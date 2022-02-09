Угличский район Ярославской области выбирает новую власть

09.02.2022, 9:34, Главное

Теги: Бизнес, Выборы, Единая Россия, Политика, Туризм, Углич

В феврале 2022 года в Угличском муниципальном районе Ярославского региона выберут нового руководителя. Нынешний глава района Анатолий Курицин в числе других кандидатов выдвинул свою кандидатуру. Однако в процессе выборов уже появилась информация о нарушениях.

Свои кандидатуры на выборы выдвинули 8 человек, граждан Ярославской области. Среди них и местные активисты и общественники, и люди, уже имеющие опыт работы во властных структурах, и бизнесмены. В частности, интересной персоной выглядит Михаил Воронов, который ранее возглавлял Думу Угличского района, – можно предположить, что этот кандидат знаком с проблемами территории. Общественников Евгения Натальина и Олега Кузьмина хорошо знает местное население. Денис Китаев, представляющий компанию «АгриВолга», – крепкий хозяйственник, представитель сферы бизнеса. Интересно, что в качестве кандидата предложил себя и нынешний глава района Анатолий Курицин. Этот момент требует особого внимания, поскольку имя Курицина не раз всплывало в СМИ в последние годы не по самым позитивным поводам.

Анатолия Курицина, который руководит районом с 2017 года, не раз подозревали в нарушениях законодательства. Сейчас один из таких фактов всплыл уже на стадии подачи кандидатами документов на выборы. Еще ранее Олег Кузьмин, ведущий интернет-канала «Углич/Власть без ретуши», сообщал в своих выпусках, что, в частности, Курицин игнорировал требования закона о прозрачности доходов руководителя и его семьи и не указывал в налоговых документах доходы супруги: «Отмечу, что подобные нарушения, если они имеют место быть, считаются коррупционной составляющей. Чиновники согласно закону о противодействии коррупции раз в год сдают декларации о доходах, и ошибиться не могут даже в мелочах».

Запросы о данных нарушениях направлялись в органы прокуратуры и Кузьминым, и рядом депутатов. Как стало известно редакции, в конце января 2022 года депутат Госдумы Анатолий Грешневиков получил ответ из прокуратуры Ярославской области, в котором сообщалось, что, действительно, доходы супруги Курицина от реализации продукции, произведенной при ведении личного подсобного хозяйства, главой района в документах не отражены. «По данному факту Угличским межрайонным прокурором внесено представление в адрес председателя Думы Угличского муниципального района, рассмотрение которого находится на контроле». Как сообщил редакции Олег Кузьмин, получив такой документ, председатель Угличской Думы Анатолий Куприн обязан его обнародовать. Но по каким-то причинам не делает этого. «Представление прокурора председатель Думы должен донести до сведения депутатов. Но мы наблюдаем, что этот документ пытаются скрыть. Получается, один из кандидатов Анатолий Курицин заходит на конкурс с нарушением антикоррупционного законодательства. Я готовлю обращение в местную прокуратуру по этому поводу». По мнению общественника, Куприн и Курицин не хотят, чтобы об этом документе стало известно членам отборочной предвыборной комиссии, чтобы до выборов прокурорская бумага не всплыла. Кузьмин считает нарушением здоровой конкуренции ситуацию, когда наравне с добросовестными кандидатами на конкурс приходят персоны, скрывающие какие-то факты или подающие не соответствующие действительности документы, а также вообще находящиеся не в ладах с законом.

Действительно, согласно законам «О коррупции», а также «О государственной службе» и «О муниципальной службе», законодательство о противодействии коррупции устанавливает дисциплинарную ответственность в виде увольнения в связи с «утратой доверия» за непредставление или представление заведомо недостоверных и неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера служащим на себя и на членов своей семьи. Куда уж выходить на выборы и заявляться на новый срок.

Ранее к Анатолию Курицину возникали претензии угличан и по другим вопросам, а самая конфликтная ситуация касалась судьбы Туристической тропы в парке в центре города. В рамках реализации проекта «Портрет Дориана Грея» эту торговую зону, обеспечивающую работой горожан, а туристов – сувенирами, власти почему-то хотели передвинуть на задворки. Олег Кузьмин утверждает, что у руководителей, в том числе Курицина, был в этом свой интерес: эти площади хотели занять под другие задачи. Местные предприниматели и активисты уже не раз поднимали эту проблему, выражая недовольство реализацией планов, и даже уже обращались с жалобами к новому главе Ярославской области Михаилу Евраеву. Угличане были возмущены: это бы лишило их заработка, туристы-путешественники с теплоходов даже не успеют дойти до торговых рядов, а сейчас зона ярмарки начинается прямо от набережной. А ведь на этой тропе работает более 200 человек, у каждого – семьи, а возможности найти работу в Угличском районе очень скудны, сообщали угличане Евраеву. Пока угличские коммерсанты свою правоту отстояли. Однако внутренние детали реализации проекта по-прежнему вызывают сомнения.

Трудно сказать, почему Анатолий Курицин, не добившийся доверия у местного населения, да и не проявив себя опытным хозяйственником и руководителем, снова решился идти на тот же пост. С 2017 года и по нынешний день Углич, как и прилегающие населенные пункты, так и не смог превратиться в процветающий, успешный, комфортный город.

Почему вообще Курицин так долго держится во власти? Наверное, это идет еще издавна, с тех лет, когда его хороший знакомый Анатолий Лисицын, а в прошлые годы – первый руководитель Ярославской области после коллапса СССР (руководил областью с 1991 по 2007 годы), назначил его главой города Мышкин. Курицин управлял Мышкиным с 2004 по 2017 годы. Может, и сейчас у Курицина есть подобные «дружеские» покровители?

А тем временем нынешний глава района пытается заручиться поддержкой, хотя эти ходы тоже сомнительны с точки зрения закона. В предвыборную комиссию вошел в том числе и председатель Ярославской областной Думы Михаил Боровицкий. «И это не просто так. Есть попытки продвинуть Курицина. Другим возможным кандидатам от «Единой России» сообщили, что, якобы, вопрос уже решен, Курицин займет пост главы района заново. Но люди были введены в заблуждение. А в итоге возможные кандидаты от этой партии не стали подавать документы на конкурс, решив, что раз уже заранее все решено, то и нет смысла. Но это не так», – утверждает Олег Кузьмин. Как следует из видеосюжета Олега Кузьмина, «Боровицкий заявляет, что у него якобы есть информация или договоренность с губернатором, что ставки будут сделаны в пользу Анатолия Курицина».

Но понятно, что если кандидат на пост главы района, кем бы он ни был, даже действующими руководителем, пытается заранее «застолбить» за собой место, кивая на областную власть как на поддержку, то это не просто ошибка, но еще и использование сомнительной информации. Ведь и.о. губернатора региона Михаил Евраев, в свое время являвшийся заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы России), убежден, что власть должна работать исключительно прозрачно.