1,80

0,15

271,33

39,01

40,70

104,3%

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л

110,00

9,17

374,57

296,23

312,14

105,4%

Творог нежирный, кг

10,00

0,83

59,63

508,93

546,61

107,4%

Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 

2,50

0,21

671,41

133,18

139,88

105,0%

Яйца куриные, 10 шт. 

18,00

1,50

84,25

122,06

126,38

103,5%

Сахар-песок, кг 

20,00

1,67

83,27

95,23

138,78

145,7%

Печенье, кг 

0,70

0,06

219,97

12,71

12,83

100,9%

Карамель, кг 

0,70

0,06

316,93

15,51

18,49

119,2%

Чай черный байховый, кг 

0,50

0,04

1356,47

49,89

56,52

113,3%

Соль поваренная пищевая, кг 

3,65

0,30

16,71

4,22

5,08

120,4%

Перец черный (горошек), в пересчете за кг 

0,73

0,06

3062,20

176,17

186,28

105,7%

Мука пшеничная, кг 

20,00

1,67

48,02

75,00

80,03

106,7%

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 

115,00

9,58

53,04

491,91

508,30

103,3%

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг

75,00

6,25

77,42

483,56

483,88

100,1%

Рис шлифованный, кг 

5,00

0,42

105,26

36,99

43,86

118,6%

Пшено, кг 

6,00

0,50

58,07

24,83

29,04

117,0%

Горох и фасоль, кг 

7,30

0,61

65,06

34,76

39,58

113,9%

Вермишель, кг 

6,00

0,50

104,39

46,84

52,20

111,4%

Картофель, кг 

150,00

12,50

50,24

507,50

628,00

123,7%

Капуста белокочанная свежая, кг 

35,00

2,92

92,54

178,27

269,91

151,4%

Лук репчатый, кг 

20,00

1,67

50,04

53,77

83,40

155,1%

Морковь, кг 

35,00

2,92

64,71

143,06

188,74

131,9%

Огурцы свежие, кг 

1,80

0,15

168,56

31,00

25,28

81,5%

Яблоки, кг 

18,60

1,55

119,76

157,33

185,63

118,0%

Стоимость набора, в расчете на месяц 

  

  

5147,92

5693,80

110,6%



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