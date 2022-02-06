Косметика Olaplex: почему на нее стоит обратить внимание
06.02.2022, 20:57, Рекомендуем
Теги: Здоровье
Уход за волосами в наше стрессовое время требует особо эффективных мер. Olaplex предлагает целую серию средств, способных не только улучшить внешний вид волос, но и действительно восстановить и сохранить их здоровье.
Линия процедур Олаплекс особенно полезна для тех, кто часто окрашивает или обесцвечивает волосы. Комплекс этих процедур фактически улучшает структуру, залечивает поврежденные участки, оздоравливает кожу и сами волосяные луковицы.
Olaplex – прекрасное дополнение к традиционному уходу
Использование уходовой косметики Olaplex должно производиться в комплексе с 7 основными правилами поддержания здоровья волос:
- подрезайте секущиеся кончики;
- не злоупотребляйте горячими щипцами, фенами и выпрямителями;
- используйте защитные масла перед мытьем;
- увеличьте количество белка в диете;
- ешьте семечки;
- регулярно обновляйте расчески;
- разнообразьте шампуни и маски.
Средства Olaplex настолько эффективны, что в 2021 году популярный женский онлайн-журнал Marie Claire присудил им свою премию.
Уникальная формула для здоровья
Все шампуни и тонизирующие средства Olaplex обладают мощным увлажняющим эффектом. Это достигается за счет грамотного использования гиалуроновой кислоты в формуле. Над разработкой этой фирменной формулы трудились доктора Крейд Хокер и Эрик Пресли, которых основатель бренда Дин Кристалл пригласил в свою фирму.
В результате кропотливых поисков и экспериментов был создан активный ингредиент: бис-аминопропил дигликоль дималеат. Это вещество способно проникать в волосы и восстанавливать их структуру естественным образом.
Каждый продукт, входящий в линейки Olaplex, содержит этот активный ингредиент. Поэтому косметика бренда может восстанавливать дисульфидные связи в волосах, возвращая им утраченную жизненную силу.
Действие косметики Olaplex настолько ярко выражено, что сегодня мастера лучших салонов признают Олаплекс одним из самых эффективных брендов. Ведь косметика работает действительно так, как заявлено в рекламных буклетах. Она увеличивает прочность каждого волоска.
Восстановление дисульфидных серных связей имеет чрезвычайную важность для волос. Именно эти связи в первую очередь повреждаются при термической обработке (сушка, завивка, выпрямление, укладка) и при окрашивании.
Средства Olaplex восстанавливают нарушенные связи, и волосы вновь обретают нормальную плотность, эластичность, объем. Препараты рекомендованы для всех типов, так как действуют на основную структуру.
Регулярное использование Olaplex в той последовательности, которую рекомендует косметолог или трихолог, позволяет довольно быстро восстановить даже очень сильно поврежденные неаккуратным отбеливанием волосы.
Использовать систему Olaplex очень легко, так как все продукты пронумерованы и имеют подробное описание своего действия и способа применения. Некоторые из них рекомендованы для использования только в салоне, но есть и линейки для домашнего нанесения.
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