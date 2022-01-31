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Кредит есть, а денег нет…

31.01.2022, 15:35, Детали
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– Сейчас у нас возникла проблема с погашением кредита. И муж предлагает взять другой кредит, чтобы рассчитаться с первым, и чтобы банк больше не предъявлял претензии. Но я посмотрела, что сейчас ставка даже выше, чем была год назад, когда мы брали наш кредит. Поняла, что это не выход. Что делать, подскажите! – Вероника П., Ростов.

Отвечает эксперт ярославского отделения Банка России Дмитрий Алдохин.

– Самый правильный выход в вашем случае – пойти в ваш банк и попросить реструктурировать имеющийся кредит. Например, уменьшить платеж за счет увеличения срока выплат. А в случае с ипотекой попытаться оформить каникулы.

И Вы абсолютно правы, обращаться за новым кредитом или займом, когда возникают трудности с выплатами долга — не лучшая идея. Когда ставки растут, вряд ли удастся рефинансировать кредит под более низкий процент, то есть сумма долга только увеличится.

Есть еще один аргумент: новый кредит увеличит ваш показатель долговой нагрузки (ПДН -соотношение платежей заемщика по всем кредитам и займам к его ежемесячному доходу). Когда ПДН достигает 50%, то есть когда вы тратите на погашение кредитов половину своего дохода, в новом кредите вам могут отказать или предоставить его под еще более высокий процент. И вы рискуете попасть в более серьезную финансовую ситуацию.

Хочу отметить, что для получения оперативного ответа на финансовые вопросы можно использовать бесплатное мобильное приложение «ЦБ онлайн», где можно пообщаться со специалистом вживую или задать вопрос в чат. Информацию по финансовой тематике вы также можете найти на просветительском сайте Финкульт.инфо.




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