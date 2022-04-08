Скупка золота, серебра и бриллиантов: для чего, преимущества, особенности услуги ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Скупка золота, серебра и бриллиантов: для чего, преимущества, особенности услуги

08.04.2022, 10:33, Рекомендуем
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Ювелирный ломбард Valantis в Москве предоставляет свои услуги по скупке драгоценных металлов и бриллиантов. Здесь клиенты могут заложить свои украшения, получив за них определенную сумму денег. Предварительно стоимость изделий определяется опытными оценщиками. При необходимости заложить золото или другие драгоценности вы можете обратиться к специалистам ломбарда. Притом клиент получает до 95 процентов от стоимости предмета. Процесс происходит в кратчайшие сроки, гарантируется безопасность и отсутствие рисков при сделке. Порадует также прозрачность расчета, качество оформления и оперативность получения денежных средств на руки.

Как происходит заложение драгоценностей в ломбарде?

Необходимость заложить ювелирные изделия или антикварные предметы в ломбард возникает в разных случаях. Чаще всего они связаны с финансовыми проблемами. В этой ситуации человеку важно получить крупную сумму денег быстро и без рисков. В услуги ломбарда Valantis входит скупка серебра, золота, бриллиантов и прочих драгоценностей. Процесс происходит на максимально комфортных условиях:

  • посещение отделения ломбарда в Москве;
  • предоставление залога и паспорта;
  • оценка изделия опытным экспертом;
  • составление документов и оформление сделки;
  • заключение и подписание договора;
  • выдача денежных средств удобным способом – наличными или на банковскую карту.

Стоит отметить, что период, доступная сумма и ставка для каждого клиента рассчитываются индивидуально. На них влияют характеристики и материал самого украшения. Есть возможность предварительной оценки изделий, украшений, иных предметов из драгоценных металлов и камней. Для этого нужно заполнить онлайн-заявку на сайте ломбарда или связаться со специалистом через мессенджеры.

Преимущества

Помимо залога серебра и золота, также в ломбарде Valantis вы можете продать бриллианты по выгодной цене. Притом от клиента не требуется никаких дополнительных документов и справок об официальных доходах. Достаточно предоставить паспорт. Не влияет на оказание услуги и кредитная история. Принимаются различные ювелирные изделия из драгоценных металлов, антиквариаты предметы и бриллианты. Рассчитать предварительные цены поможет онлайн-оценка прямо на сайте ломбарда.

Предоставление золотых и серебряных изделий, а также бриллиантов, в компании Valantis будет максимально выгодным, быстрым и безопасным процессом для клиента. При оценке украшения учитываются его вес, цвет, чистота и огранка. Клиент может получить нужную сумму в день обращения. По всем необходимым вопросам можно предварительно обратиться к менеджеру на сайте или с помощью телефонного звонка.




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