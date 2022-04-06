Студенты проекта «Крылья Ростеха» познакомились с инновационным производством на «ОДК-Сатурн»

В рыбинском «ОДК-Сатурн» первокурсники РГАТУ имени П. А. Соловьева, обучающиеся по проекту «Крылья Ростеха», познакомились с процессами производства и выпускаемой продукцией предприятия.

С сентября 2021 года проектированию авиационных и ракетных двигателей обучаются 23 человека.

«ОДК-Сатурн» и опорный вуз нацелены на подготовку сильных, устремленных в будущее специалистов. Первокурсники официально оформлены конструкторами-стажерами в опытно-конструкторское бюро. На базе корпоративного учебного центра и цехов они осваивают рабочие профессии токаря и фрезеровщика, знакомятся с тем, как устроена деятельность предприятия.

Введение в специальность включает посещение лабораторий, производств, испытательных комплексов. На этот раз студенты посетили уникальное производство высокоточного литья и встретились с директором производства Дмитрием Нерубенко.

– Студенты проекта «Крылья Ростеха», молодые ребята и девушки, имеют колоссальные возможности значительно быстрее получать профессиональные компетенции с использованием производственной базы предприятия. Мы рассказали и показали, какими уникальными технологиями обладает наше предприятие, в какой развитой и высокоинтеллектуальной сфере им предстоит трудиться в будущем, – сказал директор производства ПАО «ОДК-Сатурн» Дмитрий Нерубенко.

Первокурсникам показали изготовление лопаток турбины – детали авиационного двигателя, производством которой обладает считанное количество стран.

– Я увидел высокотехнологичные процессы, с которыми никогда не встречался ранее. Важно узнать о материалах, применяемых при изготовлении деталей. Впервые узнал, что здесь используются керамические композиционные материалы. Наша программа обучения дает возможность бывать на реальном производстве авиационных двигателей, – отметил студент РГАТУ Денис Ветров.

– Восхищена экскурсией на производство, насколько здесь все организовано, продумано, удобно расположено. Технологии непрестанно движутся вперед, нас ждет скачок в будущее. И я счастлива, что поступила в группу «Крылья Ростеха», с удовольствием изучаю все новое, и в вузе, и на предприятии, для меня важно быть частью такого значимого огромного механизма и в дальнейшем работать на благо отрасли, – поделилась студентка РГАТУ Татьяна Смирнова.

Студентам рассказали об истории «ОДК-Сатурн», его кадровой и социальной политике. В конструкторском бюро ребята узнали об этапах выполнения опытно-конструкторских работ, методах инженерных расчетов, численном моделировании, критических технологиях и материалах. Состоялись экскурсии на испытательные стенды и в сборочно-испытательный комплекс морских газотурбинных агрегатов.

Сейчас «ОДК-Сатурн» и РГАТУ объявили новый набор. В отличие от предыдущего года прием по той же специальности будет идти по конструкторскому и технологическому направлениям – на каждое выделено по 20 мест. Прием заявок уже начался.

«Крылья Ростеха» — программа подготовки инженеров нового поколения для отечественной авиастроительной отрасли, реализуемая под эгидой Госкорпорации Ростех. В вузах Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Самары, Рыбинска, Казани, Улан-Удэ, Перми, Иркутска и Новосибирска по ней проходят подготовку 250 студентов, в том числе 20 человек в УГАТУ. Дорогостоящее обучение оплачивают дочерние структуры Ростеха – ОАК, ОДК, «Вертолеты России», КРЭТ, «Технодинамика».

Программа рассчитана на способных выпускников школ, которым предстоит освоить усиленную образовательную программу, включающую изучение иностранных языков и конструкторских IT-компетенций. Обучающимся гарантируется трудоустройство уже с 1 курса на авиастроительные предприятия, входящие в Ростех. За хорошую успеваемость студенты получают мотивационные выплаты: от 20 до 50 тыс рублей – в Москве, от 10 до 25 тыс. рублей – в регионах.

Для участия в программе необходимо иметь суммарный балл ЕГЭ не ниже 220, средний балл аттестата – не ниже 4, а также владеть английским языком на уровне не ниже А2 по системе согласно общеевропейской шкале языковой компетенции (CEFR). Учитываются дополнительные достижения, такие как победы в олимпиадах по физике, математике, иностранным языкам, а также в чемпионатах Junior Skills.