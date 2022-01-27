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В Рыбинске организуют отдых первоклассников в февральские каникулы

27.01.2022, 8:51, Новости
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С 14 по 20 февраля учащиеся первых классов уйдут на дополнительные каникулы.

Очень важно обеспечить безопасность детей в этот период. Для этого в Рыбинске впервые предусмотрена возможности для организованного отдыха первоклассников, что позволит родителям не оставлять маленьких учеников без присмотра в течение рабочего дня, а самим первоклассникам познавательно отдохнуть.

При сотрудничестве образовательных организаций с учреждениями культуры и спорта в течение каникулярной недели первоклассники попробуют себя в некоторых видах спорта, почувствуют себя кукловодами и актерами на театральных мастер-классах, музыкантами на концертах музыкальных школ, окунутся в сказочную атмосферу в виртуальном концертном зале, станут участниками досуговых мероприятий, подготовленных учреждениями культуры.

– Мы понимаем, что далеко не все родители могут позволить себе взять отпуск на время дополнительных каникул у самых младших школьников, и многим придется оставлять детей дома одних. Лагерь с дневным пребыванием детей позволит обеспечить их безопасность, занятость интересными формами досуга, а также выдержать режим питания. Все лагеря будут работать в соответствии с требованиями Роспортребназдора по нераспространению коронавирусной инфекции. Мы изучили потребность родителей в данной услуге и открываем группы в каждой школе, независимо от количества заявок, – рассказала первый заместитель департамента образования Светлана Смирнова.

Стоимость пятидневного двухразового питания каждого ребенка составляет 1040 рублей, из которых родители оплачивают только 650 рублей. Для семей, оказавшихся в сложной материальной ситуации, предлагаются путевки со 100% льготой при предоставлении необходимых документов.

Родителям, желающим воспользоваться предложением организованного отдыха детей на период с 14 февраля по 20 февраля 2022 года, необходимо обратиться к руководству своей школы.

Заявления принимаются до 31 января.

Пресс-служба администрации города Рыбинска




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