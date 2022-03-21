Чем отличается покер вживую и онлайн?

Игра в покер отлично тренирует мозг, помогает развивать внимание и математическое мышление, а еще – дает возможность неплохо заработать. Но вот главный вопрос: где и как в нее лучше играть – вживую или онлайн?

Любители покера сегодня могут играть дома с друзьями, в покерном клубе, казино. А еще есть специальные игровые площадки с онлайн покером , доступные с компьютера, планшета, смартфона. И два этих формата игры кардинально между собой отличаются. Мы подробно расскажем обо всех тонкостях, плюсах и минусах оффлайн и онлайн покера, а вы уже решите, что вам подойдет!

Фактор №1 – простота входа в игру

Тем, кто хочет поиграть в покер, нужно для начала попасть за стол. Чтобы сделать это вживую, придется постараться. Надо выяснить, где у вас поблизости покерный клуб или казино. Приготовьтесь, что их адрес может быть далеко от вашего дома. И кстати, не везде азартные игры легальны . Но даже если все законно, то вам придется подстраиваться под график работы казино, ждать, когда за вашим столом соберутся игроки. Можно, конечно, просто пригласить друзей домой поиграть, но это совсем другая история – денег вы так не заработаете.

Попасть за стол онлайн покера намного проще, и вот почему:

Сервис работает круглосуточно – можно играть в любое удобное время, например, вечером после работы, в выходной или даже просто в обеденный перерыв. Игры доступны с ПК или смартфона, регистрация займет несколько минут, а дальше пару кликов – и вы уже за столом. Большой выбор покер-румов – вы сами находите подходящий стол с интересующим форматом игры. Это могут быть как стандартные варианты вроде Техасского холдема или Омахи, так и более экзотические – Падуги, Китайский покер и т д. Также на онлайн-сервисах встречаются разные виды игр: сателлиты, нокауты, ребаи, Sit & Go, турниры и прочие. Широкий диапазон ставок – вы можете выбрать стол с разным банком и шагом блайндов. То есть, в одних комнатах ставки идут на несколько центов, а в других доходят до нескольких тысяч долларов. Удобный график игр – когда бы вы ни зашли на онлайн площадку для покера, там всегда найдутся столы со свободными местами. Также видно, какие турниры будут проходить в ближайшее время – можно планировать игры и резервировать места за столом заранее.

Как видите, попасть за покерный стол онлайн проще простого – нужны лишь девайс, доступ в интернет и желание!

Фактор №2 – безопасность

У тех, кто играет оффлайн, есть большой риск стать жертвой шулеров и мошенников. Договорные турниры, крапленые карты, жульничество – все это не редкость в покерных клубах и казино, особенно если они подпольные. И даже в легальных игровых заведениях с новичками случаются неприятности. И если им удается заполучить выигрыш, по дороге из казино их могут выследить и украсть деньги.

В этом плане онлайн-казино – более безопасная среда, где все прозрачно и надежно. Интернет-площадки запрограммированы так, чтобы игра шла по правилам – у жуликов просто не остается пространства для маневра. К тому же на этих сервисах ваш счет защищен от взлома, а вывести деньги банковскую карту – дело 5 минут.

Фактор №3 – атмосфера

Игра в покер вживую – за шероховатым зеленым столом, с приятными на ощупь картами и фишками – особый вид удовольствия. В этом есть своя эстетика и атмосфера, которая будто переносит вас в фильмы про Джеймса Бонда или гангстеров. А еще у оффлайн-игры есть очарование живого общения. Не зря покер называют игрой характеров.

Но все это играет на руку только опытным покеристам. Чтобы преуспеть в оффлайн-покере, нужно уметь:

держать «покер-фейс» – невозмутимое выражение лица, чтобы соперники не догадались, есть у вас комбинация, или вы блефуете;

следить за выражением лиц других игроков – чтобы «считывать» их эмоции;

анализировать позы, жесты и другие невербальные знаки соперников – помогает понять их чувства и состояние;

виртуозно общаться – иногда в разговоре можно пробить эмоциональную «броню» других игроков и после этого легко их «раскусить».

Но для всего этого нужно быть тонким знатоком человеческих душ, разбираться в психологии и физиогномике. Обычно у опытных игроков подобные навыки уже хорошо «прокачаны». Если же вы в покере новичок – скорее всего, все эти приемы будут использованы против вас. Не зря бывалые покеристы говорят: «если за столом ты не можешь определить самого слабого игрока, значит, это ты и есть».

Во время онлайн-игры атмосфера отличается кардинально. Да, вы не видите лиц других игроков – но и они вас тоже. А значит, не нужно тратить кучу сил, чтобы держать «покер-фейс». Приятных эстетических и тактильных ощущений от красивого стола, фишек и карт тоже не будет, но зато вы можете играть из любого комфортного для вас места – например, лежа в кровати.

Фактор №4 – удобство

Понятия о комфорте у всех свои, но многие игроки жалуются, что играть в оффлайне им неудобно. Кому-то стул слишком жесткий, кого-то отвлекают разговоры и смех других игроков, а еще в помещении может быть душно, накурено и т д. У онлайн-игры здесь есть очевидное преимущество – вы сами создаете себе комфортные условия.

У оффлайн формата есть свои плюсы в плане удобства, и первый – это темп. Живая игра идет более размеренно, у игрока достаточно времени подумать, ответить ему на ставку, повысить или упасть. Как правило, вас никто не будет сильно торопить, но тянуть раздумья до бесконечности тоже не дадут. Это не сравнится с теми жесткими рамками, которые есть в онлайн-покере. Там игра идет в разы быстрее, вам дают считанные секунды, чтобы принять решение и сделать ход. Также приготовьтесь к тому, что уже на префлопе соперники начнут резко повышать ставки. Такой агрессивный стиль игры подходит не всем.

Еще один плюс оффлайн покера – низкая конкуренция. Есть высокий шанс, что за вашим столом не окажется сильных соперников. Особенно, если это казино в туристическом городе, куда люди приходят просто развлечься – кстати, таких игроков профессионалы называют «рыбой». А вот в онлайн казино поток просто огромный, и там у вас куда больше риска попасть на матерых «зубров» покера, которые разобьют вас в пух и прах.

Не считая этих тонкостей, играть в покер онлайн гораздо удобнее, чем вживую, и вот почему:

начальные ставки ниже – на некоторых столах можно стартовать с нескольких центов на малых блайндах;

вам видна статистика игры – удобно следить за размером банка, рейтингом оппонентов и предугадывать, как дальше пойдет игра;

сервис подсказывает комбинации – если вы новичок, то никогда не запутаетесь и не «провороните» фулл хаус или другую сильную комбинацию;

можно играть одновременно за несколькими столами – в онлайн покере это называется мультитейблинг;

анализ – по завершению игры вы сможете выгрузить ее статистику, найти закономерности и сделать выводы, что поможет «прокачать» игровые навыки на будущее;

бонусы – большинство онлайн-сервисов дает новым пользователям стартовый капитал, с которым можно неплохо раскрутить аккаунт.

Подытожим: покер вживую больше подходит опытным игрокам с математическим складом ума и хорошими социальными навыками. Если же вы только входите в мир этой игры, онлайн платформы будут удачным стартом. Но еще лучше – попробовать оба формата игры и понять, какой из них подходит именно вам!