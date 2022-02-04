Ковид растет в разы и бьет рекорды
04.02.2022, 11:14, Главное
Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение
В Рыбинске за последние 7 дней (с 29 января по 4 февраля) коронавирус диагностировали у 1415 пациентов. Рост за неделю больше чем в четыре раза (347 за предыдущее 7 дней).
Как следует из официальных данных оперативного штаба правительства Ярославской области по ситуации с распространением Covid-19 всего в регионе за этот период времени заболели – 4401 человек (неделей раньше – 2215 человек). Только за последние сутки в регионе – 864 случая, в целом по России – 168 201). Доля Рыбинска составила 32,15 процента (ранее максимум был 19,14 процента, минимум – 0,95 процента).
Отметим, численность населения Ярославской области (по данным на 1 января 2021 года) 1 241 424 жителей, Рыбинска – 182 383 или 14,69 процента от всех жителей региона.
|
Дата
|
Всего в Рыбинске
|
За 7 дней
|
Всего по области
|
За 7 дней
|
Доля Рыбинска
|
на 30 июля
|
4296
|
78
|
49535
|
1394
|
5,60%
|
на 6 августа
|
4378
|
82
|
50924
|
1389
|
5,90%
|
на 13 августа
|
4397
|
19
|
52306
|
1382
|
1,37%
|
на 20 августа
|
4410
|
13
|
53669
|
1363
|
0,95%
|
на 27 августа
|
4433
|
23
|
55025
|
1356
|
1,70%
|
на 03 сентября
|
4459
|
26
|
56358
|
1333
|
1,95%
|
на 10 сентября
|
4510
|
51
|
57682
|
1324
|
3,85%
|
на 17 сентября
|
4542
|
32
|
59001
|
1319
|
2,43%
|
на 24 сентября
|
4617
|
75
|
60332
|
1331
|
5,63%
|
на 1 октября
|
4691
|
74
|
61726
|
1394
|
5,31%
|
на 8 октября
|
4821
|
130
|
63218
|
1492
|
8,71%
|
на 15 октября
|
4968
|
147
|
64822
|
1604
|
9,16%
|
на 22 октября
|
5151
|
183
|
66562
|
1740
|
10,52%
|
на 29 октября
|
5384
|
233
|
68420
|
1858
|
12,54%
|
на 5 ноября
|
5698
|
314
|
70362
|
1942
|
16,17%
|
на 12 ноября
|
6036
|
338
|
72334
|
1972
|
17,14%
|
на 19 ноября
|
6355
|
319
|
74320
|
1986
|
16,06%
|
на 25 ноября
|
6696
|
341
|
76292
|
1972
|
17,29%
|
на 3 декабря
|
7016
|
320
|
78238
|
1946
|
16,44%
|
на 10 декабря
|
7341
|
325
|
80154
|
1916
|
16,96%
|
на 17 декабря
|
7680
|
339
|
82044
|
1890
|
17,94%
|
на 24 декабря
|
7988
|
308
|
83864
|
1820
|
16,92%
|
на 31 декабря
|
8318
|
330
|
85588
|
1724
|
19,14%
|
на 7 января
|
8579
|
261
|
87027
|
1439
|
18,14%
|
на 14 января
|
8779
|
200
|
88349
|
1322
|
15,13%
|
на 21 января
|
8998
|
219
|
89866
|
1517
|
14,44%
|
на 28 января
|
9345
|
347
|
92081
|
2215
|
15,67%
|
на 4 февраля
|
10760
|
1415
|
96482
|
4401
|
32,15%
Всего заболевших в регионе – 96 482 (Ярославль – 48 089; Рыбинск – 10 760; Ростовский МР – 4801; г.о. Переславль-Залесский – 5219; Тутаевский МР – 4062; Ярославский МР – 4670; Угличский МР – 4076; Борисоглебский МР – 1608; Некрасовский МР -1983; Гаврилов-Ямский МР – 1563; Пошехонский МР – 1278; Рыбинский МР – 1712; Даниловский МР – 1482; Мышкинский МР – 830; Большесельский МР – 838; Некоузский МР – 1090; Любимский МР – 898; Первомайский МР – 857; Брейтовский МР – 666).
Выздоровевших – 82 871 человек, умерших – 2121 человек.
Госпитализировано на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона 1796 пациентов: 1181 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 615 с типичной клиникой COVID-19.
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