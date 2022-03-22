Что собой представляют шпонированные двери

В продаже представлен широкий ассортимент дверей, но именно шпонированные имеют оптимальное соотношение стоимости и качества. Для их изготовления применяются экологичные материалы. Сам шпон может быть искусственным либо натуральным, второй вариант стоит дороже. Проверенные бренды используют в работе премиальные материалы, которые не выделяют токсичных веществ. Двери из искусственной разновидности шпона покрыты стружкой натуральной древесины, идут на картонном либо пластиковом каркасе. Для шпонирования применяют твердые породы древесины – венге, орех, бук, дуб, поэтому искусственная отделка выглядит не менее привлекательно, чем натуральная.

Виды шпона

Шпоном называют тонкий слой покрытия из натуральной древесины. Его получают с применением технологии лущения либо строгания. Строганный шпон для отделки дверей применяется чаще всего. Он ценный, изготавливается с применением древесных пород красивых текстур. Красивые классические шпонированные двери купить https://istokdoors.com/katalog/shponirovannye-dveri/ можно под бук, дуб, красное дерево, орех, тис, акацию, вяз, ясень, карельскую березу.

Шпон строганый задействуется в фанеровании деталей при производстве деталей интерьера, мебели. Фанерованные панели отвечают друг другу по фактурам, оттенкам, цветам. Главное – правильно подобрать листы материала. Лущеный шпон получают из хвойных пород древесины – это ель, кедр, пихта. За счет особой технологии производства первичная структура практически не затрагивается.

Технология производства

Чтобы создать пустотелое дверное полотно, подготавливают качественный, прочный каркас из соснового бруса. Для предотвращения трещин, разрушений древесины, деформаций дверной коробки нужно следить за влажностью – предельным показателем будет 8%. Если в дверное полотно устанавливается стеклопакет, нужно будет выставить дополнительный каркас. Сейчас межкомнатные двери из Белоруссии https://istokdoors.com/ представлены со стеклянными вставками и без них.

На одну сторону подготовленного каркаса наклеивают МДФ панель около 4 мм в толщину. Пространство между брусками каркаса заполняют картонным сотовым наполнителем либо плитами из экструдированного пенополистирола. Следующий производственный этап – подготовка заготовки к процедуре фанерирования. Натуральный шпон в виде полосок шириной в пределах 300 мм компонуют в листы заданных размеров. После склеивания остатки клея удаляют.