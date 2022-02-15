Описание фармакологических особенностей Деринат для понимания эффективности и действенности лекарства

15.02.2022, 16:04, Детали

Теги: Здоровье, Здравоохранение

Это эффективный иммуномодулятор, основная форма выпуска которого – ампулы для внутримышечных инъекций. Действующее вещество – соль дезоксирибонуклеиновой кислоты стимулирующая активность Т- и В-клеток иммунной системы.

Препарат быстро всасывается из места введения в кровяное русло. Часть активных веществ поступает к клеткам и через лимфатическую систему. Действующее вещество и его метаболиты способны накапливаться в различных тканях организма, преимущественно – в тимусе, лимфатических узлах и костном мозге.

Помимо оптимизации работы клеточного иммунитета Деринат способен усиливать и неспецифический иммунный ответ. Это достигается за счет оптимизации выработки глобулиновых белков, интерферонов и других соединений, повышающих резистентность организма к проникновению инфекционных агентов. Также способствует улучшению протекания воспалительных реакций – https://budzdorov.org.ua/p/528760813-derinat-rastvor-dlya-vnutrimyshechnogo-vvedeniya-15mg-ml-5ml-5sht/ , снижает отрицательное воздействие на организм ионизирующих излучений и химиотерапии.

Показания к назначению

Препарат используют для терапии нарушений функций органов кроветворной системы, для устранения последствий радиоактивного облучения.

Может использоваться в комплексных схемах лечения гнойных болезней, трофических ран, острых и хронических инфекций. Показан к назначению лицам с иммунодефицитами и другими нарушениями иммунной системы. Отмечается его высокая эффективность при лечении эндометритов, туберкулезов, тяжелых ожогов.

Способ приема и дозировки

Деринат вводят только внутримышечно, стандартная доза составляет 75 мг действующего вещества (5 мл раствора). Инъекции производят с интервалом 1-3 суток. Стандартный лечебный курс может составлять до 15 введений. При необходимости количество введений может быть увеличено.

Режим дозирования и сроки лечения подбираются индивидуально, в зависимости от состояния пациента, показаний и ряда других факторов. Поэтому в различных ситуациях они могут сильно различаться.

Противопоказания к использованию и другие рекомендации

Препарат практически не имеет противопоказаний. Его нельзя назначать только пациентам с аллергией на входящие в его состав компоненты. Допустимо применение у беременных и кормящих матерей, но только после оценки соотношения польза/риск лечащим врачом. Данных об отрицательном воздействии Дерината на эмбрион не зафиксировано.