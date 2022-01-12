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Более 60 процентов взрослых жителей Рыбинска получили вакцину от коронавируса

12.01.2022, 11:35, Новости
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На 10 января 2022 года в Рыбинске курс вакцинации от коронавирусной инфекции двухкомпонентной прошли более 63 тысяч человек, 27 тысяч привились «Спутником Лайт».

– Главное опасение сейчас у медиков вызывает новый штамм короновируса «омикрон». К сожалению, иллюзий по поводу его распространения мы не питаем. Подъём заболеваемости в Рыбинске по этой новой мутации вируса ожидаем. Обнадеживает, что у нас есть опыт работы и достаточный коечный фонд. На сегодняшний день в больницах развёрнуты 280 специализированных коек (на данный момент порядка 20-30 % из них не задействованы). Число привитых рыбинцев выше, чем в первые волны. Но вакцинация продолжает оставаться актуальной и необходимой, – отметил уполномоченный по вопросам социальной политики и здравоохранения Константин Ветров.

В настоящее время в Рыбинске есть все зарегистрированные на территории России вакцины: двухкомпонентный «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Работают четыре выездных пункта вакцинации, а также прививочные кабинеты в городских поликлиниках.

График работы пунктов и кабинетов вакцинации:

– В ТРЦ «Виконда» (ул. Бабушкина, 29) пункт вакцинации работает ежедневно с 14:00 до 19:00. Пункт расположен на первом этаже в здании гостиницы (за ресепшеном), вход со стороны улицы 50 лет ВЛКСМ.
– В торговом центре «Сенная площадь» (ул. Герцена, 62) пункт расположен на втором этаже. Время работы: будние дни с 15:30 до18:00, суббота, воскресенье с 12:00 до 15:00.
– В МФЦ (пр. Генерала Батова,1) кабинет работает в будние дни с 13:00 до 15:00, суббота и воскресенье – выходные дни.
– Выездной пункт вакцинации в ТЦ «Макси» (ул. Фурманова, 4) работает с понедельника по пятницу — с 15:00 до 18:00, в субботу и воскресенье — с 14:00 до 17:00.

Поликлиники:

– В поликлинике № 1 (ул. 50 лет ВЛКСМ, 54) прививочный кабинет работает ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 17:00 до 19:00. Обращаться в регистратуру или кабинет № 7а поликлиники.
– В поликлинике № 3 (ул. Свободы, 4а) прививочный кабинет работает с 11:00 до 12:00 кроме субботы и воскресенья, обращаться в регистратуру.
– В поликлинике № 4 (ул. Зои Космодемьянской, 2а) прививочный кабинет работает с понедельника по пятницу с 13:30 до 14:20 и в воскресенье с 8:00 до 9:00.
– В поликлинике городской больницы № 2 им. Пирогова (ул. Максима Горького, 58) вакцинация проводится в понедельник, среду, пятницу с 13:00 до 17:00, вторник, четверг, суббота – с 12:00 до 15:00.
– В поликлинике горбольницы № 3 (ул. Черняховского, 14) вакцинация проводится с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00.
– В поликлинике горбольницы № 4 (ул. Цимлянская, 3) сделать прививку можно в будни с 10:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00, в субботу с 10:00 до 13:00, в воскресенье с 9:00 до 10:00.

Лечебные учреждения принимают без предварительной записи, выбрать удобную дату посещения поликлиники для вакцинации можно через запись на портале «Госуслуг».

Пресс-служба администрации города Рыбинска




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