Актуальное расписание работы выездных пунктов вакцинации
24.02.2022, 13:34, Новости
Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение
В Рыбинске продолжают действовать выездные пункты вакцинации, где в свободном доступе можно пройти полный курс вакцинации или ревакцинацию.
Три пункта работают без выходных. Также прививку можно сделать в поликлинике по месту жительства.
В ТРЦ «Виконда» (ул. Бабушкина, 29) пункт вакцинации работает ежедневно с 10:00 до 19:00. Пункт расположен на втором этаже в здании торгово-развлекательного центра.
В торговом центре «Сенная площадь» (ул. Герцена, 62) пункт расположен на втором этаже. Время работы: будние дни с 14:30 до18:00, суббота, воскресенье с 11:30 до 15:30.
В многофункциональном центре «Мои документы» (пр. Генерала Батова, 1) кабинет работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 14:00, суббота и воскресенье – выходные дни.
В ТЦ «Макси» (ул. Фурманова, 4) работает с понедельника по пятницу с 14:00 до 17:00, в субботу и воскресенье с 11:00 до 14:00.
Пресс-служба администрации города Рыбинска
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