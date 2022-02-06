Косметика Olaplex: почему на нее стоит обратить внимание

06.02.2022, 20:57, Рекомендуем

Теги: Здоровье

Уход за волосами в наше стрессовое время требует особо эффективных мер. Olaplex предлагает целую серию средств, способных не только улучшить внешний вид волос, но и действительно восстановить и сохранить их здоровье.

Линия процедур Олаплекс особенно полезна для тех, кто часто окрашивает или обесцвечивает волосы. Комплекс этих процедур фактически улучшает структуру, залечивает поврежденные участки, оздоравливает кожу и сами волосяные луковицы.

Olaplex – прекрасное дополнение к традиционному уходу

Использование уходовой косметики Olaplex должно производиться в комплексе с 7 основными правилами поддержания здоровья волос:

подрезайте секущиеся кончики;

не злоупотребляйте горячими щипцами, фенами и выпрямителями;

используйте защитные масла перед мытьем;

увеличьте количество белка в диете;

ешьте семечки;

регулярно обновляйте расчески;

разнообразьте шампуни и маски.

Средства Olaplex настолько эффективны, что в 2021 году популярный женский онлайн-журнал Marie Claire присудил им свою премию.

Уникальная формула для здоровья

Все шампуни и тонизирующие средства Olaplex обладают мощным увлажняющим эффектом. Это достигается за счет грамотного использования гиалуроновой кислоты в формуле. Над разработкой этой фирменной формулы трудились доктора Крейд Хокер и Эрик Пресли, которых основатель бренда Дин Кристалл пригласил в свою фирму.

В результате кропотливых поисков и экспериментов был создан активный ингредиент: бис-аминопропил дигликоль дималеат. Это вещество способно проникать в волосы и восстанавливать их структуру естественным образом.

Каждый продукт, входящий в линейки Olaplex, содержит этот активный ингредиент. Поэтому косметика бренда может восстанавливать дисульфидные связи в волосах, возвращая им утраченную жизненную силу.

Действие косметики Olaplex настолько ярко выражено, что сегодня мастера лучших салонов признают Олаплекс одним из самых эффективных брендов. Ведь косметика работает действительно так, как заявлено в рекламных буклетах. Она увеличивает прочность каждого волоска.

Восстановление дисульфидных серных связей имеет чрезвычайную важность для волос. Именно эти связи в первую очередь повреждаются при термической обработке (сушка, завивка, выпрямление, укладка) и при окрашивании.

Средства Olaplex восстанавливают нарушенные связи, и волосы вновь обретают нормальную плотность, эластичность, объем. Препараты рекомендованы для всех типов, так как действуют на основную структуру.

Регулярное использование Olaplex в той последовательности, которую рекомендует косметолог или трихолог, позволяет довольно быстро восстановить даже очень сильно поврежденные неаккуратным отбеливанием волосы.

Использовать систему Olaplex очень легко, так как все продукты пронумерованы и имеют подробное описание своего действия и способа применения. Некоторые из них рекомендованы для использования только в салоне, но есть и линейки для домашнего нанесения.