В «ОДК-Сатурн» начался прием заявок на целевое обучение по проекту «Крылья Ростеха» ✓ Новости Рыбинска и не только
 

В «ОДК-Сатурн» начался прием заявок на целевое обучение по проекту «Крылья Ростеха»

27.01.2022, 9:06, Объявления
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Для подготовки кадров в интересах Госкорпорации «Ростех» и АО «ОДК» в ПАО «ОДК-Сатурн» стартовал прием заявок на целевое обучение в РГАТУ имени П. А. Соловьева по проекту «Крылья Ростеха».

Предприятие приглашает выпускников школ на целевое обучение по специальности «Проектирование авиационных и ракетных двигателей» по конструкторскому (Проектирование авиационных двигателей и энергетических установок) и технологическому (Технология производства авиационных газотурбинных двигателей) профилям. На целевое обучение выделено 40 бюджетных мест – по 20 мест на каждый профиль.

Проект рассчитан на способных выпускников школ, которые при поддержке «ОДК-Сатурн» нацелены освоить углубленную образовательную программу и получить высокие стартовые профессиональные позиции для дальнейшей работы и научной деятельности в сфере высоких технологий.

Программа целевого обучения разработана по индивидуальной образовательной траектории. В числе преимуществ:

– повышенная стипендия от компании от 20 000 рублей в месяц;
– социальные выплаты от 2 000 рублей в месяц;
– углубленное изучение иностранного языка за счет предприятия;
– современная цифровая и ИТ-подготовка;
– возможность дальнейшего обучения в международной магистратуре;
– трудоустройство на предприятие с 1-го курса.

По итогам обучения дипломированным выпускникам вуза гарантирована работа в передовой компании, создающей продукцию мирового уровня.

Критерии для участия в проекте:

– суммарный балл ЕГЭ не ниже 220, английский язык не ниже А2 по системе CEFR (уровень Pre-Inetrmediate, элементарное владение);
– средний балл по аттестату не ниже 4.

При наличии отклонений от критериев возможен отбор в группу по результатам собеседования. Дополнительные достижения увеличивают шансы на отбор.

К дополнительным достижениям относятся:

– победа в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников за 10 и 11 классы по предметам: физика, математика, иностранный язык;
– олимпиады I и II уровней за 10, 11 классы по инженерным и техническим профилям;
– предметные олимпиады по физике и математике;
– победа во Всероссийских и (или) Международных чемпионатах Junior Skills;
– победа/участие в корпоративных профориентационных чемпионатах «ОДК-Сатурн»;
– медаль об окончании школы «с отличием»;
– золотой значок ГТО.

Прием заявок от выпускников или их родителей осуществляется в Учебном центре ПАО «ОДК-Сатурн», кабинет № 9 с 17.01.2022 до 15.07.2022 г.

За дополнительной информацией обращаться к Якимовой Ульяне Николаевне, Румянцевой Елене Геннадьевне по телефонам 8 (4855) 329-398, 8 (4855) 329-864 и по электронной почте [email protected], [email protected]




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