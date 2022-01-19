«ОДК-Сатурн» выделило персональные компьютеры для школьного кабинета физики ✓ Новости Рыбинска и не только
 

«ОДК-Сатурн» выделило персональные компьютеры для школьного кабинета физики

19.01.2022, 9:19, Новости
Теги: , , ,

ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) предоставило для кабинета физики СОШ № 20 пятнадцать персональных компьютеров.

Это событие – часть профориентационной работы компании в рамках проекта «ProДВИЖЕНИЕ», реализуемого «ОДК-Сатурн», РГАТУ имени П. А. Соловьева и департаментом образования Рыбинска.

– «ОДК-Сатурн» на постоянной основе взаимодействует с образовательными учреждениями Рыбинска, понимая, что их выпускники – потенциальные работники предприятия. Нам нужны высококлассные молодые специалисты, обладающие обширными профильными знаниями по физике, математике, информатике. Эти предметы – база инженерного образования. На популяризации современных инженерных профессий, на дополнительной подготовке по физике совместно с РГАТУ и городским департаментом образования в рамках проекта «ProДВИЖЕНИЕ» сконцентрировано особое внимание. Идеальным результатом реализуемой программы станет то, что значительная часть школьников сделает свой выбор в пользу технических профессий и поступит на целевое обучение в профильные вузы, в приоритете на проект «Крылья Ростеха» в РГАТУ имени П. А. Соловьева, – отмечает директор по персоналу ПАО «ОДК-Сатурн» Светлана Жукова.

Предоставленные персональные компьютеры – значительный дополнительный ресурс для школы. Они будут использоваться не только в образовательном процессе в рамках реализации лабораторных практикумов по физике, химии и информатике, но и во внеурочной деятельности. Теперь у школьников появилась возможность применять компьютеры, размещенные в свободной зоне на территории школы, для онлайн-участия в научных чтениях, конференциях, подготовки к занятиям.

– Активное сотрудничество школы и «ОДК-Сатурн» началось с реализации профориентационной программы «ProДВИЖЕНИЕ», благодаря которой наши ученики стали посещать «университетские субботы» в РГАТУ и участвовать в проекте «Построй карьеру в ОДК». Самое главное, что детям это нравится – они видят кандидатов и докторов наук, слышат профессиональную техническую речь, получают новые знания и делятся информацией друг с другом, – говорит директор СОШ № 20 имени П. И. Батова Светлана Кочегарова.

Напомним, что в январе 2021 года «ОДК-Сатурн» заключило трехстороннее соглашение с РГАТУ имени П. А. Соловьева и департаментом образования Рыбинска. Усилия трех сторон направлены на популяризацию инженерных специальностей, осознанный выбор учащимися школ будущей профессии инженерно-технического направления и профильных учебных заведений для поступления.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.01 / В «ОДК-Сатурн» началось первое внедрение цифровой платформы «Умный цех»

17.01 / Рекомендации по выбору ноутбука

14.01 / Рейтинг онлайн казино поможет новичкам выбрать площадку!

13.01 / Рейтинг онлайн казино: основные рекомендации выбора

13.01 / Рейтинги казино – надежные помощники при выборе игровой площадки

12.01 / Где купить аккумулятор для телефона

12.01 / Где купить приватный прокси

11.01 / Верить ли голосовому сообщению о переводе денег?

06.01 / Принципы и понятие ликвидности

02.01 / Тендерная площадка №1 по продвижению ресурсов в интернете

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика