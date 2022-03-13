Кто такой франчайзи и чем он отличается от владельцев бизнеса

Многие заведения, в которых мы кушаем, пьем кофе, покупаем одежду и многое другое, работают по франшизе. Что означает данное понятие, какие есть еще термины, которые к нему относятся? Франшиза – возможность открыть свой бизнес, но с использованием уже готовой концепции, с названием, которое уже достаточно известно, пользуется спросом у потребителей.

Стоит отметить, что проще открыть заведение по франшизе, которое уже завоевало свою репутацию, нежели начинать все с нуля. Если интересно, то можно найти лучшую франшизу на businessmens.ru . Здесь предлагается немало интересных вариантов.

Что интересно знать

Франчайзер – собственник франшизы, он продает ее другим предпринимателям. За собой франчайзер оставляет право определять стоимость и правила франшизы. Он предоставляет консультации по поставщикам, а также нужные контакты для запуска бизнеса. Франчайзи – это фирма, которая, заплатив паушальный взнос (сумма, которую нужно внести по договору), получает право пользоваться франшизой. Если совсем нет идей по поводу того, чем все-таки заняться, то найти лучшую франшизу можно с помощью специальных сайтов.

Приведем пример. Есть предприятие, которое выпускает экологическую посуду для кафе, продает франшизу, то есть право на использование своего имени. В другом городе есть человек, который хочет открыть такое производство по выпуску такой же продукции, но он не знает, с чего лучше начать свой бизнес. В этом случае он обращается в организацию, которая продает франшизу, заключает с ней договор. Ему предоставляется бизнес-план, даются консультации по покупке оборудования и ценовой политике. Плюс заключается в том, что предприниматель еще может до окончания договора обращаться за помощью и подсказками к франчайзеру.

Почему актуален бизнес по франшизе

Давайте рассмотрим преимущества открытия франшизы по сравнению с организацией бизнеса с нуля.

Право на использование имени, ведь намного проще начинать бизнес с уже раскрученного бренда, так как у него уже есть своя целевая аудитория.

Франчайзер предоставляет бизнес-план, консультации и, что немаловажно, обучение, ведь новичку без опыта очень тяжело сразу во всем разобраться.

Сопровождение. Поначалу все может идти хорошо, но со временем могут возникнуть определенные проблемы. Для их решения можно обратиться к франчайзеру, который это уже проходил.

Цена. Если франчайзер производит определенный товар, который необходимо использовать при открытии франшизы, то он будет поставляться по оптовой цене, что значительно сократит расходы.

Опыт и продвижение. Это очень важные части договора, так как что-то начинать иногда очень трудно, ведь из-за недостатка опыта в сфере может все сойти на нет. Нередко возникают нюансы, при которых нужен совет и помощь в продвижении.

При всех положительных сторонах есть и минусы. В данном случае стоит выделить такие моменты:

Отсутствие гарантий и неоправданные ожидания. При покупке франшизы нужно четко понимать, что приобретается только название и некоторые привилегии, а не готовый бизнес, который нужно просто поддерживать. Ведь бывает, что купили франшизу, открыли заведение и ждем прихода посетителей. Однако вы тоже должны прилагать определенные усилия.

Доход, который будет предполагаться вначале, можно получить только при условии усердной работы.

Обман со стороны франчайзера. К сожалению, такое тоже бывает. Крайне важно внимательно изучить договор перед тем, как его подписывать.

Роялти. Так называемая стабильная постоянная плата. Франчайзи обязуется платить определенную сумму каждый месяц. Здесь нужно четко понимать, сможете ли вы платить обозначенный платеж.

В качестве вывода можем сказать, что франчайзинг может стать лучшим решением, нежели открытие бизнеса с нуля. Такая схема сегодня пользуется большим спросом.