Ковид растет в разы и бьет рекорды ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Ковид растет в разы и бьет рекорды

04.02.2022, 11:14, Главное
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В Рыбинске за последние 7 дней (с 29 января по 4 февраля) коронавирус диагностировали у 1415 пациентов. Рост за неделю больше чем в четыре раза (347 за предыдущее 7 дней).

Как следует из официальных данных оперативного штаба правительства Ярославской области по ситуации с распространением Covid-19 всего в регионе за этот период времени заболели – 4401 человек (неделей раньше – 2215 человек). Только за последние сутки в регионе – 864 случая, в целом по России – 168 201). Доля Рыбинска составила 32,15 процента (ранее максимум был 19,14 процента, минимум – 0,95 процента).

Отметим, численность населения Ярославской области (по данным на 1 января 2021 года) 1 241 424 жителей, Рыбинска – 182 383 или 14,69 процента от всех жителей региона.
 

Дата

Всего в Рыбинске

За 7 дней

Всего по области

За 7 дней

Доля Рыбинска

на 30 июля

4296

78

49535

1394

5,60%

на 6 августа

4378

82

50924

1389

5,90%

на 13 августа

4397

19

52306

1382

1,37%

на 20 августа

4410

13

53669

1363

0,95%

на 27 августа

4433

23

55025

1356

1,70%

на 03 сентября

4459

26

56358

1333

1,95%

на 10 сентября

4510

51

57682

1324

3,85%

на 17 сентября

4542

32

59001

1319

2,43%

на 24 сентября

4617

75

60332

1331

5,63%

на 1 октября

4691

74

61726

1394

5,31%

на 8 октября

4821

130

63218

1492

8,71%

на 15 октября

4968

147

64822

1604

9,16%

на 22 октября

5151

183

66562

1740

10,52%

на 29 октября

5384

233

68420

1858

12,54%

на 5 ноября

5698

314

70362

1942

16,17%

на 12 ноября

6036

338

72334

1972

17,14%

на 19 ноября

6355

319

74320

1986

16,06%

на 25 ноября

6696

341

76292

1972

17,29%

на 3 декабря

7016

320

78238

1946

16,44%

на 10 декабря

7341

325

80154

1916

16,96%

на 17 декабря

7680

339

82044

1890

17,94%

на 24 декабря

7988

308

83864

1820

16,92%

на 31 декабря

8318

330

85588

1724

19,14%

на 7 января

8579

261

87027

1439

18,14%

на 14 января

8779

200

88349

1322

15,13%

на 21 января

8998

219

89866

1517

14,44%

на 28 января

9345

347

92081

2215

15,67%

на 4 февраля

10760

1415

96482

4401

32,15%

Всего заболевших в регионе – 96 482 (Ярославль – 48 089; Рыбинск – 10 760; Ростовский МР – 4801; г.о. Переславль-Залесский – 5219; Тутаевский МР – 4062; Ярославский МР – 4670; Угличский МР – 4076; Борисоглебский МР – 1608; Некрасовский МР -1983; Гаврилов-Ямский МР – 1563; Пошехонский МР – 1278; Рыбинский МР – 1712; Даниловский МР – 1482; Мышкинский МР – 830; Большесельский МР – 838; Некоузский МР – 1090; Любимский МР – 898; Первомайский МР – 857; Брейтовский МР – 666).

Выздоровевших – 82 871 человек, умерших – 2121 человек.

Госпитализировано на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона 1796 пациентов: 1181 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 615 с типичной клиникой COVID-19.




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