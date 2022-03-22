Две трети ярославцев поддерживают предложение запретить иностранным компаниям работать в России, если они не вернутся до 1 мая ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Две трети ярославцев поддерживают предложение запретить иностранным компаниям работать в России, если они не вернутся до 1 мая

22.03.2022, 10:27, Новости
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Идею запретить вести бизнес в России иностранным компаниям, ушедшим с рынка из-за специальной военной операции, если они не вернутся до 1 мая, поддерживает большинство ярославцев, согласно опросу сервиса SuperJob.

Депутат Госдумы Евгений Федоров после массового ухода иностранных компаний с российского рынка предложил запретить работать в России тем из них, кто не вернется до 1 мая 2022 года. По его мнению, запрет на ведение коммерческой деятельности должен длиться 10 лет.

Поддерживают эту инициативу 6 из 10 ярославцев (66%). Самые популярные аргументы — это возможность роста отечественного бизнеса в условиях низкой конкуренции и нелояльное к нашей стране поведение иностранных компаний: «Предателей не прощаем!» Напротив, 20% опрошенных из города не согласны с предложением Госдумы, они напоминают, что в качественных зарубежных товарах и услугах нуждаются в первую очередь сами ярославцы: «Нет аналогов жизненно необходимых лекарств, нет качественной техники, нет деталей к ней!» Затруднились оценить ситуацию 14% респондентов из Ярославля.

Сторонников 10-летнего запрета на ведение бизнеса в России для ушедших с рынка иностранных компаний больше всего среди ярославцев с доходом свыше 80 тыс. руб. (62%). Опрошенные старше 45 лет поддерживают идею активнее более молодых соотечественников (63% против 49% среди ярославцев до 34 лет).

Время проведения опроса: 18—21 марта 2022 года.




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