Бонусная карта на топливо для ИП

Если нужны топливные карты Роснефть для ИП , перейдите на сайт ЕТК МАСТЕРС и заполните форму заявку. Подготовка карты не займет много времени, а статус о ее состоянии готовности можно посмотреть в личном кабинете после регистрации. Узнать дополнительную информацию по карте можно на официальном сайте.

Бонусная карта для экономии

Сеть автозаправочных станций ТНК совместно с Роснефть запустили бонусную программу для постоянных клиентов. Она работает вполне стандартно. При заправке авто или же покупке товаров в магазинах АЗС, клиент получает приятный бонус в виде балов на карту. Это позволяет получить хорошую скидку на следующую заправку. Карта позволяет оперативно найти АЗС для заправки машинки. Такой подход позволяет экономить до 5% топлива, ведь водителю не нужно мотаться по городу в поисках АЗС фирмы.

Данная карта особенно актуальна для сотрудников компании, которым приходится много ездить. Для юридических лиц данная карта позволит значительно экономить. Крайне популярна единая топливная карта Masters, позволяющая оптимизировать, контролировать затраты. Фирма лидирует в процессинге карт на топливо на территории РФ. Ее партнерами являются крупнейшие сети АЗС, что позволяет получать бонусы с них при каждой заправке.

Экономия при покупке топлива

Карта дает возможность экономить до 30% при покупке топлива. Карта позволяет контролировать различные транзакции по топливу. Руководство сможет получать информацию о том, какой сотрудник заправляется на какой АЗС, сколько топлива он заказал, количество потраченных бонусов. На карту для сотрудника можно установить лимиты на сутки, в месяц, по литрам или же потраченным деньгам.

Руководство может просматривать подробнейший отчет в любое удобное время, пресекать нецелевое использование средств, исключать перерасход. В итоге, это позволит значительно сэкономить средства на закупку топлива.

Также, сервис каждый месяц предоставляет отчет о затратах, что дает возможность компенсировать до 18% НДС. В него входят следующие документы:

Накладная на товар,

Счет-фактура о купленном топливе,

Акт про оказание услуг сервиса карты Masters.

Единая топливная карта дает возможность экономить абсолютно всем, а не только ИП. С ее помощью можно контролировать расходы на заправку автомобиля. Еще одним плюсом является то, что это все не занимает много времени. Переходите на сайт компании, регистрируйтесь в системе, оставляйте заявку на сайте, и сотрудники помогут решить данный вопрос.