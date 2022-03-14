В Рыбинске выравнивается ситуация с расписанием общественного транспорта

На сегодняшний день Рыбинскэлектротранс выполняет 90 % рейсов от плановых показателей, частные перевозчики — 97 %, ПАТП № 1 — 87 %. Напряженность сохраняется на автобусных маршрутах № 1, 3 и 12.

В первую очередь это связано с дефицитом водителей и кондукторов. Ежедневно в Рыбинске на городские маршруты выходят 123 единицы общественного транспорта.

— Это 37 автобусов, 40 троллейбусов и 44 автобуса трёх частных перевозчиков. Из-за сокращенного расписания неудобства испытывают пассажиры автобусных маршрутов № 1, 3 и 12. Ситуация с кадровым водительским и кондукторским составом не позволяет ПАТП № 1 выйти на полное расписание по данным маршрутам. В среднем по транспортным предприятиям города дефицит водителей составляет 25 %, кондукторов — 35 %. Сейчас с перевозчиком прорабатываем вопрос по увеличению количества рейсов 12-го маршрута, — рассказала начальник отдела транспорта и связи Андрей Баранов.

Автобусный маршрут № 12 — самый задублированный, но и самый востребованный маршрут в Рыбинске. Межрейсовые интервалы на нём сегодня варьируются от 12 до 30 минут. Это большие перерывы, считает Алексей Рябченков.

— Ситуация с заболеваемостью в Рыбинске стабилизируется, сотрудники выздоравливают, давайте нацеливать руководство транспортных предприятий, в частности ПАТП № 1, на увеличение рейсов 12-го автобуса, как только появляется возможность. Тоже самое по маршруту № 3 и № 1, эти автобусы обслуживают удалённые микрорайоны. Не стоит забывать и про дачный сезон, скоро нужно будет открывать данные маршруты, — прокомментировал и.о. главы Рыбинска Алексей Рябченков.

Что касается переноса троллейбусного маршрута № 5 из Зачерёмушного микрорайона в Мариевку, инициатива об этом появилась на прошлой неделе в соцсетях, то речи об изменении в движении общественного транспорта не идёт.

— Хочу отметить, что изменение маршрута регламентировано федеральным законом № 220-ФЗ. И в данном случае чьей-то инициативы в сетях недостаточно. Для того чтобы изменить маршрут, есть определённые процедуры, необходим пакет документов с заявлением и обоснованием, заключение ГИБДД. Пока к нам в департамент такого обращения не поступало, — сказала директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

По поручению и.о. главы Рыбинска Алексея Рябченкова специалисты департамента ЖКХ проанализируют ситуацию по переносу троллейбусного маршрута № 5.

Пресс-служба администрации Рыбинска