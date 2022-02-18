«Прекрасный РыбинскЪ будущего»

18.02.2022, 16:16, Эксклюзив

Теги: Благоустройство, Выборы, Образование, Политика, Промышленность, Сарказм, Строительство, Технологии

Ryb.ru продолжает беседы с будущим мэром города Дмитрием Валерьевичем Cудаковым.

– Вы, наверное, заметили, как в последнее время в СМИ увеличилось количество положительных публикаций обо мне. Но с вами я хочу поделиться не своими заслугами, а своим видением прекрасного Рыбинска будущего.

– Простите, что перебиваю, но вы еще не рассчитались за предыдущую публикацию.

– Ой, да? Ну извините, обязательно переведу. Вы же знаете, PR дорого стоит, и я немного поиздержался.

– Хорошо, вам слово.

– И слово мое будет конкретным.

Во-первых: мы должны отказаться от принципа «Рыбинск город для туристов». Настало время развивать промышленный потенционал (дословно – ryb.ru) города.

Так, я уже договорился с инвесторами о строительстве целлюлозно- бумажного комбината в стагнирующей сейчас «Восточной промышленной зоне». Кстати, в этой части, мне очень помогли такие неоднозначные персонажи, как один молодой депутат местного совета и пара бывших губернаторов области.

Благодаря им ЦБК не стали строить на берегу Рыбинского водохранилища и согласились поставить его на нашей любимой Волге. Безусловно, это придаст гигантский импульс развитию всего микрорайона Копаево и спасет любимую «Рыбинку» от загрязнения.

Кроме того, на территории «Рыбинских моторов» появится революционное производство NFT-токенов мегапопулярного символа города и цифрового «ять».

Да, при мне город станет не только производителем вывесок под старину, но центром технологических инноваций.

– Но это же потребует серьезных капиталовложений в электросети?

– Не волнуйтесь, все уже просчитано. В рамках энергосервисного контракта в старом центре электрические светильники заменят на газовые, а сэкономленную энергию направят на новое производство.

– Ясно. Продолжайте.

– Как только я стану мэром я расторгну договор с так называемой «Хартией» и отменю «мусорную» реформу предыдущего руководителя города.

– ?

– Знаете, слово «хартия» мне вообще не нравится – оно какое-то слишком англосакское. Да и рыбинцы могут сами, в домашних условиях, прекрасно сортировать и перерабатывать мусор – мы же не зря заслужили звание «Самого зелёного города на Волге». Ну, и не к чему отпугивать туристов помойками у каждого дома.

Отдельно, я бы отметил благоустройство Казанского тупика. Во-первых (тавтология кандидата – ryb.ru). Он вообще перестанет быть тупиком, а станет Казанским концом! Так на месте снесенной известным рыбинским предпринимателем мельницы появится коттеджный поселок, в том числе и для работников муниципалитета. Я уже договорился о строительстве дома за счёт городского бюджета для неместных руководителей мэрии.

– Это замечательная идея, но Рыбинск же начинается с причала, а он тонет…

– Проблема в том, что подрядчик пожалел денег на качественный проект, хотя, мы были готовы ему все согласовать. Но не волнуйтесь, я уже договорился с министерством обороны о том, что сгоревший дебаркадер мы заменим ранее сгоревшем корветом. И поверьте, восстановить корвет будет гораздо дешевле, чем старый причал. Кроме того, на эти цели будут выделены средства из федерального бюджета.

В целом, при мне, город заиграет новыми красками. Так, правилами благоустройства будет запрещено использование красного цвета в архитектуре и политике. Поэтому, моим недоброжелателям из коммунистической партии в Рыбинске будет не место. Да и не какие они не коммунисты, если даже революцию не хотят организовать. А я ее сделаю!

– А как же красные флаги на День Победы?

– Красные? Ну кому они сейчас нужны – есть же вполне патриотичная черно-оранжевая палитра…

– Недавно вы писали о перекосе в городском образовании в пользу промышленных специальностей. Как вы планируете это исправить?

– Во-первых (тавтология кандидата – ryb.ru), отмечу, городу нужны девушки, иначе мы никогда не преодолеем демографическую яму. Как это не прискорбно, но мужчины еще не научились размножаться без женщин. Поэтому я уже решил – в Рыбинске появится гуманитарный университет.

Благодаря связям моего большого друга и бывшего начальника, Академия наук дала добро на открытие ВУЗа по направлению «История и раскопы» (это только первый этап). Филиалы академии, при поддержке крупнейшего в городе генератора тепловой энергии, откроются на базе «Музея под открытым небом» и древнейшего городского микрорайона «Усть-Шексна». Практические занятия, в том числе, будут проходить по всему города в местах традиционных раскопов.

Так что, девушки, не спешите уезжать! Я вам найду достойное место для учебы и работы. Тем более, наша мэрия пока недостаточно гендерно равноправная – есть хорошие должности для трудоустройства. По этому поводу обращайтесь ко мне в «личку».

– На этой неделе задержали подрядчика, который строил новую школу…

– Я сразу вам скажу – я был против выбора этого так называемого «подрядчика». Мне он сразу показался каким-то недобросовестным – «я уже со всеми договорился, вы мне не указ». Так в моем городе работать нельзя! Но мы построим новую школу, с лучшим качеством и еще более быстрыми сроками.

– Хорошо. Спасибо за разговор и удачи в работе!

– Вам тоже спасибо! Кстати, вы не будете против если вам перечислят деньги после моего вступления в должность мэра?

– Да, конечно. Номер карты 4893470212821901.