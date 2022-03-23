Парфюмерия: виды, преимущества, особенности выбора

Парфюмерия – аксессуар, который популярен среди 90% населения планеты. Купить лучшую парфюмерную продукцию по привлекательной цене можно на сайте ООО «Компания Агора» .

Основная задача первой парфюмерной продукции – придание одежде и телу приятного запаха, либо нейтрализация неприятного. Сейчас парфюмерия выступает в качестве еще одного элемента гардероба, как, например, галстук иди классический костюм.

Говоря простым языком к парфюмерии, можно отнести различные пахучие вещества. Ер есть специальная классификация, которая позволит определить, насколько стойкий продукт был приобретен:

Туалетная вода

Парфюмированная вода

Духи

Туалетные духи

Одеколон

Лосьон после бритья

Освежающая вода

Гигиеническое ароматическое освежающее средство

Ежедневно разрабатываются и появляются в продаже новые виды парфюмерии. Каждое средство имеет свои цели и особенности: парфюм для мужчин и женщин, домашних питомцев, одежды и обуви, офиса, автомобилей. Даже освежители полости рта относятся к парфюмерным средствам. Современная парфюмерная продукция — это не только привычный формат духов или туалетной воды, но и сухие пахучие текстуры, гелевые, предлагаемые покупателю в различных тюбика и упаковках.

Еще один интересный вид парфюмерной продукции – средства для мест массового питания. Это специальные формулы, которые влияют на аппетит человека, буквально разжигают его. Такие средства используются в кафе и ресторанах. Стоит сказать, что средний чек таких заведений значительно выше, чем у тех, что не пользуются уловкой.

Сказать точно, когда появилась первая парфюмерная продукция, практически невозможно. Ученые предполагают, что сучилось это на территории Аравии и Месопотамии. Есть и те, кто склонен верить в религиозное появление вещества – сок дерева мирры, приносимый божеству в дар.

Парфюмерия – разнообразие ароматов, каждый из которых раскрывается по-своему на протяжении определенного периода.

Период первый длится около 15-20 минут. В этот момент чувствуется верхняя нота – чаще это восточные или цитрусовые ароматы.

Второй период – раскрытие средней ноты, которое наступает через несколько часов после нанесения. Может держаться от нескольких часов, до нескольких дней – это зависит от типа парфюмерной продукции.

Третий период – шлейфовый аромат, который сохраняется на одежде и коже на протяжении 6-12 часов. Чувствуется в виде едва уловимого, нежного шлейфа.

Первое и самое важное правило, которое необходимо учитывать при выборе парфюмерной продукции – спешка в вопросе выбора только помешает. Как уже говорилось ранее есть три основных периода, когда происходит полное раскрытие аромата. Один и тот же аромат может по-разному звучать на разных людях, поэтому, если есть возможность, стоит обратиться в парфюмерный магазин и воспользоваться тестером – он поможет понять, насколько продукт будет комфортен в носке и как раскроется в течение дня.