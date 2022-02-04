Ковид растет в разы и бьет рекорды

04.02.2022, 11:14, Главное

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

В Рыбинске за последние 7 дней (с 29 января по 4 февраля) коронавирус диагностировали у 1415 пациентов. Рост за неделю больше чем в четыре раза (347 за предыдущее 7 дней).

Как следует из официальных данных оперативного штаба правительства Ярославской области по ситуации с распространением Covid-19 всего в регионе за этот период времени заболели – 4401 человек (неделей раньше – 2215 человек). Только за последние сутки в регионе – 864 случая, в целом по России – 168 201). Доля Рыбинска составила 32,15 процента (ранее максимум был 19,14 процента, минимум – 0,95 процента).

Отметим, численность населения Ярославской области (по данным на 1 января 2021 года) 1 241 424 жителей, Рыбинска – 182 383 или 14,69 процента от всех жителей региона.



Дата Всего в Рыбинске За 7 дней Всего по области За 7 дней Доля Рыбинска на 30 июля 4296 78 49535 1394 5,60% на 6 августа 4378 82 50924 1389 5,90% на 13 августа 4397 19 52306 1382 1,37% на 20 августа 4410 13 53669 1363 0,95% на 27 августа 4433 23 55025 1356 1,70% на 03 сентября 4459 26 56358 1333 1,95% на 10 сентября 4510 51 57682 1324 3,85% на 17 сентября 4542 32 59001 1319 2,43% на 24 сентября 4617 75 60332 1331 5,63% на 1 октября 4691 74 61726 1394 5,31% на 8 октября 4821 130 63218 1492 8,71% на 15 октября 4968 147 64822 1604 9,16% на 22 октября 5151 183 66562 1740 10,52% на 29 октября 5384 233 68420 1858 12,54% на 5 ноября 5698 314 70362 1942 16,17% на 12 ноября 6036 338 72334 1972 17,14% на 19 ноября 6355 319 74320 1986 16,06% на 25 ноября 6696 341 76292 1972 17,29% на 3 декабря 7016 320 78238 1946 16,44% на 10 декабря 7341 325 80154 1916 16,96% на 17 декабря 7680 339 82044 1890 17,94% на 24 декабря 7988 308 83864 1820 16,92% на 31 декабря 8318 330 85588 1724 19,14% на 7 января 8579 261 87027 1439 18,14% на 14 января 8779 200 88349 1322 15,13% на 21 января 8998 219 89866 1517 14,44% на 28 января 9345 347 92081 2215 15,67% на 4 февраля 10760 1415 96482 4401 32,15%

Всего заболевших в регионе – 96 482 (Ярославль – 48 089; Рыбинск – 10 760; Ростовский МР – 4801; г.о. Переславль-Залесский – 5219; Тутаевский МР – 4062; Ярославский МР – 4670; Угличский МР – 4076; Борисоглебский МР – 1608; Некрасовский МР -1983; Гаврилов-Ямский МР – 1563; Пошехонский МР – 1278; Рыбинский МР – 1712; Даниловский МР – 1482; Мышкинский МР – 830; Большесельский МР – 838; Некоузский МР – 1090; Любимский МР – 898; Первомайский МР – 857; Брейтовский МР – 666).

Выздоровевших – 82 871 человек, умерших – 2121 человек.

Госпитализировано на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона 1796 пациентов: 1181 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 615 с типичной клиникой COVID-19.