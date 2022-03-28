А мне отказали в кредитных каникулах!

– Я обратилась в банк за кредитными каникулами. Но на этот момент у меня уже была просрочка. И банк в каникулах отказал. Что мне теперь делать? Погашать платежи в полном объеме я сейчас не в состоянии, – Ксения Т., Рыбинск.

Отвечает эксперт ярославского отделения Банка России Дмитрий Алдохин:

– По закону наличие просроченной задолженности у заемщика не влияет на возможность обращения за каникулами. Кредитор (банк, МФО, КПК) не имеет права отказать в предоставлении кредитных каникул, если заемщик проходит по критериям закона. Напомню, что кредитными каникулами могут воспользоваться граждане, доход которых за месяц, предшествующий месяцу обращения, сократился минимум на 30% по сравнению с их среднемесячным доходом в 2021 году. Снижение дохода нужно подтвердить документами. Это может быть, например, документ об увольнении с работы, справка из центра занятости или справка с работы о снижении зарплаты в связи с уходом во временный неоплачиваемый отпуск (в компаниях, которые приостановили свою деятельность в России).

Есть еще условие предоставления кредитных каникул: ваш кредит или займы не должен превышать установленного Правительством лимита. Сейчас для потребительских кредитов – это 300 000 рублей. Если все условия в вашем случае выполнены, то кредитные каникулы вам должны предоставить. Причем неустойку, штрафы или пени, начисленные вам за накопившуюся ранее просрочку, на время каникул кредитор должен заморозить — расти они не будут, но после каникул их придется заплатить.

Если причина отказа все же в том, что ваш случай (доля снижения дохода или размер кредита) не подходит под условия кредитных каникул, обсудите с кредитором возможные варианты изменения графика выплат на посильный в текущих условиях. Например, это может быть уменьшение размера ежемесячных платежей за счет увеличения срока погашения долга. Банк России со своей стороны рекомендовал кредиторам идти навстречу заемщикам в этой сложной ситуации.

Если ваши права потребителя финансовых услуг нарушаются, сообщите об этом в интернет-приемную на сайте Банка России. О том, как воспользоваться кредитными каникулами подробно можно прочитать на нашем просветительском сайте Финкульт.инфо.