Детский медицинский центр «Euromed Kids» в Санкт-Петербурге ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Детский медицинский центр «Euromed Kids» в Санкт-Петербурге

23.02.2022, 10:15, Рекомендуем
Теги: ,

Многопрофильный медицинский центр для детей расположен в центре города Санкт-Петербург, рядом с красивейшим парком Орловых-Денисовых, куда можно отправиться на прогулку с ребенком после посещения доктора.

Если вы записались на лечение зубов ребенку во сне, то вы можете зайти в здание с любого из двух входов – данная возможность предусмотрена для того, чтобы здоровые дети не контактировали с простуженными.

Принципы работы медицинского центра:

  • Осмотр и лечение маленьких пациентов только с помощью самого современного оборудования.
  • Исключена возможность лишних назначений.
  • Специалисты учитывают индивидуальные особенности организма каждого из малышей.
  • Первичный осмотр длится не менее 30-ти минут. Это необходимо для установления контакта с ребенком и ответа на все интересующие родителя вопросы.
  • Периодическое обследование – способ контролировать здоровье ребенка на каждом этапе его развития.
  • Наличие электронной карточки пациента. Такая карта находится в общем доступе для всех специалистов центра.
  • Семейный доктор, который всегда на связи.

В случае, если у вас еще нет своего семейного врача, вы можете записаться на консультацию любого педиатра, работающего в медицинском учреждении. Более того, если ребенок плохо себя чувствует или у него поднялась температура – специалист может приехать к вам на дом для осмотра малыша и взятия всех необходимых анализов.

Что касается лечения зубов, то с этим не стоит шутить и, тем более, долго ждать. Часто бывает, что у ребенка в возрасте от 1 до 3 лет присутствует несколько зубов, пораженных кариесом. Их в обязательном порядке нужно пролечить, иначе заболеют и соседние зубы. Распространение кариеса в полости рта может стать причиной многих болезней. Например:

  • проблем с пищеварением;
  • бронхита;
  • ангины.

Если все эти проблемы игнорировать – это приведет к тому, что зубы придется удалить.

Кому врачи рекомендуют лечить зубы во сне:

  • детям до 3-х лет;
  • маленьким детям и подросткам с нарушениями в развитии;
  • пациентам с аллергией на обезболивающие средства;
  • при необходимости в сложной операции;
  • при необходимости пролечить много зубов одновременно.

Чтобы ребенок не боялся посещать врача-стоматолога – процедура лечения проходит во сне. Пациент не чувствует боли и, соответственно, приходит на следующий прием с удовольствием. Таким образом, у ребенка не формируется боязнь посещать врачей.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.02 / Одноразовые простыни – гигиеничность и универсальность использования

18.02 / Коронавирус сдает позиции, но смертность растет

15.02 / Описание фармакологических особенностей Деринат для понимания эффективности и действенности лекарства

15.02 / В Рыбинске для первоклассников организовали активные каникулы

11.02 / Темпы роста заболеваемости коронавирусной инфекцией снижаются

10.02 / Новости администрации Рыбинска

08.02 / Ростех Деминский марафон пройдет с учетом рекомендаций Роспотребнадзора

06.02 / Косметика Olaplex: почему на нее стоит обратить внимание

04.02 / Ковид растет в разы и бьет рекорды

03.02 / Стоматолог в Ярославской области может зарабатывать 200 тысяч рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика