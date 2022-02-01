В Ярославле определились, кто будет управлять Рыбинском

01.02.2022, 14:44, Эксклюзив

Теги: Выборы, Политика, Сарказм, Технологии

По мнению областных чиновников, лучшим вариантом для города станет управление в режиме «автомата».

С декабря 2020 года по поручению президента во всех субъектах России были созданы Центры управления регионами (ЦУР) – единые пункты мониторинга и обработки поступающих от жителей жалоб в разных сферах жизни региона. На основе поступающих в ЦУР данных формируют аналитические материалы, характеризующие социально-экономическую ситуацию в области, и вырабатывают предложения по дальнейшему развитию региона.

Эффективность центра оказалась настолько высокой, что в Ярославле решили распространить технологию на отдельно взятое муниципальное образование – Рыбинск. Для этого, в ближайшее время будет принят соответствующий региональный закон.

– Данное решение позволит существенно ускорить принятие управленческих решений (тавтология авторов – ryb.ru), а также повысить эффективность исполнения решений губернатора и правительства региона по развитию и управлению муниципальным образованием, – говорится в законопроекте.

По мнению авторов, важным преимуществом муниципального ЦУР (Центр управления Рыбинском) станет значительное сокращение бюджетных расходов на содержание городской администрации и выборы мэра.

Впрочем, по мнению нашего источника, все не так просто с расходами – скорее всего сначала он заметно вырастут.

– В мэрии Рыбинска не смогли провести должное импортозамещение и до сих пор пользуются иностранными программными продуктами – типа Microsoft, Oracle и Internet, – пояснил источник в региональном правительстве. – Так что сначала придется отказаться от привычных программ и готовить документы по старинке – на печатных машинках.

Действительно, на ряде сайтов по поиску работы уже появились объявления по набору машинисток, а на сайтах закупок – тендеры на поставку печатных машинок.

– Это временные расходы. Сразу после установки суперкомпьютеров на основе отечественных процессоров «Селигер» с использованием ПО «ГосСофт» численность мэрии будет сокращена на 90 процентов, – отметил источник. – По факту, городом будет управлять современный «технократ» способный заместить любую «команду профессионалов».

Напомним, ЦУР — это проектный офис, создание и деятельность которого регламентируются нормативным правовым актом субъекта.

ЦУР осуществляет:

– координацию работ по мониторингу и обработке всех видов обращений и сообщений, поступающих в органы и организации (по любым каналам), а также публикуемых в социальных сетях, мессенджерах и других средствах электронной массовой коммуникации (ЭМК);

– взаимодействие с гражданами через соцсети, мессенджеры и иные средства ЭМК по направлениям и тематикам деятельности ЦУР;

– оперативное реагирование на обращения;

– предоставление дополнительной информации в целях территориального и стратегического планирования развития регионов;

– принимает решение о распределении дотаций и субвенций.