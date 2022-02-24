Жители Ярославской области рассказали о плюсах и минусах военной карьеры

Служба исследований hh.ru, провела опрос среди соискателей Центрального федерального округа, в том числе, из Ярославской области, и выяснила, как жители региона относятся к службе в армии и карьере военнослужащего.

Среди опрошенных соискателей-мужчин из Центрального ФО 47% проходили срочную службу в армии, 51% не проходили, 2% ещё только планируют пройти. Доля прошедших срочную службу в армии выше среди старшего поколения (64% в возрастной группе от 45 до 54 лет, 69% – в группе от 55 лет). Среди представителей рабочих профессий доля прошедших армию составила 73%, в сфере транспорта – 70%. В то же время среди ИТ-специалистов прошли службу лишь 32%, среди юристов – 36%.

31% мужчин, отслуживших в армии, задумывались о продолжении карьеры военнослужащего, но в итоге от этой идеи отказались (интересно, что чаще всех такой ответ давали респонденты 18-24 лет – 56%). Еще 20% на какое-то время после армии оставались в войсках, однако потом ушли в другую сферу (как правило, это люди старше 55 лет – 37%). 46% даже не задумывались о таком варианте (такие чаще всего встречаются среди 25-34-летних – 42%). 4% отслуживших мужчин являются военнослужащими по сей день.

В целом карьеру военнослужащего считают привлекательной 43% жителей региона, 40% придерживаются обратной точки зрения, а 16% затруднились дать однозначный ответ.

Любопытно, что женщины чаще мужчин находят военную службу привлекательной карьерной траекторией – 42% против 36%. Ожидаемо отличаются мнения разных поколений: так, среди респондентов старше 45 лет высокую оценку военной карьере дают более 50% опрошенных, а среди тех, кто младше 34 лет, каждый второй не видит в такой занятости ничего привлекательного.

В разрезе профессиональной принадлежности больше других военной службе импонируют представители сфер «Безопасность» (60%), «Рабочий персонал» (50%) и «Госслужба, НКО» (48%). Не считают такую карьеру привлекательной в сферах «ИТ, интернет, телеком» (74%), «Маркетинг, реклама, PR» (71%) и «Искусство, медиа» (70%).

Говоря о преимуществах карьеры военного, 62% опрошенных отметили ранний выход на пенсию. Также 55% назвали среди плюсов льготы, 45% – стабильность.

По мнению 33% опрошенных, существенным достоинством такой занятости является заработная плата, 29% среди достоинств военной карьеры отметили значимость и социальный статус профессии, 17% назвали гарантированный карьерный рост. При этом 12% уверены, что у военной службы нет преимуществ.

Такой фактор, как более ранний выход на пенсию, больше всего важен для госслужащих (76%), а льготы – среди начинающих специалистов (67%). В свою очередь, стабильное трудоустройство в качестве плюса военной карьеры чаще всего назвали работники транспортной сферы (55%) и специалисты по продажам (54%).