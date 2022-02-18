Коронавирус сдает позиции, но смертность растет
18.02.2022, 11:15, Главное
Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение
В Рыбинске за последние 7 дней (с 12 по 18 февраля) коронавирус диагностировали у 3215 пациентов – рост более чем в два раза за неделю (1460 случаев за предыдущее 7 дней).
Как следует из официальных данных оперативного штаба правительства Ярославской области по ситуации с распространением Covid-19 всего в регионе за этот период времени заболели – 11 663 человека (неделей раньше – 8610 человек).
При этом, ежесуточный уровень заболеваемости начал снижаться – за последние сутки выявили 1740 случаев (вчера – 1744), а максимальное количество было 16 февраля – 1747 случаев.
То есть, суточные темпы роста заболеваемости снизились с 12-15 процентов до отрицательных значений. Однако смертность продолжает расти – за сутки скончались «рекордные» 19 человек.
Доля Рыбинска составила 27,57 процента (ранее максимум был 32,15 процента, минимум – 0,95 процента).
Отметим, численность населения Ярославской области (по данным на 1 января 2021 года) 1 241 424 жителей, Рыбинска – 182 383 или 14,69 процента от всех жителей региона.
|
Дата
|
Всего в Рыбинске
|
За 7 дней
|
Всего по области
|
За 7 дней
|
Доля Рыбинска
|
на 30 июля
|
4296
|
78
|
49535
|
1394
|
5,60%
|
на 6 августа
|
4378
|
82
|
50924
|
1389
|
5,90%
|
на 13 августа
|
4397
|
19
|
52306
|
1382
|
1,37%
|
на 20 августа
|
4410
|
13
|
53669
|
1363
|
0,95%
|
на 27 августа
|
4433
|
23
|
55025
|
1356
|
1,70%
|
на 03 сентября
|
4459
|
26
|
56358
|
1333
|
1,95%
|
на 10 сентября
|
4510
|
51
|
57682
|
1324
|
3,85%
|
на 17 сентября
|
4542
|
32
|
59001
|
1319
|
2,43%
|
на 24 сентября
|
4617
|
75
|
60332
|
1331
|
5,63%
|
на 1 октября
|
4691
|
74
|
61726
|
1394
|
5,31%
|
на 8 октября
|
4821
|
130
|
63218
|
1492
|
8,71%
|
на 15 октября
|
4968
|
147
|
64822
|
1604
|
9,16%
|
на 22 октября
|
5151
|
183
|
66562
|
1740
|
10,52%
|
на 29 октября
|
5384
|
233
|
68420
|
1858
|
12,54%
|
на 5 ноября
|
5698
|
314
|
70362
|
1942
|
16,17%
|
на 12 ноября
|
6036
|
338
|
72334
|
1972
|
17,14%
|
на 19 ноября
|
6355
|
319
|
74320
|
1986
|
16,06%
|
на 25 ноября
|
6696
|
341
|
76292
|
1972
|
17,29%
|
на 3 декабря
|
7016
|
320
|
78238
|
1946
|
16,44%
|
на 10 декабря
|
7341
|
325
|
80154
|
1916
|
16,96%
|
на 17 декабря
|
7680
|
339
|
82044
|
1890
|
17,94%
|
на 24 декабря
|
7988
|
308
|
83864
|
1820
|
16,92%
|
на 31 декабря
|
8318
|
330
|
85588
|
1724
|
19,14%
|
на 7 января
|
8579
|
261
|
87027
|
1439
|
18,14%
|
на 14 января
|
8779
|
200
|
88349
|
1322
|
15,13%
|
на 21 января
|
8998
|
219
|
89866
|
1517
|
14,44%
|
на 28 января
|
9345
|
347
|
92081
|
2215
|
15,67%
|
на 4 февраля
|
10760
|
1415
|
96482
|
4401
|
32,15%
|
на 11 февраля
|
12220
|
1460
|
105092
|
8610
|
16,96%
|
на 18 февраля
|
15435
|
3215
|
116755
|
11663
|
27,57%
Статистика по коронавирусу в Ярославской области:
Всего заболевших – 116 755; Ярославль – 56 330; Рыбинск – 15 435; Ростовский МР – 5719; г.о. Переславль-Залесский – 6008; Тутаевский МР – 4901; Ярославский МР – 5851; Угличский МР – 4586; Борисоглебский МР – 1692; Некрасовский МР – 2180; Гаврилов-Ямский МР – 1880; Пошехонский МР – 1456; Рыбинский МР – 2721; Даниловский МР – 1951; Мышкинский МР – 951; Большесельский МР – 922; Некоузский МР – 1279; Любимский МР – 1044; Первомайский МР – 1030; Брейтовский МР – 819.
Выздоровевших – 88 749 человек, умерших – 2301 человек.
Госпитализировано на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона 2170 пациентов: 1412 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 758 с типичной клиникой COVID-19.
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