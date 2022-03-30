Зачем нужно архитектурное освещение?

Архитектурная подсветка зданий и сооружений формирует облик ночного города. В России больше всего декоративной подсветки фасадов в Москве и Санкт-Петербурге, однако другие города-миллионники стараются не отставать. Вечерние улицы городов расцветают огнями, фасады домов сверкают яркой подсветкой или приковывают взгляды динамичным освещением.

Казалось бы, очевидно, что подсветка зданий несет только плюсы как для владельцев домов, так и для всего города. Однако вокруг архитектурного освещения сложился ряд мифов, останавливающих заказчиков. Среди таких мифов – дороговизна обслуживания и сложности согласования.

Сотрудники светотехнической компании Fossa Electric развеивают мифы. Для современной подсветки применяют светодиодные светильники, которые надежны, защищены от перепадов температур и атмосферных осадков, имеют длительный срок эксплуатации. Применение LED-светильников гарантирует, что замену ламп придется проводить крайне редко. Таким образом, LED-лампы обеспечивают долгосрочную работу без необходимости замены, сокращают затраты на техническое обслуживание.

Второй миф – сложности согласования. Любой светотехнический проект, который изменяет облик фасада здания, требует согласования в соответствующих инстанциях. Проект, который создан без инженеров, «на коленке», легко завернут в разрешительных органах. Если же проект разрабатывают инженеры-светотехники, вероятность того, что проект не согласуют, сведена к нулю. Кроме того, при заказе архитектурной подсветки у профессиональной светотехнической компании нет нужды самостоятельно заниматься согласованиями: все это берут на себя подрядчики.

7 причин монтажа архитектурного освещения

Освещение здания в темное время суток. Здания становится заметнее, выделяется на фоне темных силуэтов домов. Повышение привлекательности. Ярко освещенное здание выглядит заметнее, привлекает внимание прохожих. Увеличение прибыли. Для коммерческих зданий, в которых сдаются в аренду коммерческие помещения, подсветка повышает привлекательность площадей для арендаторов. Безопасность. Освещенные фасады, входы и лестницы повышают уровень безопасности прохожих и посетителей. Маскировка. Архитектурная подсветка маскирует недостатки фасада, акцентирует внимание на достоинствах. Эстетика. Наружное освещение формирует облик ночного города, делает улицы более привлекательными и безопасными. Статус. Яркая подсветка является обязательной для штаб-квартир и зданий-офисов крупных компаний и корпораций. Наличие освещения – это вопрос статуса и привлекательности компании для инвесторов.