«ОДК-Сатурн» выделило персональные компьютеры для школьного кабинета физики

19.01.2022, 9:19, Новости

Теги: Образование, ОДК-Сатурн, Промышленность, Технологии

ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) предоставило для кабинета физики СОШ № 20 пятнадцать персональных компьютеров.

Это событие – часть профориентационной работы компании в рамках проекта «ProДВИЖЕНИЕ», реализуемого «ОДК-Сатурн», РГАТУ имени П. А. Соловьева и департаментом образования Рыбинска.

– «ОДК-Сатурн» на постоянной основе взаимодействует с образовательными учреждениями Рыбинска, понимая, что их выпускники – потенциальные работники предприятия. Нам нужны высококлассные молодые специалисты, обладающие обширными профильными знаниями по физике, математике, информатике. Эти предметы – база инженерного образования. На популяризации современных инженерных профессий, на дополнительной подготовке по физике совместно с РГАТУ и городским департаментом образования в рамках проекта «ProДВИЖЕНИЕ» сконцентрировано особое внимание. Идеальным результатом реализуемой программы станет то, что значительная часть школьников сделает свой выбор в пользу технических профессий и поступит на целевое обучение в профильные вузы, в приоритете на проект «Крылья Ростеха» в РГАТУ имени П. А. Соловьева, – отмечает директор по персоналу ПАО «ОДК-Сатурн» Светлана Жукова.

Предоставленные персональные компьютеры – значительный дополнительный ресурс для школы. Они будут использоваться не только в образовательном процессе в рамках реализации лабораторных практикумов по физике, химии и информатике, но и во внеурочной деятельности. Теперь у школьников появилась возможность применять компьютеры, размещенные в свободной зоне на территории школы, для онлайн-участия в научных чтениях, конференциях, подготовки к занятиям.

– Активное сотрудничество школы и «ОДК-Сатурн» началось с реализации профориентационной программы «ProДВИЖЕНИЕ», благодаря которой наши ученики стали посещать «университетские субботы» в РГАТУ и участвовать в проекте «Построй карьеру в ОДК». Самое главное, что детям это нравится – они видят кандидатов и докторов наук, слышат профессиональную техническую речь, получают новые знания и делятся информацией друг с другом, – говорит директор СОШ № 20 имени П. И. Батова Светлана Кочегарова.

Напомним, что в январе 2021 года «ОДК-Сатурн» заключило трехстороннее соглашение с РГАТУ имени П. А. Соловьева и департаментом образования Рыбинска. Усилия трех сторон направлены на популяризацию инженерных специальностей, осознанный выбор учащимися школ будущей профессии инженерно-технического направления и профильных учебных заведений для поступления.