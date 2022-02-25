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Коронавирус не спешит отступать

25.02.2022, 10:56, Главное
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В Рыбинске за последние 7 дней (с 18 по 25 февраля) коронавирус диагностировали у 2075 пациентов – 3215 случаев за предыдущее 7 дней.

Как следует из официальных данных оперативного штаба правительства Ярославской области по ситуации с распространением Covid-19 всего в регионе за этот период времени заболели – 12 065 человека (неделей раньше – 11 663 случаев).

За последние сутки выявили 1674 случаев, а максимальное количество было 16 февраля – 1747 случаев.

Уровень смертности при этом остается высокий – от 15 до 19 человек в утки.

Доля Рыбинска составила 17,2 процента (ранее максимум был 32,15 процента, минимум – 0,95 процента).

Отметим, численность населения Ярославской области (по данным на 1 января 2021 года) 1 241 424 жителей, Рыбинска – 182 383 или 14,69 процента от всех жителей региона.
 

Дата

Всего в Рыбинске

За 7 дней

Всего по области

За 7 дней

Доля Рыбинска

на 30 июля

4296

78

49535

1394

5,60%

на 6 августа

4378

82

50924

1389

5,90%

на 13 августа

4397

19

52306

1382

1,37%

на 20 августа

4410

13

53669

1363

0,95%

на 27 августа

4433

23

55025

1356

1,70%

на 03 сентября

4459

26

56358

1333

1,95%

на 10 сентября

4510

51

57682

1324

3,85%

на 17 сентября

4542

32

59001

1319

2,43%

на 24 сентября

4617

75

60332

1331

5,63%

на 1 октября

4691

74

61726

1394

5,31%

на 8 октября

4821

130

63218

1492

8,71%

на 15 октября

4968

147

64822

1604

9,16%

на 22 октября

5151

183

66562

1740

10,52%

на 29 октября

5384

233

68420

1858

12,54%

на 5 ноября

5698

314

70362

1942

16,17%

на 12 ноября

6036

338

72334

1972

17,14%

на 19 ноября

6355

319

74320

1986

16,06%

на 25 ноября

6696

341

76292

1972

17,29%

на 3 декабря

7016

320

78238

1946

16,44%

на 10 декабря

7341

325

80154

1916

16,96%

на 17 декабря

7680

339

82044

1890

17,94%

на 24 декабря

7988

308

83864

1820

16,92%

на 31 декабря

8318

330

85588

1724

19,14%

на 7 января

8579

261

87027

1439

18,14%

на 14 января

8779

200

88349

1322

15,13%

на 21 января

8998

219

89866

1517

14,44%

на 28 января

9345

347

92081

2215

15,67%

на 4 февраля

10760

1415

96482

4401

32,15%

на 11 февраля

12220

1460

105092

8610

16,96%

на 18 февраля

15435

3215

116755

11663

27,57%

на 25 февраля

17510

2075

128820

12065

17,20%

Всего заболевших в регионе – 128 820 (Ярославль – 62 244; Рыбинск – 17 510; Ростовский МР – 6 225; г.о. Переславль-Залесский – 6 368; Тутаевский МР – 5 416; Ярославский МР – 6 633; Угличский МР – 4 785; Борисоглебский МР – 1 721; Некрасовский МР – 2 250; Гаврилов-Ямский МР – 2 276; Пошехонский МР – 1 502; Рыбинский МР – 3 027; Даниловский МР – 2 325; Мышкинский МР – 1 020; Большесельский МР – 955; Некоузский МР – 1 489; Любимский МР – 1 134; Первомайский МР – 1 074; Брейтовский МР – 866.

Выздоровевших – 92 803 человека, умерших – 2 412 человек.

Всего госпитализировано на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона 1848 пациентов: 1235 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 613 с типичной клиникой COVID-19.




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