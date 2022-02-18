Коронавирус сдает позиции, но смертность растет

18.02.2022, 11:15, Главное

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

В Рыбинске за последние 7 дней (с 12 по 18 февраля) коронавирус диагностировали у 3215 пациентов – рост более чем в два раза за неделю (1460 случаев за предыдущее 7 дней).

Как следует из официальных данных оперативного штаба правительства Ярославской области по ситуации с распространением Covid-19 всего в регионе за этот период времени заболели – 11 663 человека (неделей раньше – 8610 человек).

При этом, ежесуточный уровень заболеваемости начал снижаться – за последние сутки выявили 1740 случаев (вчера – 1744), а максимальное количество было 16 февраля – 1747 случаев.

То есть, суточные темпы роста заболеваемости снизились с 12-15 процентов до отрицательных значений. Однако смертность продолжает расти – за сутки скончались «рекордные» 19 человек.

Доля Рыбинска составила 27,57 процента (ранее максимум был 32,15 процента, минимум – 0,95 процента).

Отметим, численность населения Ярославской области (по данным на 1 января 2021 года) 1 241 424 жителей, Рыбинска – 182 383 или 14,69 процента от всех жителей региона.



Дата Всего в Рыбинске За 7 дней Всего по области За 7 дней Доля Рыбинска на 30 июля 4296 78 49535 1394 5,60% на 6 августа 4378 82 50924 1389 5,90% на 13 августа 4397 19 52306 1382 1,37% на 20 августа 4410 13 53669 1363 0,95% на 27 августа 4433 23 55025 1356 1,70% на 03 сентября 4459 26 56358 1333 1,95% на 10 сентября 4510 51 57682 1324 3,85% на 17 сентября 4542 32 59001 1319 2,43% на 24 сентября 4617 75 60332 1331 5,63% на 1 октября 4691 74 61726 1394 5,31% на 8 октября 4821 130 63218 1492 8,71% на 15 октября 4968 147 64822 1604 9,16% на 22 октября 5151 183 66562 1740 10,52% на 29 октября 5384 233 68420 1858 12,54% на 5 ноября 5698 314 70362 1942 16,17% на 12 ноября 6036 338 72334 1972 17,14% на 19 ноября 6355 319 74320 1986 16,06% на 25 ноября 6696 341 76292 1972 17,29% на 3 декабря 7016 320 78238 1946 16,44% на 10 декабря 7341 325 80154 1916 16,96% на 17 декабря 7680 339 82044 1890 17,94% на 24 декабря 7988 308 83864 1820 16,92% на 31 декабря 8318 330 85588 1724 19,14% на 7 января 8579 261 87027 1439 18,14% на 14 января 8779 200 88349 1322 15,13% на 21 января 8998 219 89866 1517 14,44% на 28 января 9345 347 92081 2215 15,67% на 4 февраля 10760 1415 96482 4401 32,15% на 11 февраля 12220 1460 105092 8610 16,96% на 18 февраля 15435 3215 116755 11663 27,57%

Статистика по коронавирусу в Ярославской области:

Всего заболевших – 116 755; Ярославль – 56 330; Рыбинск – 15 435; Ростовский МР – 5719; г.о. Переславль-Залесский – 6008; Тутаевский МР – 4901; Ярославский МР – 5851; Угличский МР – 4586; Борисоглебский МР – 1692; Некрасовский МР – 2180; Гаврилов-Ямский МР – 1880; Пошехонский МР – 1456; Рыбинский МР – 2721; Даниловский МР – 1951; Мышкинский МР – 951; Большесельский МР – 922; Некоузский МР – 1279; Любимский МР – 1044; Первомайский МР – 1030; Брейтовский МР – 819.

Выздоровевших – 88 749 человек, умерших – 2301 человек.

Госпитализировано на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона 2170 пациентов: 1412 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 758 с типичной клиникой COVID-19.