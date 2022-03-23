Парфюмерия: виды, преимущества, особенности выбора ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Парфюмерия: виды, преимущества, особенности выбора

23.03.2022, 14:15, Детали
Теги: ,

Парфюмерия – аксессуар, который популярен среди 90% населения планеты. Купить лучшую парфюмерную продукцию по привлекательной цене можно на сайте ООО «Компания Агора».

Основная задача первой парфюмерной продукции – придание одежде и телу приятного запаха, либо нейтрализация неприятного. Сейчас парфюмерия выступает в качестве еще одного элемента гардероба, как, например, галстук иди классический костюм.

Говоря простым языком к парфюмерии, можно отнести различные пахучие вещества. Ер есть специальная классификация, которая позволит определить, насколько стойкий продукт был приобретен:

  • Туалетная вода
  • Парфюмированная вода
  • Духи
  • Туалетные духи
  • Одеколон
  • Лосьон после бритья
  • Освежающая вода
  • Гигиеническое ароматическое освежающее средство

Ежедневно разрабатываются и появляются в продаже новые виды парфюмерии. Каждое средство имеет свои цели и особенности: парфюм для мужчин и женщин, домашних питомцев, одежды и обуви, офиса, автомобилей. Даже освежители полости рта относятся к парфюмерным средствам. Современная парфюмерная продукция — это не только привычный формат духов или туалетной воды, но и сухие пахучие текстуры, гелевые, предлагаемые покупателю в различных тюбика и упаковках.

Еще один интересный вид парфюмерной продукции – средства для мест массового питания. Это специальные формулы, которые влияют на аппетит человека, буквально разжигают его. Такие средства используются в кафе и ресторанах. Стоит сказать, что средний чек таких заведений значительно выше, чем у тех, что не пользуются уловкой.

Сказать точно, когда появилась первая парфюмерная продукция, практически невозможно. Ученые предполагают, что сучилось это на территории Аравии и Месопотамии. Есть и те, кто склонен верить в религиозное появление вещества – сок дерева мирры, приносимый божеству в дар.

Парфюмерия – разнообразие ароматов, каждый из которых раскрывается по-своему на протяжении определенного периода.

  • Период первый длится около 15-20 минут. В этот момент чувствуется верхняя нота – чаще это восточные или цитрусовые ароматы.
  • Второй период – раскрытие средней ноты, которое наступает через несколько часов после нанесения. Может держаться от нескольких часов, до нескольких дней – это зависит от типа парфюмерной продукции.
  • Третий период – шлейфовый аромат, который сохраняется на одежде и коже на протяжении 6-12 часов. Чувствуется в виде едва уловимого, нежного шлейфа.

Первое и самое важное правило, которое необходимо учитывать при выборе парфюмерной продукции – спешка в вопросе выбора только помешает. Как уже говорилось ранее есть три основных периода, когда происходит полное раскрытие аромата. Один и тот же аромат может по-разному звучать на разных людях, поэтому, если есть возможность, стоит обратиться в парфюмерный магазин и воспользоваться тестером – он поможет понять, насколько продукт будет комфортен в носке и как раскроется в течение дня.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.03 / В Рыбинске выравнивается ситуация с расписанием общественного транспорта

11.03 / Расписание работы выездных пунктов вакцинации

25.02 / Коронавирус не спешит отступать

24.02 / Актуальное расписание работы выездных пунктов вакцинации

23.02 / Детский медицинский центр «Euromed Kids» в Санкт-Петербурге

21.02 / Одноразовые простыни – гигиеничность и универсальность использования

18.02 / Коронавирус сдает позиции, но смертность растет

15.02 / Описание фармакологических особенностей Деринат для понимания эффективности и действенности лекарства

15.02 / В Рыбинске для первоклассников организовали активные каникулы

11.02 / Темпы роста заболеваемости коронавирусной инфекцией снижаются

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика