Расписание работы выездных пунктов вакцинации

В Рыбинске продолжают работать выездные прививочные пункты, где в свободном доступе можно пройти полный курс вакцинации или ревакцинацию.

Три пункта работают без выходных. Также прививку можно сделать в поликлинике по месту жительства.

В ТРЦ «Виконда» (ул. Бабушкина, 29) пункт вакцинации работает ежедневно с 10:00 до 20:00. Пункт расположен на втором этаже в здании торгово-развлекательного центра.

В торговом центре «Сенная площадь» (ул. Герцена, 62) пункт расположен на втором этаже. Время работы: будние дни с 14:30 до18:00, суббота, воскресенье с 11:30 до 15:30.

В многофункциональном центре «Мои документы» (пр. Генерала Батова,1) кабинет работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 14:00, суббота и воскресенье – выходные дни.

В ТЦ «Макси» (ул. Фурманова, 4) работает с понедельника по пятницу с 14:00 до 17:00, в субботу и воскресенье с 11:00 до 14:00.

Пресс-служба администрации города Рыбинска