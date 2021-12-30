Пункты вакцинации в Рыбинске продолжат работать в праздничные дни, больницы тоже

30.12.2021, 11:55, Объявления

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение, Праздник

В Рыбинске пункты вакцинации продолжат работать в праздничные и выходные дни.

Три пункта, развернутые в торгово-развлекательных центрах, будут работать по графику. Пункт в многофункциональном центре «Мои документы» на проспекте Батова, 1 возобновит работу после новогодних каникул.

График работы:

– ТРЦ «Виконда», ул. Бабушкина, 29 – с 02 по 09 января 2022 года работает с 10:00 до 20:00.

– ТЦ «Макси», ул. Фурманова, 4 – 31 января 2021 года работает с 9:00 до 12:00, далее с 02 по 09 января 2022 года работает с 10:00 до 19:00.

– ТРЦ «Сенная площадь», ул. Герцена, 62 – 31 января 2021 работает с 11:30 до 15:30, далее с 02 по 09 января 2022 года – с 10:00 до 19:00.

С 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года поликлиники Рыбинска будут работать по измененному графику:

– Поликлиника №1 городской больницы №1 (ул. 50 лет ВЛКСМ, 54) – 31 декабря 2021 года и 09 января 2022 года прием пациентов будет проходить в поликлинике №4 на улице З. Космодемьянской, 2а. С 01 по 08 января 2022 года прием в поликлинике организован с 8:00 до 14:00.

– Поликлиника №2 городской больницы №1 (ул. Кулибина, 18) – 31 декабря 2021 года прием пациентов будет проходить в поликлинике №4 на улице З. Космодемьянской, 2а. С 01 по 09 января 2022 года прием в поликлинике организован с 8:00 до 14:00.

– Поликлиника №3 городской больницы №1 (ул. Свободы, 2а) – С 31 декабря 2021 года по 09 января 2022 года прием в поликлинике с 8:00 до 14:00. 07 января 2022 года прием пациентов будет проходить в поликлинике №4 на ул. З. Космодемьянской.

– Поликлиника №4 городской больницы №1 (ул. З. Космодемьянской, 2а) – С 31 декабря 2021 года по 09 января 2022 года прием пациентов будет проходить с 8:00 до 14:00.

– Поликлиника городской больницы № 2 имени Н.И. Пирогова – 31 декабря работает с 8:00 до 17:00, 01 и 02 января 2022 года – с 09:00 до 12:00, с 03 по 06 января 2022 года – с 9:00 16:00, 07 января 2022 года – с 9:00 до 12:00, 08 и 09 января 2022 года – с 09:00 до 16:00.

– Поликлиника городской больницы № 3 (ул. Черняховского, 14) – 31 января 2021 работает с 9:00 до 12:00, с 01 по 08 января 2022 – с 9:00 до 14:00, 09 января 2022 года – с 09:00 до 12:00.

– Городская поликлиника № 3 им. Н.А. Семашко – С 31 декабря 2021 года по 09 января 2022 года работает с 9:00 до 16:00.

– Взрослая поликлиника городской больницы № 4, (ул. Цимлянская, 3) – С 31 декабря 2021 года по 09 января 2022 года работает с 8:00 до 12:00.

– Детская поликлиника городской больницы № 4 (ул. Проектная, 2) – 31 декабря 2021 года, 2, 4, 6 и 8 января 2022 года будет работать с 8:00 до 12:00.

– Детская поликлиники № 1 (ул. Моторостроителей, 25) – будет работать с 31 января 2021 года до 9 января 2022 года с 8:00 до 15:00.

– Детская поликлиника № 2 (Черепанова, 1) – с 31 января 2021 года и по 9 января 2022 года будет работать с 8:00 до 15:00

– Прием пациентов филиала поликлиники в мкр. Слип на улице Лосевской будет осуществляться в детской поликлинике №1 на улице Моторостроителей.

– Прием пациентов филиал детской поликлиники №2 на улице З. Космодемьянской будет вестись в поликлинике №2 на улице Черепанова.

– Прием пациентов детской поликлиники № 3 на ул. Куйбышева будет проходить в детской поликлинике №1 на ул. Моторостроителей.

– Рыбинская стоматологическая поликлиника (ул. Яна Гуса, 3) – 31 декабря 2021 года работает с 9:00 до 15:00, с 1 по 9 января 2022 года с 9:00 до 16:00.

– Детская стоматологическая поликлиника (пр. Революции, 50) -31 декабря 2021 года работает с 9:00 до 15:00. 01 января 2022 года прием пациентов с острой болью осуществляется по адресу: ул. Яна Гуса, 3. С 02 по 09 января 2022 года прием пациентов с 9:00 до 16:00.

– Неотложная офтальмологическая помощь с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года будет оказываться на базе поликлиники городской больницы № 3 (ул. Черняховского, 14, каб.111) в круглосуточном режиме.