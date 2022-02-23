Детский медицинский центр «Euromed Kids» в Санкт-Петербурге

Многопрофильный медицинский центр для детей расположен в центре города Санкт-Петербург, рядом с красивейшим парком Орловых-Денисовых, куда можно отправиться на прогулку с ребенком после посещения доктора.

Если вы записались на лечение зубов ребенку во сне , то вы можете зайти в здание с любого из двух входов – данная возможность предусмотрена для того, чтобы здоровые дети не контактировали с простуженными.

Принципы работы медицинского центра:

Осмотр и лечение маленьких пациентов только с помощью самого современного оборудования.

Исключена возможность лишних назначений.

Специалисты учитывают индивидуальные особенности организма каждого из малышей.

Первичный осмотр длится не менее 30-ти минут. Это необходимо для установления контакта с ребенком и ответа на все интересующие родителя вопросы.

Периодическое обследование – способ контролировать здоровье ребенка на каждом этапе его развития.

Наличие электронной карточки пациента. Такая карта находится в общем доступе для всех специалистов центра.

Семейный доктор, который всегда на связи.

В случае, если у вас еще нет своего семейного врача, вы можете записаться на консультацию любого педиатра, работающего в медицинском учреждении. Более того, если ребенок плохо себя чувствует или у него поднялась температура – специалист может приехать к вам на дом для осмотра малыша и взятия всех необходимых анализов.

Что касается лечения зубов, то с этим не стоит шутить и, тем более, долго ждать. Часто бывает, что у ребенка в возрасте от 1 до 3 лет присутствует несколько зубов, пораженных кариесом. Их в обязательном порядке нужно пролечить, иначе заболеют и соседние зубы. Распространение кариеса в полости рта может стать причиной многих болезней. Например:

проблем с пищеварением;

бронхита;

ангины.

Если все эти проблемы игнорировать – это приведет к тому, что зубы придется удалить.

Кому врачи рекомендуют лечить зубы во сне:

детям до 3-х лет;

маленьким детям и подросткам с нарушениями в развитии;

пациентам с аллергией на обезболивающие средства;

при необходимости в сложной операции;

при необходимости пролечить много зубов одновременно.

Чтобы ребенок не боялся посещать врача-стоматолога – процедура лечения проходит во сне. Пациент не чувствует боли и, соответственно, приходит на следующий прием с удовольствием. Таким образом, у ребенка не формируется боязнь посещать врачей.