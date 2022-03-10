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Поставка сахарного песка в рыбинские магазины идёт по графику

10.03.2022, 14:09, Новости
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Ситуацию с ажиотажным спросом на сахарный песок сегодня прокомментировали в администрации Рыбинска.

При этом специалисты отметили, что запас продуктов в регионе находится на достаточном уровне, а дефицит создан искусственно самими покупателями.

На этой неделе рыбинцы столкнулись с дефицитом сахарного песка в торговых точках города. Вместе с ажиотажем на сахар повышенный спрос наблюдается на некоторые крупы и соль. Нехватку на полках магазинов сахарного песка, специалисты связывают не с отсутствием поставок, а с повышенным и ничем не обоснованным спросом.

— Все торговые сети работают по определённому графику поставок. У каждой сети своя логистическая схема, кому-то привозят тот же сахарный песок раз в три дня, кому-то раз в пять дней. Но из-за бешеного спроса, который можно объяснить только желанием горожан купить сахар «про запас и на всякий случай», магазины будут пересматривать графики отгрузки, — рассказала начальник отдела потребительского рынка товаров и услуг Элина Абрамович.

Чтобы стабилизировать ситуацию, крупнейшие федеральные и региональные торговые сети приняли решение минимизировать риски приобретения «перекупщиками» социально значимых продуктов питания, по которым в рамках договорённостей с Минпромторгом России, Минсельхозом России и ФАС установлена минимальная наценка — 5 %.

Торговые сети предложили дать им возможность при необходимости ограничивать отпуск некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки, чтобы обеспечить гражданам возможность приобрести доступные продукты. Конкретные товары и объёмы сети будут определять сами. Минпромторг и Минсельхоз инициативу организаций торговли поддержали.

В начале марта федеральные торговые сети ограничили наценку в размере 5 % на четыре группы товаров: молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора». В феврале в правительстве Ярославской области было подписано соглашение с региональными торговыми сетями, в рамках которого местные сети также установили розничную торговую наценку не выше 10 % на социально значимые продовольственные товары первой необходимости. Наценку ограничили торговые сети «Атрус», «Наш квартал», «Дружба» и «Лотос».

Пресс-служба администрации Рыбинска




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