В Ярославле определились, кто будет управлять Рыбинском ✓ Новости Рыбинска и не только
 

В Ярославле определились, кто будет управлять Рыбинском

01.02.2022, 14:44, Эксклюзив
Теги: , , ,

По мнению областных чиновников, лучшим вариантом для города станет управление в режиме «автомата».

С декабря 2020 года по поручению президента во всех субъектах России были созданы Центры управления регионами (ЦУР) – единые пункты мониторинга и обработки поступающих от жителей жалоб в разных сферах жизни региона. На основе поступающих в ЦУР данных формируют аналитические материалы, характеризующие социально-экономическую ситуацию в области, и вырабатывают предложения по дальнейшему развитию региона.

Эффективность центра оказалась настолько высокой, что в Ярославле решили распространить технологию на отдельно взятое муниципальное образование – Рыбинск. Для этого, в ближайшее время будет принят соответствующий региональный закон.

– Данное решение позволит существенно ускорить принятие управленческих решений (тавтология авторов – ryb.ru), а также повысить эффективность исполнения решений губернатора и правительства региона по развитию и управлению муниципальным образованием, – говорится в законопроекте.

По мнению авторов, важным преимуществом муниципального ЦУР (Центр управления Рыбинском) станет значительное сокращение бюджетных расходов на содержание городской администрации и выборы мэра.

Впрочем, по мнению нашего источника, все не так просто с расходами – скорее всего сначала он заметно вырастут.

– В мэрии Рыбинска не смогли провести должное импортозамещение и до сих пор пользуются иностранными программными продуктами – типа Microsoft, Oracle и Internet, – пояснил источник в региональном правительстве. – Так что сначала придется отказаться от привычных программ и готовить документы по старинке – на печатных машинках.

Действительно, на ряде сайтов по поиску работы уже появились объявления по набору машинисток, а на сайтах закупок – тендеры на поставку печатных машинок.

– Это временные расходы. Сразу после установки суперкомпьютеров на основе отечественных процессоров «Селигер» с использованием ПО «ГосСофт» численность мэрии будет сокращена на 90 процентов, – отметил источник. – По факту, городом будет управлять современный «технократ» способный заместить любую «команду профессионалов».

Напомним, ЦУР — это проектный офис, создание и деятельность которого регламентируются нормативным правовым актом субъекта.

ЦУР осуществляет:

– координацию работ по мониторингу и обработке всех видов обращений и сообщений, поступающих в органы и организации (по любым каналам), а также публикуемых в социальных сетях, мессенджерах и других средствах электронной массовой коммуникации (ЭМК);
– взаимодействие с гражданами через соцсети, мессенджеры и иные средства ЭМК по направлениям и тематикам деятельности ЦУР;
– оперативное реагирование на обращения;
– предоставление дополнительной информации в целях территориального и стратегического планирования развития регионов;
– принимает решение о распределении дотаций и субвенций.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.02 / Саксо-банк брокер: обзор торговой площадки

01.02 / Международный день без интернета в Ярославской области остался без внимания

01.02 / Что такое биткоин краны?

30.01 / Почему стоимость 1 bitcoin в долларах имеет большое значение для инвестора

27.01 / Бинарные опционы: как выбрать брокера

25.01 / Команда профессионалов: «Времени на раскачку нет!»

21.01 / Выборы главы Рыбинска могут состояться уже 24 апреля

20.01 / В закон о выборах внесут изменения

20.01 / Какие бонусы предлагает казино Покердом?

19.01 / «ОДК-Сатурн» выделило персональные компьютеры для школьного кабинета физики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика