Чем отличается пластырь от лейкопластыря?

24.01.2022, 15:34, Детали

Теги: Здоровье, Здравоохранение

В русском языке слова «лейкопластырь» и «пластырь» иногда используют как слова- синонимы. Но, с точки зрения медицины, разница между ними существует. В данной статье мы постараемся разобрать в том, что же их все-таки отличает и какие их виды существуют.

Пластырь «лечит»?

Пластырь – это отрезок основы, который пропитывается лекарственным веществом. Его применение напрямую зависит от того, какое вещество применяется. Например, существуют лечебные пластыри при болях в пояснице, пропитанные перцем, позволяющим хорошенько согреть данную область.

Есть мозольные пластыри, содержащие определенное лекарство и даже обезболивающие пластыри, которые позволяют веществу медленно поступать в организм. Например, немецкий пластырь Версатис приклеивается на кожу в области проекции боли один раз в сутки на время, до 12 часов. При необходимости его можно делить на части, но повторное использование не допускается.

А пластыри от прыщей https://medpokupki.ru/plastyri-ot-pryshchey будет незаменим в подростковом возрасте, ведь он избавляет от высыпаний буквально за один раз.

Лейкопластырь фиксирует

Лейкопластырь также состоит из основы и клея, но не содержит никакой лечебной пропитки. Его основе задание – фиксировать что-то, например, стерильную повязку или повязку с лекарством. С помощью него можно закрепить в правильном положении катетеры и т.д.

Существует несколько классификаций данного изделия на основании материала основы, сферы применения и даже способов упаковке. Вы же сталкивались с тем, что в аптеке можно выбрать лейкопластырь в катушке или полоске?

Самая распространенная квалификация лейкопластырей

Для изготовления лейкопластыря за основу могут браться самые разные материалы:

Тканевая основа. Осень распространенный и хорошо потребляемый вид лейкопластыря. Благодаря натуральной основе кожа «дышит» и не так потеет, что снижает риск раздражения. Их дополнительным плюсом является вполне приемлемая цена. Нетканая основа (целлюлоза). Они часто применяются для фиксации бинтов, тампон и компрессов. Чаще всего такие изделия попадаются нам в виде маленьких полосок с дополнительным прямоугольником из бинта, которыми мы заклеиваем волдыри и порезы. Отлично подходят тем, у кого аллергия на тканевые или шелковые полоски. Шелковая основа. Лейкопластыри из этого материала активно используют люди с повышенной чувствительностью кожи. Их часто также применяют для новорожденных крох и деток до трех лет. Но, обычно клей на нем не самый прочный, чтобы легко снять лейкопластырь с детей. Полимерная основа. Такие лейкопластыри чаще используются для крепления крупных повязок, хотя и не подходит людям с чувствительной кожей. Прозрачные полимерные пластыри позволяют видеть место под ними. Поэтому их применяют для закрепления катетеров, дренажей и различных трубочек, выводящих жидкости.

Если же вам необходимо приобрести самые разные виды пластырей и лейкопластырей, рекомендуем просмотреть каталог соответствующего товара на сайте Медпокупки. Здесь можно выбрать все, что вам необходимо по самой приятной цене.