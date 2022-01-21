Рыбинским поликлиникам требуются волонтёры с личным транспортом

21.01.2022, 10:35, Новости

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение, Транспорт

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом поликлиникам Рыбинска требуется помощь волонтёров с транспортом.

Помощь заключается в доставке медицинского персонала и лекарств на домашние вызовы по адресам обслуживания поликлиник.

В Рыбинске начался существенный рост заболеваемости. Специалисты связывают ухудшение эпидобстановки с новым штаммом коронавируса «омикрон», который зафиксирован уже в 55 регионах страны.

— Особенность штамма «омикрон» в том, что болезнь протекает легче в большинстве случаев, но заразность его очень высокая. Массовой госпитализации, как в первые волны, медики не прогнозируют. Пациенты переносят болезнь в домашних условиях. Поэтому основная нагрузка ляжет на поликлиническое звено. По этой причине мы вынуждены обратиться к рыбинцам с просьбой помочь больницам и поликлиникам, медицинским учреждениям требуются волонтёры с личным транспортом, — рассказал уполномоченный по вопросам социальной политики и здравоохранения Константин Ветров.

Помощь автоволонтёров будет заключаться в доставке медиков и лекарств пациентам с подтвержденным диагнозом ковид. Помочь можно в любое удобное для вас время. Предложить свою помощь можно по телефонам:

— поликлиника № 3 им. Семашко +7 (4855) 22-27-81,

— городская больница № 1 +7 (4855) 55-36-88,

— городская больница № 2 +7 (4855) 20-29-00, 20-29-01,

— городская больница № 3 +7 (4855) 27-06-53,

— городская больница № 4 +7 (4855)20-00-33, 20-06-14.

Пресс-служба администрации города Рыбинска