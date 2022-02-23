Детский медицинский центр «Euromed Kids» в Санкт-Петербурге
23.02.2022, 10:15, Рекомендуем
Теги: Здоровье, Здравоохранение
Многопрофильный медицинский центр для детей расположен в центре города Санкт-Петербург, рядом с красивейшим парком Орловых-Денисовых, куда можно отправиться на прогулку с ребенком после посещения доктора.
Если вы записались на лечение зубов ребенку во сне, то вы можете зайти в здание с любого из двух входов – данная возможность предусмотрена для того, чтобы здоровые дети не контактировали с простуженными.
Принципы работы медицинского центра:
- Осмотр и лечение маленьких пациентов только с помощью самого современного оборудования.
- Исключена возможность лишних назначений.
- Специалисты учитывают индивидуальные особенности организма каждого из малышей.
- Первичный осмотр длится не менее 30-ти минут. Это необходимо для установления контакта с ребенком и ответа на все интересующие родителя вопросы.
- Периодическое обследование – способ контролировать здоровье ребенка на каждом этапе его развития.
- Наличие электронной карточки пациента. Такая карта находится в общем доступе для всех специалистов центра.
- Семейный доктор, который всегда на связи.
В случае, если у вас еще нет своего семейного врача, вы можете записаться на консультацию любого педиатра, работающего в медицинском учреждении. Более того, если ребенок плохо себя чувствует или у него поднялась температура – специалист может приехать к вам на дом для осмотра малыша и взятия всех необходимых анализов.
Что касается лечения зубов, то с этим не стоит шутить и, тем более, долго ждать. Часто бывает, что у ребенка в возрасте от 1 до 3 лет присутствует несколько зубов, пораженных кариесом. Их в обязательном порядке нужно пролечить, иначе заболеют и соседние зубы. Распространение кариеса в полости рта может стать причиной многих болезней. Например:
- проблем с пищеварением;
- бронхита;
- ангины.
Если все эти проблемы игнорировать – это приведет к тому, что зубы придется удалить.
Кому врачи рекомендуют лечить зубы во сне:
- детям до 3-х лет;
- маленьким детям и подросткам с нарушениями в развитии;
- пациентам с аллергией на обезболивающие средства;
- при необходимости в сложной операции;
- при необходимости пролечить много зубов одновременно.
Чтобы ребенок не боялся посещать врача-стоматолога – процедура лечения проходит во сне. Пациент не чувствует боли и, соответственно, приходит на следующий прием с удовольствием. Таким образом, у ребенка не формируется боязнь посещать врачей.
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