Кто такой франчайзи и чем он отличается от владельцев бизнеса
Многие заведения, в которых мы кушаем, пьем кофе, покупаем одежду и многое другое, работают по франшизе. Что означает данное понятие, какие есть еще термины, которые к нему относятся? Франшиза – возможность открыть свой бизнес, но с использованием уже готовой концепции, с названием, которое уже достаточно известно, пользуется спросом у потребителей.
Стоит отметить, что проще открыть заведение по франшизе, которое уже завоевало свою репутацию, нежели начинать все с нуля. Если интересно, то можно найти лучшую франшизу на businessmens.ru. Здесь предлагается немало интересных вариантов.
Что интересно знать
Франчайзер – собственник франшизы, он продает ее другим предпринимателям. За собой франчайзер оставляет право определять стоимость и правила франшизы. Он предоставляет консультации по поставщикам, а также нужные контакты для запуска бизнеса. Франчайзи – это фирма, которая, заплатив паушальный взнос (сумма, которую нужно внести по договору), получает право пользоваться франшизой. Если совсем нет идей по поводу того, чем все-таки заняться, то найти лучшую франшизу можно с помощью специальных сайтов.
Приведем пример. Есть предприятие, которое выпускает экологическую посуду для кафе, продает франшизу, то есть право на использование своего имени. В другом городе есть человек, который хочет открыть такое производство по выпуску такой же продукции, но он не знает, с чего лучше начать свой бизнес. В этом случае он обращается в организацию, которая продает франшизу, заключает с ней договор. Ему предоставляется бизнес-план, даются консультации по покупке оборудования и ценовой политике. Плюс заключается в том, что предприниматель еще может до окончания договора обращаться за помощью и подсказками к франчайзеру.
Почему актуален бизнес по франшизе
Давайте рассмотрим преимущества открытия франшизы по сравнению с организацией бизнеса с нуля.
- Право на использование имени, ведь намного проще начинать бизнес с уже раскрученного бренда, так как у него уже есть своя целевая аудитория.
- Франчайзер предоставляет бизнес-план, консультации и, что немаловажно, обучение, ведь новичку без опыта очень тяжело сразу во всем разобраться.
- Сопровождение. Поначалу все может идти хорошо, но со временем могут возникнуть определенные проблемы. Для их решения можно обратиться к франчайзеру, который это уже проходил.
- Цена. Если франчайзер производит определенный товар, который необходимо использовать при открытии франшизы, то он будет поставляться по оптовой цене, что значительно сократит расходы.
- Опыт и продвижение. Это очень важные части договора, так как что-то начинать иногда очень трудно, ведь из-за недостатка опыта в сфере может все сойти на нет. Нередко возникают нюансы, при которых нужен совет и помощь в продвижении.
При всех положительных сторонах есть и минусы. В данном случае стоит выделить такие моменты:
- Отсутствие гарантий и неоправданные ожидания. При покупке франшизы нужно четко понимать, что приобретается только название и некоторые привилегии, а не готовый бизнес, который нужно просто поддерживать. Ведь бывает, что купили франшизу, открыли заведение и ждем прихода посетителей. Однако вы тоже должны прилагать определенные усилия.
- Доход, который будет предполагаться вначале, можно получить только при условии усердной работы.
- Обман со стороны франчайзера. К сожалению, такое тоже бывает. Крайне важно внимательно изучить договор перед тем, как его подписывать.
- Роялти. Так называемая стабильная постоянная плата. Франчайзи обязуется платить определенную сумму каждый месяц. Здесь нужно четко понимать, сможете ли вы платить обозначенный платеж.
В качестве вывода можем сказать, что франчайзинг может стать лучшим решением, нежели открытие бизнеса с нуля. Такая схема сегодня пользуется большим спросом.
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