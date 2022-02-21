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Ипотека и предпраздничный фишинг

21.02.2022, 12:30, Новости
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По оценке экспертов ярославского отделения Банка России канун праздников – время, когда финансовые мошенники активизируют свою преступную деятельность.

В частности, возрастает количество фишинговых сайтов – поддельных интернет-магазинов. Внешне они могут выглядеть как подлинные сайты знакомых нам онлайн площадок для шопинга, а их адресная строка отличаться буквально на один символ от настоящего интернет-магазина. Но если ввести данные своей карты на таком поддельном ресурсе, то вместо желаемой покупки можно лишиться всех денег на карте.

Покупая в интернете подарки для своих близких, мы не должны забывать о правилах безопасности, советует эксперт ярославского отделения Банка России по кибербезопасности Андрей Коценко:

– Не переходите по подозрительным ссылками из электронных писем и сообщений, адреса сайтов интернет-магазинов находите самостоятельно и сохраняйте у себя в закладках. Обязательно обновляйте антивирусные программы на своих гаджетах. И ещё один важный совет – для покупок в интернете используйте отдельную карту, куда перечисляйте нужную сумму непосредственно перед покупкой или установите лимит трат, так вы убережете деньги на основной карте, куда получаете зарплату или пенсию.

В 2021 году жители Ярославской области взяли порядка 15 тысяч ипотечных жилищных кредитов.

Общий объем предоставленных банками средств за год составил 33,4 млрд рублей, это на четверть больше, чем годом ранее. Ипотечные заемщики в среднем брали в банках по 2,25 млн рублей и были исправными плательщиками: просроченная задолженность на конец года составила 0,7% от общего объема долга.

– Ипотечные кредиты пользуются спросом у ярославцев. Средний уровень ставки последние два года снижался, в прошлом году для нашего региона мы зафиксировали среднюю ставку в 7,5%. На расширение ипотечного рынка существенно повлияли и программы господдержки. Так, жилье по «Семейной ипотеке» кредитовалось по ставке не выше 6% годовых, – прокомментировал динамику ипотечного рынка в регионе управляющий ярославским отделением Банка России Владимир Алексеев.




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